«Кричал, что у него дорогое авто, а у меня хлам»: водитель Porsche Cayenne разбил стекло машины инвалида

Водитель внедорожника после нападения скрылся. Фото: стоп-кадр с видео.

Новосибирец Евгений - инвалид второй группы: он перенес три сложных операции и сейчас передвигается в корсете, заменяющем ему мышцы брюшной полости. Утром 21 июля сибиряк ехал в больницу, когда столкнулся с дорожным хамом на дорогой иномарке.

- Я ехал на своей Toyota Ipsum по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону площади Карла Маркса, двигался по левой полосе. Остановился на светофоре, включил поворотник - соблюдал все правила. Вдруг сзади подъехал водитель на Porsche Cayenne и начал настойчиво сигналить. Я не понимал, что именно он от меня хотел: горел красный сигнал светофора, я не мог начать движение. Я не стал на него реагировать, и когда загорелся зеленый свет, повернул в нужную сторону и продолжил движение, - рассказывает КП-Новосибирск Евгений.

Та самая иномарка.

Однако водитель внедорожника поехал следом и начал подрезать автомобиль Евгения.

- Сначала он кричал на меня, но я ничего не слышал, так как у меня было закрыто окно, потом мужчина вовсе преградил мне дорогу. Я остановился и открыл окно, слышу, он кричит: «Давай, бей!». Я удивился, потому что не понимал причину такой реакции, ведь я его не подрезал, а просто стоял на светофоре, как и другие водители, - рассказал новосибирец.

По словам Евгения, водитель Porsche Cayenne не ограничился простыми криками: он попытался схватить мужчину через открытое окно.

- Он стал кидаться на меня, пытался драться, кричал, что у него дорогая машина, а у меня какой-то хлам. Я старался его успокоить: сказал, что инвалид, - вспоминает мужчина. – А тот водитель начал вести себя агрессивнее. Я не стал отвечать на его крики, развернул машину и поехал обратно. Далеко отъехать не смог, так как остановился на светофоре, - рассказывает новосибирец.

ПОПЫТАЛСЯ СХВАТИТЬ ЧЕРЕЗ ОКНО

Но водитель Porsche Cayenne стал преследовать Евгения:

- Я стоял в потоке других машин, он добежал до меня и разбил заднее стекло моего автомобиля. Я вышел из салона, но он убежал: сел к себе в машину, развернулся через три полосы и поехал в сторону площади Карла Маркса, - поделился Евгений.

После случившегося мужчина сразу же позвонил по единому номеру экстренных служб и объяснил ситуацию.

- Мне сказали выключить аварийный сигнал и ждать полицию. Через некоторое время мне перезвонили сотрудники Кировского отделения полиции №8 и попросили приехать в отделение для подачи заявления, - рассказал Евгений.

НЕПОСИЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА

Сейчас Евгений подсчитывает нанесенный ему ущерб. По предварительным расчетам, ремонт его автомобиля обойдется в 60 тысяч рублей – эта сумма очень весомая для инвалида с пенсией в 18 тысяч.

- Для меня это большие деньги, и так в долг живу, ищу варианты подешевле, пока заклею стекло целлофаном, - поделился новосибирец.

По словам сотрудников полиции, заявление будет передано участковому – Евгению необходимо ждать звонка и приехать для дачи дополнительных показаний.

- К сожалению, я не смог зафиксировать на видео то, как он разбил мне окно, потому что мой видеорегистратор снимает только спереди. Надеюсь, что сотрудники полиции быстро найдут виновного, - рассказал Евгений.

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