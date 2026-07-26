Ливень в Новосибирске 26 июля 2026 начался еще ночью. Как город переживает непогоду – в нашем материале.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП
Стоит отметить, что спасатели ранее распространили экстренное предупреждение. В нем говорилось, что 26 июля в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, а при грозах — очень сильные ливни и град.
Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.
Сильный ливень накрыл город днем. Он усложнил обстановку на дорогах. Также из-за дождя местами появились огромные лужи.
- Дорогу на улицу Сакко и Ванцетти настолько затопило, что ее нельзя было перейти, не промочив ноги. Машины и то с трудом передвигались, потому что поток воды на дороге был очень сильным.
Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.
Горожане в спешке прятались кофейнях и торговых центрах. Несмотря на временные неудобства, многие отметили, как долгожданная прохлада и свежесть после дождя преобразили город.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП
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