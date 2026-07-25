Новосибирский хирург пришил пальцы мальчика к его животу, чтобы спасти руку

Руку ребенка удалось спасти. Фото: предоставлено героем публикации.

Новосибирский кистевой хирург, травматолог-ортопед Юрий Симонов спас руку 10-летнего мальчика. Три недели пальцы ребенка были пришиты к животу – сегодня он снова пишет. О сложнейшей операции медик рассказал КП-Новосибирск.

«ВЫБОР В 8-М КЛАССЕ»

Юрий Симонов - врач с 6-летним стажем, работает в отделении реконструктивной пластической хирургии Новосибирской областной клинической больницы. С кистевой хирургией доктор Симонов познакомился на пятом курсе, когда лекцию читал заведующий отделением М.М. Цегельников. Будущего врача привлекла сложность работы: она требует серьезной подготовки, усидчивости и скрупулезности.

– В одной кисти 27 костей. Сложи руки – и вот уже 54. Мы работаем с нервами, сосудами, сухожилиями. Необходимо постоянно совершенствовать свои мануальные и диагностические навыки, чтобы распознавать разные, но очень схожие патологии. Оттачивать мастерство в хирургии маленьких сегментов, которая не терпит ошибок, - рассказывает доктор.

Для такой работы у хирургов есть специальные «помощники»: бинокуляры (очки-лупы) и операционный микроскоп. Ведь сосуды, которые они сшивают, порой меньше миллиметра в диаметре. Любая ошибка чревата потерей функции пальца.

«СПАСТИ МАЛЬЧИКА ОТ АМПУТАЦИИ»

Недавно пациентом доктора стал 10-летний мальчик из многодетной семьи. Школьник помогал отцу заготавливать дрова, тогда случилась беда: три пальца правой руки ребенка попали под диск болгарки.

- Врачи местной больницы хотели их ампутировать. Узнав об этом случае, мы приняли решение прооперировать мальчика. Остались после смены и ждали, пока ребенка доставит санитарная авиация. После прибытия и осмотра пациента, мы оценили степень полученной травмы: были повреждены кости, сухожилия и очень мелкие сосуды трех пальцев правой кисти. Мальчик маленький, мы действовали максимально бережно и аккуратно: взяли фрагмент кожи на питающих сосудах с паховой области, сделали питающую ножку и пришили к ней пальцы. Это позволило заместить дефект мягких тканей, прикрыть сухожилия и кости. Операция длилась около двух часов, - рассказывает Юрий Александрович.

Три недели мальчик ходил с пришитыми к животу пальцами. Потом лоскут отсекли, и начались операции по разделению пальцев. Итог: на одном пальце восстановили мелкую моторику полностью, на двух - частично.

- Теперь ребенок может брать предметы, писать, ощущает тепло и боль. Главные функции возвращены, - констатирует врач.

«ПОЧЕМУ РУКИ — ЭТО ЖИЗНЬ»

Юрий Александрович делится: работа в больнице сделала его добрее. Как считает специалист, у каждого пациента своя история, своя трагедия. Прежде всего нужно видеть не просто травму, а человека, которого беспокоит определенная проблема.

- Руки - это не просто рабочий инструмент. Это «орган зрения» для слепых и «орган речи» для глухонемых. Простое прикосновение к близкому человеку, чувство тепла - это огромная и неотъемлемая часть нашей жизни. Главная задача нашей команды - вернуть кисть в исходное состояние, чтобы пациент мог пользоваться ей не хуже, чем здоровой.

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