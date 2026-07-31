«Он нарушает, а платить должны мы»: в Новосибирске семья получает штрафы из-за водителя, который ездит с их госномерами

Незнакомый Land Rover разъезжает по дорогам с поддельными номерами. Фото: Предоставлено Викторией

Жительница Новосибирска Виктория пожаловалась, что уже несколько месяцев семье приходят автомобильные штрафы за нарушения, которых они не совершали. Как выяснилось, по городу ездит другой автомобиль с дубликатами их регистрационных знаков. О том, что происходит, сибирячка рассказала КП-Новосибирск.

Первые подозрения появились еще в мае. Тогда в сервисах по проверке автомобилей семья обнаружила снимки неизвестный «Лэнд Ровер» с теми же госномерами, что установлены на их белом «Хендае». А с июня владельцам начали регулярно приходить штрафы с камер автоматической фиксации.

— Сейчас нам уже пришло штрафов на 14 тысяч рублей. Может прийти несколько штрафов за один день, потом затишье на неделю, а потом снова. Последний был на 7,5 тысячи рублей — за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора. При этом на фотографиях с камер отчетливо видно совершенно другой автомобиль, — рассказала КП-Новосибирск Виктория.

Семья пытается оспаривать штрафы. Это осложняется тем, что автомобиль оформлен на мужа Виктории. На подачу жалобы законом отводится ограниченный срок в 10 дней, и если его пропустить, отменить штраф значительно сложнее.

Такой автомобиль - у мужа женщины. Фото: Предоставлено Викторией

— Я сообщаю мужу, что пришел очередной штраф, а времени на его оспаривание всего десять дней. Какие-то постановления мы успели отменить, какие-то уже нет. Мы обращались в ГАИ несколько раз, но там нам рекомендуют лишь продолжать обжаловать. Объяснили, что если автомобиль с поддельными номерами остановят инспекторы, тогда номера изымут, но сейчас сделать ничего не могут, — говорит женщина.

Самый простой выход из ситуации — замена номерных знаков. Но пострадавшая семья считает, что надо добиться того, чтобы нарушителя нашли.

— Мы впервые столкнулись с такой ситуацией. Не знала, что можно сделать дубликаты номеров и спокойно ездить по городу. Мы уже смотрели несколько пабликов — там писали, что такое могут делать некоторые частные компании, но не понимаем, зачем это, — говорит она.

Сейчас семья рассматривает возможность обратиться не только в подразделения Госавтоинспекции, но и написать заявление в полицию. Кроме того, им рекомендовали направить обращение на имя руководства регионального управления, чтобы добиться более тщательной проверки.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Юрист отмечает, что добросовестный автовладелец не обязан оплачивать штрафы, которые получил нарушитель с подложными номерами

— Подлог номеров и езда с ними является правонарушением. За это предусмотрена ответственность — штраф и лишение права управления транспортными средствами. Поэтому владелец автомобиля, который получает чужие штрафы, обязан своевременно обжаловать в административном порядке, подав заявление в подразделение Госавтоинспекции, вынесшее штраф. После обращения сотрудники должны проверить сведения, сопоставить фотографии автомобиля, государственный регистрационный знак и другие материалы. Если выяснится, что нарушение совершил другой автомобиль, постановление подлежит отмене, — сообщил КП-Новосибирск юрист Егор Горшков.

Если подобные случаи носят систематический характер, юрист рекомендует не ограничиваться обжалованием отдельных штрафов, а отдельно обратиться в Госавтоинспекцию с заявлением о том, что неизвестный водитель регулярно использует подложные номера.

— Если же штрафы не отменяют, несмотря на очевидные доказательства того, что на снимках изображен другой автомобиль, надо обращаться в суд. Там владелец сможет доказать, что нарушения совершал не он, представив сведения о своем автомобиле и иные доказательства добросовестного соблюдения ПДД, — подчеркивает юрист.

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