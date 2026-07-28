«Думала, что продуло»: опухоль сдавливала спинной мозг пациентки - женщина из-за болей не могла спать на подушке

Нейрохирурги в Новосибирске прооперировали 33-летнюю жительницу Республики Саха . Специалисты удалили опухоль в верхнем отделе позвоночника, которая сдавливала спинной мозг и могла привести к тяжелым неврологическим последствиям.
Как рассказали в пресс-службе Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, их пациентка Айталина Неустоева первые симптомы заметила не сразу: женщину беспокоили боли и дискомфорт в шее, а также онемение левой руки. Сначала пациентка решила, что причиной стало переохлаждение на рабочем месте или повышенная нагрузка.
- Я думала, что меня продуло. Даже переставила мебель на работе, но ничего не помогло. На подушке спать не могла, поэтому обходилась без нее. Утром вставала так, будто меня избили, - рассказала Айталина.
Позже женщина предположила, что у нее остеохондроз или межпозвоночная грыжа, и обратилась к неврологу. Магнитно-резонансная томография показала новообразование в шейном отделе позвоночника. В мае 2026 года Айталина пришла на консультацию к нейрохирургу. Специалист рекомендовал ей обратиться в ННИИТО в Новосибирске.
Пациентка оформила документы на лечение по государственной программе и в начале июля приехала на плановую госпитализацию. Дополнительное обследование показало, что опухоль расположена в верхней части шейного отдела позвоночника и сдавливает спинной мозг на уровне первого – третьего позвонков.
По результатам лучевых исследований новообразование имело признаки доброкачественного. Однако его удаление требовало сложного вмешательства. Опухоль затрагивала задние опорные структуры позвоночника. Поэтому после резекции могло нарушиться положение позвонков и возникнуть деформация. Врачи решили не только удалить новообразование, но и сразу укрепить шейный отдел специальной конструкцией.
- Особенность опухоли заключалась в том, что она была связана с задним опорным комплексом позвоночника. Если убрать новообразование без дополнительной фиксации, нарушится биомеханика шеи. Поэтому лечение разделили на два этапа: удаление опухоли и восстановление стабильности позвоночника, - объяснил заместитель директора ННИИТО по лечебной работе, кандидат медицинских наук и спинальный хирург Алексей Ластевский.
Операция продолжалась около восьми часов. Нейрохирург Сергей Мишинов рассказал, что удалить саму опухоль технически было возможно, но из-за ее плотности хирургам потребовалось время. Более сложным этапом стала установка фиксирующей конструкции. Специалистам необходимо было учитывать особенности сосудов и нервов в области соединения черепа и позвоночника.
- Без стабилизации у пациентки могли усилиться боли, развиться деформация позвоночника и неврологические нарушения. Если бы лечение отложили, опухоль продолжила бы расти и сильнее сдавливать спинной мозг. Это могло привести к угрожающему жизни состоянию, - отметил нейрохирург.
Врачи смогли полностью удалить новообразование и устранить давление на спинной мозг. После операции у Айталины прошли боли и онемение в руке. Женщину выписали домой, где ей предстоит восстановление продолжительностью около месяца.
В период восстановления Айталина планирует заниматься спокойными творческими делами, а затем вернуться к работе и привычной активности. Некоторое время она будет наблюдаться у специалистов по месту жительства. Контрольные осмотры также проведут врачи ННИИТО.
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