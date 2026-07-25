В Новосибирске пятеро мужчин похитили знакомого и избивали всю ночь – он спасся, когда его привезли в ломбард

В этом здании держали похищенных. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.

В декабре 2025 года пять жителей Первомайского района посадили в машину и отвезли в гараж своего знакомого, а потом всю ночь его пытали. Спастись пострадавшему удалось на утро, когда преступники привезли его в ломбард, чтобы тот сдал телефон. В преддверии Дня сотрудника органов следствия, который отмечают 25 июля, следователь Родион Дукач рассказал КП-Новосибирск подробности этого уголовного дела.

«НАСИЛЬНО ПОСАДИЛИ В МАШИНУ»

История началась с того, что сотрудники Росгвардии привезли в отдел полиции избитого мужчину. Он написал заявление и рассказал, что его похитили.

— В заявлении он указал, что его похитила группа лиц и доставила в гараж, местонахождение которого на тот момент было не установлено, — рассказал КП-Новосибирск следователь следственного отдела по Первомайскому району Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области Родион Дукач.

По словам следователя, в гараже мужчину избивали, требуя деньги.

— Было возбуждено уголовное дело и началось расследование, — объяснил Родион Дукач.

Как выяснилось в ходе расследования, с одним из своих похитителей потерпевший общался в мессенджере. Через переписку преступники поняли, где находится их жертва, и приехали к нужному зданию.

— Когда он вышел, они насильно посадили его в машину, применяя силу, — рассказал следователь.

Потерпевший говорил, что у него нет денег, но похитители ему не верили.

«ОНИ ПОХИТИЛИ НЕ ОДНОГО, А ДВУХ»

В ходе разговора у похитителей возникла версия, что деньги могут быть у друга потерпевшего. Тогда они отправились в квартиру за второй жертвой.

— Они похитили друга потерпевшего и также отвезли его в гараж. В итоге их двоих там избивали всю ночь, — рассказал Родион Дукач. — Они использовали шуруповерт. Одному сверлили бедро. Другому по пальцам ног били молотком, — выделил Родион Дукач.

Похитители использовали инструменты и пытали мужчину. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.

В какой-то момент мужчина, которого похитили первым, предложил преступникам отдать им телефон:

— Он им сказал: «Давайте я вам хотя бы телефон отдам, сдам его в ломбард за деньги». На это они согласились, — отметил Родион Дукач.

Подъехав к ломбарду, избитый мужчина зашел в помещение один – преступники остались ждать его в машине. Там потерпевший сообщил сотруднику, что ему нужна помощь, и работник ломбарда вызвал Росгвардию.

Когда сотрудники приехали, похитителей уже не было. При этом второй похищенный в это время все еще оставался в гараже.

— Он, понимая, что он один и что можно выбраться, вышел и направился в сторону дома. Там ему уже помогли прохожие, — рассказал следователь.

Так оба потерпевших смогли выбраться из этой истории живыми.

«ЧЕТВЕРО ИЗ ПЯТИ РАНЕЕ БЫЛИ СУДИМЫ»

После спасения потерпевших следователям предстояло установить всех пятерых участников похищения.

— На допросе выяснилось, что мужчины были знакомы между собой, потому что проживали в Первомайском районе Новосибирска. Потерпевший сообщил следствию их фамилии. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, полностью установили анкетные данные и установили местонахождение подозреваемых, чтобы в дальнейшем их задержать, — рассказал Родион Дукач.

Возраст участников дела был разным — от 28 до 40 лет.

— При поддержке сотрудников уголовного розыска и ОМОНа мы провели обыск их местожительств и задержали их, — рассказал следователь.

По словам Родиона Дукача, у участников дела уже был криминальный опыт. Двое ранее были судимы за мошенничество, в том числе дистанционное. Один был судим за половое преступление. Еще один привлекался за хранение наркотических средств. Только один из пятерых ранее не был судим и не привлекался к уголовной ответственности.

«ГЛАВНАЯ СЛОЖНОСТЬ — БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБВИНЯЕМЫХ»

Расследовать дело одному следователю было бы непросто, ведь в нем фигурировали пять обвиняемых и два потерпевших.

— Пришлось работать следственной группой, — объяснил Родион Дукач.

Следователи проводили обыски, задерживали фигурантов, доставляли их в следственный отдел и допрашивали.

Некоторые обвиняемые дали подробные показания и сотрудничали со следствием. Другие воспользовались статьёй 51 Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

— Каждому обвиняемому необходимо было провести психолого-психиатрическую экспертизу. Потерпевшим также проводили судебно-медицинские экспертизы, поскольку они обращались в медицинские учреждения. Нужно было истребовать документацию, предоставить ее экспертам, чтобы они все изучили и дали нам свои выводы, — рассказал Родион Дукач.

Сейчас уголовное дело рассматривается в суде. Обвиняемым вменяется несколько составов преступлений. Самая тяжелая статья предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Окончательное наказание суд определит по совокупности преступлений.

«БЫВАЮТ БЕССОННЫЕ НОЧИ»

По словам следователя, даже за годы работы к таким преступлениям невозможно полностью привыкнуть:

— Не каждый день встречаешься с такими методами применения физической силы. Тут и по пальцам молотком били, и шуруповерт использовали.

Родион Дукач работает следователем уже пятый год. До этого год был помощником следователя. Начинал службу в Кемерове, а в августе 2023 года перевелся в Новосибирск, в Первомайский район.

— Настоящее чувство удовлетворения от работы появляется тогда, когда приговор суда вступает в законную силу, — говорит Дукач.

Следователь следственного отдела по Первомайскому району Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области Родион Дукач. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.

Молодым сотрудникам, которые только начинают работать в следственных органах, он советует запастись терпением:

— Бывают бессонные ночи, бывает, что много времени занимает работа с каким-то материалом или уголовным делом, поэтому самое главное в нашей работе – это терпение.

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