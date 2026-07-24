Искусство держать паузу

Заместитель начальника Новосибирского регионального центра связи ЗСЖД Сергей Зенков. Фото: Предоставлено Сергеем Зенковым

Продолжаем нашу экскурсию по закулисью стальной магистрали. В этот раз узнаем, кто и как обеспечивает связь на железной дороге - то, без чего немыслимы не только безопасность, но и само движение поездов.

Наш сегодняшний герой - заместитель начальника Новосибирского регионального центра связи Сергей Зенков - человек, чья фамилия в железнодорожной среде Новосибирска звучит как знак качества, а общий стаж его династии уже перевалил за век, причем все ее представители - связисты.

Зов магистрали

О своих родных Сергей Игоревич рассказывает с гордостью:

- Наша семья - настоящая железнодорожная династия, общий стаж которой составляет 112 лет. Ее основательницей стала моя бабушка Лилия Георгиевна Зенкова: с 1940 года и до самого выхода на пенсию она работала телефонисткой в Управлении ЗСЖД. Мой отец Игорь Станиславович Зенков посвятил железной дороге 42 года - в этом году он уходит на заслуженный отдых. Его пример оказал самое сильное влияние на мой выбор: не столько прямыми наставлениями, сколько отношением к делу - внимательным, ответственным, без «просто отработать смену».

Впрочем, и место рождения - небольшой город Болотное в Новосибирской области - тоже сыграло не последнюю роль в выборе будущей профессии нашего героя.

- Это не просто город, а крупная железнодорожная станция. Даже дом, в котором я вырос, слегка вздрагивал, когда мимо шли грузовые составы. Для кого-то это было бы дискомфортно, а для меня - привычный и уютный фон. Будто сама дорога звала в профессию, - вспоминает наш герой с теплотой, добавляя, что железная дорога была частью его детства не по рассказам, а по ощущениям.

- Поездки в Новосибирск на электричке, когда за окном мелькали знакомые станции и пейзажи, остались в памяти теплыми воспоминаниями, - рассказывает Сергей Зенков. - Магистраль плотно вписана в облик города. Она буквально разделяет его на две части и в то же время служит связующим звеном. Железнодорожная инфраструктура была моей привычной навигацией - по ней я определял путь к друзьям, живущим «за линией».

В Болотном даже памятники связаны с дорогой. На фото: у памятника грустному извозчику. Фото: Предоставлено Сергеем Зенковым

Естественно, дома часто велись разговоры о работе. По словам нашего героя, это не было рутиной - напротив, придавало жизни особый ритм.

- До сих пор, когда встречаюсь с отцом, почти любой разговор рано или поздно сводится к рабочим моментам - и это не скучные детали, а живые истории про людей, оборудование, нестандартные ситуации, - признается железнодорожник.

В детстве, говорит Сергей Игоревич, отец часто брал его с собой на работу. И особенно завораживала тогда координатная АТС - автоматическая телефонная станция.

- Раздавались механические щелчки - это физически перемещались металлические контакты. В этих звуках была какая-то магия техники: ты видишь и слышишь, как работает связь, - описывает Сергей Зенков.

Впрочем, решение связать свою жизнь с железной дорогой пришло не сразу. Сергей Игоревич вспоминает, что тогда, в 1990 х годах, на экранах было много ярких фильмов, и, как многие мальчишки, он мечтал стать актером. Хотелось быть в центре внимания, проживать разные судьбы, примерять на себя чужие жизни. Но с возрастом приоритеты поменялись: на первый план вышли стабильность, осязаемый результат.

Сергей Зенков признается, что на выбор профессии сильно повлиял отец: он не уговаривал, а показывал, что железная дорога - это про надежность, про долгосрочную перспективу, про то, что ты всегда будешь нужен.

- Для меня это стало важным: стабильная отрасль, востребованность, возможность расти и приносить пользу. Отец, пожалуй, дал мне самый ценный совет: «Не гонись за быстрыми результатами. Сначала разберись в основах, научись видеть детали, понимать, как все связано. Остальное придет». Этот принцип я стараюсь держать в голове до сих пор, - делится железнодорожник.

Инская как кузница кадров

В 2008 году, после окончания Томского техникума железнодорожного транспорта, наш герой по распределению приехал на Инской узел, где началась настоящая практика - не по учебнику, а в реальных условиях, с реальными задачами и ответственностью.

Затем была срочная служба в армии, которая закалила дисциплину.

Сергей любит проводить время на природе. Фото: Предоставлено Сергеем Зенковым

А в 2010 году Сергей Зенков вернулся в региональный центр связи станции Инская. Он с теплотой вспоминает своих наставников:

- Станция Инская всегда была кузницей кадров: здесь быстро взрослеешь профессионально. Моим руководителем стала старший электромеханик Инна Юрьевна Фоменко. Опытный наставник, она многому меня научила и помогла сформировать важные рабочие качества.

Увлеченность молодого специалиста заметили, и через несколько лет он уже был старшим электромехаником ремонтно-восстановительной бригады АТС, после - старшим электромехаником бригады связи совещаний, затем - начальником участка производства. А в 2023 году его назначили заместителем начальника Регионального центра связи.

Искусство держать паузу: работа здесь и сейчас

Сегодня зона ответственности Сергея Зенкова охватывает участок дальней связи и радиосвязи Управления ЗСЖД. Его задача - не просто обеспечить связь, а гарантировать, что она будет устойчивой и качественной именно там, где это критично: для ключевых специалистов дороги и руководства.

- Самое важное здесь - стрессоустойчивость и скорость. В нашей сфере время - это безопасность. Нужно быстро принимать решения и не терять хладнокровия, - объясняет руководитель.

Его день начинается с утреннего обхода или короткого созвона с ключевыми бригадами. Дальше - планирование, разбор нештатных ситуаций, модернизация оборудования.

- Самое важное? Безопасность движения. Все, что мы делаем в части связи, в конечном счете работает на эту цель. Даже самая мелкая неисправность может повлиять на общую картину, поэтому к каждой задаче подхожу с мыслью: как это скажется на безопасности? - подчеркивает Сергей Зенков.

От свадебного альбома родителей - к серьезному увлечению

Вопреки стереотипу о технаре, Сергей Игоревич - человек глубоко творческий. С детства он очень любил рисовать.

- Отцовский пример стал для меня вдохновением и в этом. В свадебном альбоме родителей я видел их портреты, которые он нарисовал. И мне хотелось научиться так же. Я брал лист бумаги и каждый день тренировался, ошибался, снова пробовал. Рисование для меня как йога: помогает перезагрузиться и восстановить внутренний баланс. Когда я беру в руки карандаш или кисть, мысли становятся яснее, уходит напряжение, и я возвращаюсь к работе с новыми силами, - говорит он.

Сейчас этот талант приносит особенную радость в общении с трехлетней дочуркой Алисой: она часто просит папу нарисовать ей сказочных героев.

Два связиста в одной семье

Семья и дом - настоящая опора для нашего героя. Надежда, его супруга, тоже трудится электромехаником в Региональном центре связи. По словам Сергея Игоревича, она очень любит свое дело и сейчас, будучи в декретном отпуске, скучает по работе.

- Это нас объединяет: мы говорим на одном профессиональном языке и понимаем специфику работы друг друга. Дома мы, конечно, обсуждаем рабочие моменты, но стараемся не зацикливаться на них. Такие разговоры помогают: иногда свежий взгляд со стороны подсказывает решение, которое ты сам не замечал, - уточняет железнодорожник.

Семья - главная опора для Сергея Зенкова, все свободное время он старается посвящать маленькой дочке. Фото: Предоставлено Сергеем Зенковым

Хоть дочка пока еще строит замки из кубиков, но родители уже осторожно знакомят ее с миром железных дорог.

- Мне близка железнодорожная династия, и, честно говоря, было бы приятно, если бы Алиса когда-нибудь выбрала эту сферу. Но мы с супругой считаем, что главное - поддержать дочь в том, что ей по-настоящему интересно. Пусть сначала влюбится в процесс, а выбор сделает сама, - рассуждает Сергей Зенков.

Вместо эпилога

Профессиональная деятельность железнодорожника отмечена благодарностями руководителей и почетными грамотами, а также именными часами. Но главная награда для него самого - чувство причастности.

- Это чувство только усиливается с опытом. Когда понимаешь, что твоя работа держит вместе десятки других процессов, появляется чувство особой ответственности и гордости. Я вижу, как слаженно работают разные службы, и осознаю: если мое звено будет слабым, пострадает вся цепь. Поэтому стараюсь делать все максимально надежно и качественно, - добавляет наш герой.