«Дайвинчик» и «Мамба»: как украинские спецслужбы от имени красоток вербуют российских школьников

Подросток из Рязани добрался до Новосибирска, чтобы совершить теракт. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Украина, теряя позиции на линии соприкосновения, все больше пытается бить по российскому тылу. Преступными методами.

Сначала это были телефонные мошенничества — звонки от «инвестиционных компаний» и «служб безопасности». Потом схема усложнилась. В ход пошла вербовка, когда людей превращают в невольных исполнителей чужих приказов. Прижившийся термин «биодрон», признаем, вполне соответствует роли таких исполнителей.

Следующий преступный шаг Украины – еще циничней и подлее: вербовать стали детей.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко раскрыла популярную схему – школьников вовлекают через сервисы знакомств.:

- Установлены факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота «Дайвинчик/Leo» в мессенджере «Телеграм» для вовлечения граждан Российской Федерации, преимущественно несовершеннолетних, в диверсионную и террористическую деятельность.

По данным Петренко, завербованных детей задержали в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашской Республике. Под следствием 19 молодых человек от 14 до 18 лет.

- Преступная схема злоумышленников заключается в знакомстве девушек с молодыми людьми. Затем им направляются фишинговые ссылки, просьбы отправить геопозиции их мест проживания, общественных мест и других объектов. После этого с юношами связываются спецслужбы Украины. Представляясь российскими силовиками, они начинают угрожать уголовной ответственностью и запугивать, требуя совершить различные преступления, - привела пример представитель СКР.

На самом деле, методы украинских преступников варьируются. Как и сервисы знакомств – разные. Тут и «Mamba», и «LovePlanet», и другие…

Молодых людей подталкивают к тому, чтобы поджигать релейные шкафы, вышки сотовой связи, автомобили. Фото: СК России.

Вот – новосибирский пример. Подросток из Рязани, познакомился в сети с «девушкой». Стали обмениваться фотографиями. Только собеседница, вероятнее всего – виртуальная. Очаровательное и общительное создание искусственного интеллекта. Управляемая, естественно, украинскими преступниками.

Общаясь, пробивая парня по соцсетям, «девица» узнала о нем максимум. Чтобы проще находить общий язык и манипулировать.

Вскоре он уже брал билет в Новосибирск — дорогу и проживание в отеле ему оплатили. А здесь уже доверчивый юноша и совершил преступление.

- Поджёг полицейский автомобиль и снимал это на видео. Задержан на месте. В переписке — девушка, которая вошла в доверие, обещала деньги и встречу. А родители не знали, что он уехал в другой регион, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» начальник Управления организации общественного порядка ГУ МВД по Новосибирской области Вячеслав Котченко.

Вербовщики используют не только романтические схемы. Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко рассказал, что подростков вовлекают и через предложения о работе:

- Обещают быстрый заработок, просят фото паспорта. Получив данные, начинают шантаж. Кураторы представляются сотрудниками российских спецслужб, чего быть не может. Говорят: с вашего счёта перевели деньги ВСУ, вы финансируете врага. Человека ставят в положение виновного и используют, - рассказал КП-Новосибирск заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко.

Последствия для тех, кто попался на эту удочку, — катастрофические: для страны – угроза безопасности, для самих подростков – искалеченное будущее.

- По Уголовному кодексу срок наказания за эти виды преступлений от 10 лет лишения свободы минимальный до 20, в зависимости от наличия отягчающих обстоятельств. Суд с учётом несовершеннолетия виновных назначает им наказание несколько ниже десяти лет, но это незначительно. После освобождения у этих людей будет период социализации, трудоустройства, и вот тут они столкнутся с новыми проблемами. Сто процентов они не будут приняты на работу в государственные и муниципальные органы. Да и я думаю, что и среди работодателей коммерческой сферы не каждый захочет иметь в своей команде террориста или диверсанта, - сказал Игорь Мищенко.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Как понять, что ребенок подвергся вербовке

- Ребёнок «зависает» в телефоне и не выпускает его из рук Вербовщики стараются держать жертву на постоянной связи. Если подросток стал проводить в гаджетах аномально много времени, прячет экран, нервно реагирует на уведомления — это первый звонок.

- Часто и надолго уходит из дома, не объясняя куда В одном из дел ребёнок гулял в одиночестве при –35 °C. Сразу возникает вопрос: зачем? Вербовщики могут отправлять подростка на «разведку» объекта для поджога ещё до того, как дадут команду действовать.

- Поведение становится агрессивным, беспокойным или нервным Причём без видимой причины. Это может проявляться не в движениях и словах, а в колоссальном внутреннем напряжении.

- Ребёнок перестаёт делиться планами и скрывает геолокацию Если подросток выключает геолокацию в телефоне — это может быть частью инструкции от куратора.

Эти признаки – не обязательно показатель нависшей угрозы. Но вероятность есть, и это – повод предотвратить беду.

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