Комфорт, который не ограничивается стенами квартиры

Архитектура ЖК «Горизонт» интегрирована в сложившуюся городскую среду улицы Коминтерна. Фото: ООО СЗ «Вира на Коминтерна»

Современный комфорт-класс начинается не в квартире, а еще до того, как вы открыли ее дверь.

Удобный маршрут до работы, двор, куда ребенка можно отпустить гулять без опасений, быстрый спуск в паркинг на лифте и возможность переехать сразу после получения ключей - именно из таких деталей сегодня складывается качество жизни. Разбираемся, как эти сценарии реализованы в ЖК.

Горожане давно перестали выбирать квартиру только по площади или стоимости квадратного метра. Сегодня важно все, что происходит за ее пределами: сколько времени занимает дорога до работы, где гуляют дети, удобно ли хранить велосипед, хватает ли зелени рядом с домом и насколько спокойно возвращаться вечером.

Двор как вторая гостиная. Безопасное пространство для игр детей, утренних пробежек и спокойного отдыха на свежем воздухе. Фото: ООО СЗ «Вира на Коминтерна»

Именно по такому принципу развивается «Горизонт» на улице Коминтерна. Рядом находятся магазины, медицинские и учебные учреждения, детские сады, спортивные секции и остановки общественного транспорта. Это позволяет сохранять привычный городской ритм, не тратя лишнее время на повседневные маршруты.

Внутри комплекса акцент сделан на деталях, которые особенно ценишь каждый день. В квартирах все подчинено повседневному комфорту. Панорамные окна делают пространство светлее, продуманные планировки позволяют использовать каждый квадратный метр рационально, а возможность выбрать готовую отделку помогает сократить время между получением ключей и новосельем.

После насыщенного рабочего дня особенно важно иметь место, где можно переключиться. Во дворе без машин предусмотрены пространства для разных сценариев: детские площадки, спортивные зоны, прогулочные маршруты, места для отдыха и общения. Озеленение и мягкая вечерняя подсветка делают двор комфортным в любое время суток.

Бытовые вопросы тоже решены заранее: в подъездах есть помещения для колясок и велосипедов, в подземный отапливаемый паркинг можно спуститься на лифте, а для сезонных вещей предусмотрены кладовые. Территория оборудована системами видеонаблюдения и контроля доступа, а также пунктом охраны.

Быстрый спуск в теплый отапливаемый паркинг прямо из подъезда на лифте. Фото: ООО СЗ «Вира на Коминтерна»

Первый этап ЖК «Горизонт» уже сдан, поэтому качество проекта можно оценить не только по изображениям. При этом продолжается строительство второй очереди, сохраняя главную идею проекта - делать городскую жизнь удобнее каждый день.

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