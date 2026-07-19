«Как будто кто-то выключил громкость»: сибирячка, полностью потерявшая слух в 27 лет, помогает глухим людям

Марина родилась и выросла в Бурятии, но учиться приехала в Новосибирск: поступила в Сибирскую академию государственной службы на специальность «Налоги и налогообложение». То, что у нее начались проблемы со слухом, сибирячка стала замечать на четвертом курсе, когде ей был 21 год. Во время лекций она перестала понимать речь преподавателей и сначала не могла объяснить, что именно происходит.
- Я садилась на первую парту, чтобы лучше слышать. Но все равно не улавливала смысл лекции: слово, пропуск, слово, пропуск, - рассказала Марина.
Тогда у девушки часто болело горло, поэтому она обратилась к ЛОР-врачу. Во время одного из приемов Марина сказала специалисту, что стала хуже слышать. Врач направила ее в сурдологический центр, где пациентке поставили диагноз «нейросенсорная тугоухость 1-2 степени».
На тот момент заболевание почти не мешало повседневной жизни. Марина могла без проблем разговаривать, учиться и общаться с друзьями. Иногда она не слышала тихую речь или пропускала отдельные слова, но не воспринимала это как серьезную проблему.
- Я ничего толком не знала об этом заболевании, что оно может прогрессировать. Мне назначили лекарства, и я надеялась, что это обычная проблема: пропью курс, и слух восстановится, - вспоминает девушка.
Во время защиты диплома Марина впервые открыто сказала о своем состоянии преподавателям. Девушка боялась, что не расслышит вопросы комиссии и из-за этого не сможет хорошо выступить.
- Я вышла на защиту и сразу попросила: «Извините, я плохо слышу. Пожалуйста, говорите громче». В итоге я защитила диплом на отлично, - рассказала Марина.
После этого снижение слуха продолжилось. В 2020 году Марина поняла, что ей необходим слуховой аппарат. Сначала мощные аппараты помогали, но позже перестали справляться с ухудшением слуха. Когда у девушки развилась 4 степень тугоухости, ей стало трудно понимать даже громкую речь.
Особенно сложным было общение в компании. Марина слышала, что люди разговаривают и смеются, но не понимала содержания разговора. Чтобы не показывать проблему, она иногда делала вид, что все слышит.
- Все разговаривали, шутили, смеялись, а я просто сидела и не понимала, о чем идет речь. Когда все смеялись, я тоже смеялась. Потом дома спрашивала у мужа, что именно они рассказывали, - поделилась женщина.
Постепенно Марина стала избегать встреч с друзьями. Ей было неловко постоянно переспрашивать и объяснять, почему она не слышит собеседника.
- Я могла увидеть на улице одноклассника и перейти на другую сторону. Думала: он что-нибудь спросит, я не услышу, придется переспрашивать, а мне не хотелось рассказывать о проблеме, - рассказала Марина.
По словам сибирячки, справляться со всем ей было непросто. Ведь раньше она была активным и общительным человеком, участвовала в конкурсах красоты, в том числе получила титулы «Мисс СИБАГС», «Мисс Бурятия - Новосибирск» «Вице-мисс Азия-Новосибирск», и считалась душой компании.
С 2014 по 2021 год слух Марины снизился от 1 степени тугоухости до полной глухоты. После перенесенного коронавируса женщина почувствовала резкое ухудшение.
- У меня было ощущение, будто отключили звук. В один день я еще что-то слышала, а потом наступила тишина, - описала свое состояние Марина.
После этого она начала изучать информацию о кохлеарной имплантации. Такая операция применяется при тяжелой потере слуха и глухоте. В 2022 году Марине установили имплант на левое ухо. Сейчас она ждет операции на втором ухе.
Кохлеарный имплант состоит из внутренней части, которую хирург устанавливает под кожу головы, и внешнего речевого процессора. Через месяц после операции, когда ткани зажили, Марине подключили устройство.
Перед первым включением специалисты предупреждали, что пациентка может не сразу распознать звуки и речь. Марина ожидала, что сначала будет слышать только электронные сигналы и механические шумы. Однако первое подключение прошло иначе.
- Врач спросила: «Марина, вы меня слышите?». И я сразу услышала ее. Я была в шоке, потому что до этого вокруг была полная тишина, - рассказала женщина.
Первые звуки казались непривычными. Голоса звучали роботизированно, а шорох пакета напоминал мелодию. При включении воды Марина слышала не обычный шум, а электронный звук. Даже шаги, открывающийся лифт и нажатие кнопок воспринимались необычно.
- Я вышла после подключения и чувствовала себя как в компьютерной игре. Каждый шаг щелкал, кнопка лифта издавала электронный звук, двери звучали по-другому, - вспомнила Марина.
Со временем мозг адаптировался к новым сигналам, и необычные звуки стали привычными. Скорость восстановления зависит от того, сколько времени человек жил с потерей слуха и каким был его слуховой опыт.
Сейчас Марина слышит только с помощью внешней части импланта. На ночь и во время душа она снимает устройство, и тогда полностью перестает слышать.
Женщина отмечает, что кохлеарная имплантация стала для нее возможностью вернуться к нормальному общению. В 2023 году, уже после операции, Марина забеременела и родила дочь.
В семье Марины есть возрастные проблемы со слухом: слуховыми аппаратами пользуется ее мама. Однако у нее нарушения появились с возрастом. Почему у самой Марины заболевание началось в 21 год, она не знает. В 19 лет ей диагностировали сахарный диабет 1 типа, и врачи допускают связь между заболеваниями, но точной причины пока нет.
Марина получила 3 группу инвалидности по слуху. По ее словам, инвалидность устанавливают при четвертой степени тугоухости или глухоте. Именно на этой стадии также рассматривают вопрос о кохлеарной имплантации.
Женщина признается, что сначала боялась операции. Однако после полной потери слуха, по ее словам, отступать было некуда.
- Многие думают, что кохлеарная имплантация слишком опасна. Но это высокотехнологичная операция, которую проводят опытные специалисты. Для меня выбор был простым: либо я вообще не буду слышать, либо получу возможность слышать, - сказала Марина.
Она считает, что людям с нарушением слуха не стоит скрывать свое состояние. По словам Марины, собеседники обычно спокойно реагируют, если им объяснить, что нужно говорить громче и четче.
- Я просто говорю: «Извините, я плохо слышу. Если я что-то не услышу, пожалуйста, повторите громче». Я никогда не сталкивалась с негативной реакцией, - рассказала блогер.
После установки импланта Марина стала увереннее общаться с людьми. При этом она считает, что внутренне приняла свое состояние еще до операции. Женщина начала открыто говорить о проблеме в социальных сетях и делиться личным опытом.
Сейчас Марина находится в декрете, воспитывает дочь и ведет блог. Она старается поддерживать людей, которые стесняются слуховых аппаратов или кохлеарных имплантов.
- Я хочу, чтобы люди не стыдились своих особенностей. Жить с ощущением собственной неполноценности очень тяжело. Когда я приняла тот факт, что плохо слышу, мне стало намного легче, - объяснила женщина.
Марина подала документы на квоту на имплантацию второго уха. Дочь уже ходит в детский сад, поэтому постепенно у женщины появляется больше возможностей для работы, общения и возвращения к активной жизни.
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