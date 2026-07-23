«Вода либо грязная и вонючая, либо вообще пропадает»: в Новосибирской области жители сел пожаловались на перебои с водоснабжением

Жителям приходится закупаться питьевой водой в магазинах. Фото: Вера Сницарь

Жители сел Чик и Прокудское Новосибирской области пожаловались на проблемы с водоснабжением, которые, как уверяют сибиряки, длятся не первый год. По словам сельчан, летом вода в кранах либо пропадает совсем, либо идет тонкой струей, а ее качество оставляет желать лучшего. Как сейчас обстоят дела в поселках — в нашем материале.

«НИ ПОПИТЬ, НИ ПОМЫТЬСЯ»

Жители сел Коеченевского рассказали о том, что каждое лето у них перестает идти вода. А если и появляется, то она мутная, с примесями — ее невозможно ни попить, ни постирать в ней вещи, ни помыться.

— У нас по улице Строительной вода шла вообще отвратительная, как будто мазут в водопровод добавляют. Было и давление раньше плохое, сейчас давление воды стало получше. Только пить её невозможно из-за её качества, — поделилась с КП-Новосибирск жительница села Прокудское Анна.

Другая жительница села Вера Сницарь рассказала, что у нее дома вода бежит со темными частицами.

Такие чёрные вкрапления постоянно присутствуют в воде. Фото: Вера Сницарь

— Сколько мы живем здесь, четыре года, столько и вода плохая, с привкусом железа. Это при том, что в доме стоит фильтр грубой очистки. Вода такого качества, что на стенах ванны, в лотке стиральной машины оставляет ржаво-желтые пятна. Чистая вода идет очень-очень редко, наверное, раз в год. Поэтому мы больше не покупаем белые вещи — после пары стирок они тоже желтеют. К нам приезжали с администрации Коченевского района, два раза брали воду на анализ, но что дальше — неясно, ничего не ответили, — рассказала Вера КП-Новосибирск.

С перебоями сталкиваются и жители поселка Чик. Здесь периодически проводятся плановые отключения для ремонта сетей. Однако жители также отмечают, что летом нагрузка на систему резко возрастает, из-за чего возникает слабый напор воды

— И так повторяется из года в год. Отключения стали для нас «нормой» в любое время года. Вода исчезает на часы, дни, а иногда и недели. Зимой это переносить тяжело, но летом, в жару, — это просто катастрофа! Невозможно умыться, постирать, полить огороды. Когда вода всё-таки бежит из крана, она грязная, вонючая — не помогают ни дорогие фильтры, ни кипячение, — говорят жители сел.

ОФИЦИАЛЬНО

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что, по информации администрации Коченёвского района, все источники водоснабжения в Чике и Прокудском работают в штатном режиме, аварийных ситуаций не выявлено.

— Перебои в водоснабжении отдельных потребителей услуги водоснабжения в дневное время связаны с многократным увеличением водопотребления для хозяйственно-питьевых нужд и, как следствие, недостаточностью объема подаваемой воды в распределительную сеть. Специалисты ведомства не проводили собственное техническое обследование водопроводных сетей, поскольку такие полномочия отсутствуют.

Вместе с тем министерство подтвердило, что вода, поступающая в сеть из действующих скважин в селе Прокудское, не соответствует требованиям СанПиН по мутности, жесткости и содержанию железа. Причиной называется отсутствие оборудования для водоочистки.

— Для решения проблемы администрация Коченёвского района уже выполнила предпроектные работы по строительству новых водозаборных скважин, станции второго подъема и установки водоподготовки. Кроме того, проведен электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации. После получения положительного заключения государственной экспертизы район намерен подать заявку на финансирование строительства по государственной программе Новосибирской области, — сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона.

Что касается деревни Чик, в министерстве сообщили, что вода после станции водоподготовки соответствует требованиям СанПиН. Также по информации министерства, за 2025–2026 годы в ведомство поступило три официальных обращения граждан по поводу перебоев с водоснабжением: одно — от жителей Чика и два — от жителей Прокудского. Все они были рассмотрены в установленном законом порядке.

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