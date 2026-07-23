Работают над чат-ботами и ездят в Китай: как сложилась судьба новосибирских стобалльников

Стобалльники, уже выпустившиеся из университетов, рассказали, как сложилась их жизнь. Фото: Предоставлено героями публикации

В 2026 году в Новосибирской области 136 ребят набрали высший балл по ЕГЭ, некоторые из них даже стали стобалльниками по нескольким предметам. И с каждым годом их становится все больше. Мы узнали у нескольких ребят, сдававших ЕГЭ в 2021-2023 годах, как сейчас сложилась их судьба, по какой дороге они в итоге пошли и чем занимаются сейчас.

МЕЧТАЛА О ФИЛОЛОГИИ — ПОПАЛА В МИР ИИ

Екатерина Кулятина сдавала ЕГЭ в 2021 году. Она с детства хотела стать филологом, но по совету отца выбрала компромиссную специальность — компьютерную лингвистику, где изучают, как обучать искусственный интеллект языку.

Екатерина Кулятина теперь работает в ИИ-сфере. Фото: Предоставлено Екатериной Кулятиной

Сумма баллов по трем предметам, нужным для поступления, у нее была прямо-таки внушающая: 296 баллов! Русский сдан на все 100, английский — на 99, обществознание — на 97.

— Я поступила в НГУ на специальность «фундаментальная и прикладная лингвистика», закончила университет в 2025 году с красным дипломом. Теперь пошла в магистратуру — поступила в московскую Вышку на программу «Цифровые методы в гуманитарных науках». Это достаточно логичное продолжение моего бакалавриата — теперь я применяю компьютерные методы не только к текстам, но и к другим типам данных, оставаясь в гуманитарном «поле». Планирую поступать в аспирантуру, — рассказала Екатерина Кулятина КП-Новосибирск.

В выборе вуза она не разочаровалась: свою альма-матер и особенно гуманитарный институт НГУ любит всем сердцем и абсолютно искренне советует туда всем поступать.

И только учебой дело не заканчивается:

— Я еще на втором курсе устроилась аналитиком на свое первое место работы, так и продолжаю развиваться в этой специальности. Уже пару лет занимаюсь разработкой чат-ботов. А вот на хобби времени не так много остается, в свободное от учебы и работы время я люблю гулять в парках, читать книги и проводить время с семьей, — говорит Екатерина.

МАТЕМАТИК, КОТОРЫЙ ПЛЕТЕТ ФЕНЕЧКИ

В том же 2021 году выпускник инженерного лицея НГТУ Данил Бартенев сдал на 100 баллов ЕГЭ по информатике. После окончания школы он поступил в НГУ на механико-математический факультет, направление «математика и компьютерные науки.

— Это была моя мечта с девятого класса, когда я принял участие в МНСК (Международная научная студенческая конференция) и впервые побывал на территории НГУ. Я был безумно рад, что она осуществилась! С первого курса я был старостой в своей группе. Когда пришло время выбирать специализацию, я остановил свой выбор на дифференциальных уравнениях. Интерес к этой области математики возник благодаря моим преподавателям — лектору Матвеевой Инессе Изотовне и семинаристу Рудомётовой Анне Сергеевне. Впоследствии Анна Сергеевна стала моим научным руководителем, наше сотрудничество продолжается до сих пор, — рассказал Данил КП-Новосибирск.

Среди увлечений Данила есть еще и фигурное катание. Фото: Предоставлено Данилом Бартеневым

Трудности во время учебы были, но вот бросить курс стобалльнику в голову не приходило. Иначе было бы слишком скучно на пути к знаниям, говорит он. Бакалавриат он закончил год назад, тоже, разумеется, с отличием.

— Сейчас я учусь в магистратуре на том же механико-математическом факультете, но поменял направление на прикладную математику и информатику, поскольку оно больше подходит для дифференциальных уравнений. Я занимаюсь компьютерным моделированием кровеносной системы человека в одномерном приближении. Мы с научным руководителем исследуем, какие эффекты возникают в сосудах с разным характером упругости стенки. Первый год обучения окончен на отлично! Буду стремиться и второй год окончить также, чтобы собрать хет-трик из красного аттестата и двух красных дипломов!

Кроме того Данил еще и работает куратором в онлайн-школе для подготовки к ЕГЭ «ЗАЧЁТКА НГУ» и подрабатывает репетитором по математике. А вот увлечения у него совсем из другой сферы.

— Семью я пока не создал, но еще все впереди! Я до сих пор, как и прежде, плету фенечки из ниток мулине. К хобби теперь добавились путешествия. Я большой поклонник фигурного катания, и уже несколько лет езжу в другие города на турниры, чтобы поболеть за любимых фигуристов. В прошлом году ездил на этап Гран-при в Омск, в позапрошлом году туда же на Чемпионат России, а еще годом ранее на этап Гран-при в Красноярск! — делится Данил Бартенев.

ХОТЕЛА ОТЧИСЛИТЬСЯ, НО ВЫБРАЛА УЧИТЬ КИТАЙСКИЙ

Пять лет назад Анна Кузина единственная во всей Новосибирской области сдала историю на 100 баллов. Для этого пришлось усиленно готовиться, отказаться от посиделок с подружками и прогулок после школы. Вместо этого у выпускницы были сериалы — только исторические, вроде «Годунов» и «Грозный».

Выбрала Анна специальность, связанную с международными отношениями.

Анна недавно была в Китае на стажировке. Фото: Предоставлено Анной Кузиной

— Изначально я рассматривала разные варианты поступления, даже подавала документы в МГИМО. Но в итоге выбрала Томск. Я поступила в Томский государственный университет на факультет исторических и политических наук. В прошлом году я окончила университет с красным дипломом. На первом курсе у меня было много сомнений: ожидания не совсем совпали с реальностью. Я даже хотела отчислиться или перевестись. Но потом, все обдумав, я поняла, что моя специальность открывает много возможностей. Она была связана с китайским языком, и сейчас я продолжаю развиваться в этом направлении. Недавно я ездила на стажировку в Китай, а сейчас работаю в транспортной компании, где занимаюсь общением с китайскими поставщиками и решением связанных с этим вопросов, — рассказала КП-Новосибирск Анна Кузина.

Сейчас она работает и рассматривает поступление в магистратуру. В свободное время занимается тем, что связано с интересами: очень увлекается китайским языком и Китаем в целом, занимается спортом, танцами, а ещё играет на гитаре.

IT ПО БУДНЯМ, DND ПО ВЫХОДНЫМ

В 2022 году ученик гимназии №5 Георгий Куклин сдал на 100 баллов сразу два предмета: русский язык и профильную математику. Но кроме обязательных предметов он сдавал еще и информатику.

- Я ездил в тематический лагерь, так у меня и началось увлечение программированием. Стал более подробно изучать это и вникать. Наверное, привлекло то, что я могу заставить компьютер делать то, что я захочу, - рассказал КП-Новосибирск Георгий Куклин.

А этот выпускник теперь работает в IT. Фото: Предоставлено Георгием Куклиным

Информатику в итоге на высший балл сдать не удалось. Но свое хобби ученик не бросил и связал с этим свою дальнейшую профессию.

— Я поступил в НГУ на факультет информационных технологий и закончил его с отличием. Теперь поступаю в магистратуру туда же, уже прошел в первую волну зачисления. Буду вести семинары по одному из предметов на первом курсе бакалавриата. Сейчас работаю в IT-компании «ЛЕДАС». Я увлекаюсь видеоиграми, а в последнее время — настольными ролевыми играми, собираемся с друзьями играть в DnD (ролевая игра Dungeons&Dragons. А ещё в свободное время хожу в бассейн, — рассказал Георгий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX