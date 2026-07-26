В Новосибирске прошел сильный ливень. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ / Татьяна СОЛОВОВА

Ливень в Новосибирске 26 июля 2026 начался еще ночью. Как город переживает непогоду – в нашем материале.

Сильный ливень прошел в Новосибирске

Ранее из-за ливней было объявлено экстренное предупреждение. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

ФОТО, ВИДЕО ЛИВНЯ В НОВОСИБИРСКЕ 26 ИЮЛЯ 2026

Стоит отметить, что спасатели ранее распространили экстренное предупреждение. В нем говорилось, что 26 июля в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, а при грозах — очень сильные ливни и град.

В городе из-за ливня заметно похолодало. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЯ В НОВОСИБИРСКЕ 26 ИЮЛЯ 2026

Сильный ливень накрыл город днем. Он усложнил обстановку на дорогах. Также из-за дождя местами появились огромные лужи.

- Дорогу на улицу Сакко и Ванцетти настолько затопило, что ее нельзя было перейти, не промочив ноги. Машины и то с трудом передвигались, потому что поток воды на дороге был очень сильным.

На дорогах и тротуарах появились лужи. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

Горожане в спешке прятались кофейнях и торговых центрах. Несмотря на временные неудобства, многие отметили, как долгожданная прохлада и свежесть после дождя преобразили город.

Город затянуло тучами. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

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