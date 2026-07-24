В чем причина популярности сервисных апартаментов в центре Новосибирска

Один из параметров успеха городского апарт-отеля - расположение в выгодной локации. «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» расположен рядом с площадью Ленина и железнодорожным вокзалом. Фото: ГК «Расцветай»

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» - это проект, где в одной локации сосредоточены премиальные жилые резиденции, апарт-отель, бизнес-центр класса А, торговая галерея с ресторанами и трехуровневый паркинг.

- К услугам гостей апарт-отеля уютное лобби с зоной коворкинга, кафе с зоной завтраков, детская комната и фитнес-центр, - рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай». - Рядом - торговая галерея, удобный внутренний приватный двор, бизнес-центр класса А с собственной деловой инфраструктурой - переговорными, конференц-залом. Нижние этажи занимает просторный паркинг, который решает проблему с парковкой для автотуристов.

Управлять апартаментами в новом проекте новосибирского девелопера будет профессиональный оператор - УК «КЕЙПОРТ» из Санкт-Петербурга, которая берет на себя на себя все процессы аренды, поиск гостей и оформление документов, обеспечивая качественный сервис и высокую ликвидность актива.

Зона завтраков в апарт-отеле «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай». Фото: ГК «Расцветай»

- Формат апарт-отеля ориентирован на стабильную доходность: это оптимальная загрузка и управление через профессионального оператора. Именно сегмент четырехзвездочного отеля позволяет работать по высокому тарифу при средней загрузке 65 - 75%, - отмечают аналитики УК «КЕЙПОРТ». - Дефицит новых площадок в историческом ядре города и статус проекта обеспечивают стабильный рост стоимости актива.

В «Первом бизнес-квартале ГК Расцветай» покупателям предлагают два формата номеров - более компактный доходный кейс «Стандарт», рассчитанный на соло-путешественников и семейные пары, и достаточно просторный «Делюкс» с отдельной спальней и комфортной гостиной, удобный для семей с детьми и среднесрочного проживания.

Ключевые выгоды для покупателя апартаментов в «Первом бизнес-квартале ГК Расцветай»:

- полная готовность к работе. Номер продается с чистовой отделкой, мебелью, техникой и текстилем - не нужно тратить время на ремонт и обустройство;

- профессиональный оператор, который обеспечивает максимальную загрузку, используя собственные каналы бронирования, маркетинговые инструменты и партнерские программы с туроператорами и корпоративными клиентами;

- ликвидность актива: дефицит новых площадок в историческом ядре города, востребованная локация и инфраструктура мультикомплекса «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» обеспечивают стабильный рост стоимости номера.

Отделка номеров в апарт-отеле «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» выдержана в спокойных и благородных тонах. Фото: ГК «Расцветай»

- Вложения в апарт-отель - не альтернатива классической квартире, а совершенно другой финансовый инструмент, - отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай». - Он рассчитан на тех, кто хочет получать пассивный доход без операционного участия, ценит прозрачность и прогнозируемость и ориентируется на долгосрочный рост стоимости актива.

Старт продаж в «Первом бизнес-квартале ГК Расцветай» - это возможность войти в проект на начальной стадии, когда цены минимальны, а потенциал роста максимален. По мере строительства и ввода объектов в эксплуатацию стоимость номеров будет только увеличиваться.

Подробности:

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ул. Орджоникидзе, 23

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Проектное финансирование: ПАО «Сбербанк».

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