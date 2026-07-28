«Думала, что продуло»: опухоль сдавливала спинной мозг пациентки - женщина из-за болей не могла спать на подушке

Нейрохирурги устранили сдавление спинного мозга у пациентки из Якутии. Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна

Нейрохирурги в Новосибирске прооперировали 33-летнюю жительницу Республики Саха . Специалисты удалили опухоль в верхнем отделе позвоночника, которая сдавливала спинной мозг и могла привести к тяжелым неврологическим последствиям.

Как рассказали в пресс-службе Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, их пациентка Айталина Неустоева первые симптомы заметила не сразу: женщину беспокоили боли и дискомфорт в шее, а также онемение левой руки. Сначала пациентка решила, что причиной стало переохлаждение на рабочем месте или повышенная нагрузка.

- Я думала, что меня продуло. Даже переставила мебель на работе, но ничего не помогло. На подушке спать не могла, поэтому обходилась без нее. Утром вставала так, будто меня избили, - рассказала Айталина.

Позже женщина предположила, что у нее остеохондроз или межпозвоночная грыжа, и обратилась к неврологу. Магнитно-резонансная томография показала новообразование в шейном отделе позвоночника. В мае 2026 года Айталина пришла на консультацию к нейрохирургу. Специалист рекомендовал ей обратиться в ННИИТО в Новосибирске.

Пациентка оформила документы на лечение по государственной программе и в начале июля приехала на плановую госпитализацию. Дополнительное обследование показало, что опухоль расположена в верхней части шейного отдела позвоночника и сдавливает спинной мозг на уровне первого – третьего позвонков.

Опухоль в верхнем отделе позвоночника удалили за одну восьмичасовую операцию. Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна

По результатам лучевых исследований новообразование имело признаки доброкачественного. Однако его удаление требовало сложного вмешательства. Опухоль затрагивала задние опорные структуры позвоночника. Поэтому после резекции могло нарушиться положение позвонков и возникнуть деформация. Врачи решили не только удалить новообразование, но и сразу укрепить шейный отдел специальной конструкцией.

- Особенность опухоли заключалась в том, что она была связана с задним опорным комплексом позвоночника. Если убрать новообразование без дополнительной фиксации, нарушится биомеханика шеи. Поэтому лечение разделили на два этапа: удаление опухоли и восстановление стабильности позвоночника, - объяснил заместитель директора ННИИТО по лечебной работе, кандидат медицинских наук и спинальный хирург Алексей Ластевский.

Операция продолжалась около восьми часов. Нейрохирург Сергей Мишинов рассказал, что удалить саму опухоль технически было возможно, но из-за ее плотности хирургам потребовалось время. Более сложным этапом стала установка фиксирующей конструкции. Специалистам необходимо было учитывать особенности сосудов и нервов в области соединения черепа и позвоночника.

- Без стабилизации у пациентки могли усилиться боли, развиться деформация позвоночника и неврологические нарушения. Если бы лечение отложили, опухоль продолжила бы расти и сильнее сдавливать спинной мозг. Это могло привести к угрожающему жизни состоянию, - отметил нейрохирург.

Врачи смогли полностью удалить новообразование и устранить давление на спинной мозг. После операции у Айталины прошли боли и онемение в руке. Женщину выписали домой, где ей предстоит восстановление продолжительностью около месяца.

В период восстановления Айталина планирует заниматься спокойными творческими делами, а затем вернуться к работе и привычной активности. Некоторое время она будет наблюдаться у специалистов по месту жительства. Контрольные осмотры также проведут врачи ННИИТО.

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