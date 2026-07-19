«Как будто кто-то выключил громкость»: сибирячка, полностью потерявшая слух в 27 лет, помогает глухим людям

Марина полностью потеряла слух в 27 лет. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Марина родилась и выросла в Бурятии, но учиться приехала в Новосибирск: поступила в Сибирскую академию государственной службы на специальность «Налоги и налогообложение». То, что у нее начались проблемы со слухом, сибирячка стала замечать на четвертом курсе, когде ей был 21 год. Во время лекций она перестала понимать речь преподавателей и сначала не могла объяснить, что именно происходит.

- Я садилась на первую парту, чтобы лучше слышать. Но все равно не улавливала смысл лекции: слово, пропуск, слово, пропуск, - рассказала Марина.

Марина училась в Новосибирске, где впервые узнала о проблемах со слухом. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Тогда у девушки часто болело горло, поэтому она обратилась к ЛОР-врачу. Во время одного из приемов Марина сказала специалисту, что стала хуже слышать. Врач направила ее в сурдологический центр, где пациентке поставили диагноз «нейросенсорная тугоухость 1-2 степени».

На тот момент заболевание почти не мешало повседневной жизни. Марина могла без проблем разговаривать, учиться и общаться с друзьями. Иногда она не слышала тихую речь или пропускала отдельные слова, но не воспринимала это как серьезную проблему.

- Я ничего толком не знала об этом заболевании, что оно может прогрессировать. Мне назначили лекарства, и я надеялась, что это обычная проблема: пропью курс, и слух восстановится, - вспоминает девушка.

«ВСЕ ШУТИЛИ, А Я НЕ ПОНИМАЛА, О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ»

Во время защиты диплома Марина впервые открыто сказала о своем состоянии преподавателям. Девушка боялась, что не расслышит вопросы комиссии и из-за этого не сможет хорошо выступить.

- Я вышла на защиту и сразу попросила: «Извините, я плохо слышу. Пожалуйста, говорите громче». В итоге я защитила диплом на отлично, - рассказала Марина.

Участие в конкурсах красоты стало частью студенческой жизни Марины. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

После этого снижение слуха продолжилось. В 2020 году Марина поняла, что ей необходим слуховой аппарат. Сначала мощные аппараты помогали, но позже перестали справляться с ухудшением слуха. Когда у девушки развилась 4 степень тугоухости, ей стало трудно понимать даже громкую речь.

Особенно сложным было общение в компании. Марина слышала, что люди разговаривают и смеются, но не понимала содержания разговора. Чтобы не показывать проблему, она иногда делала вид, что все слышит.

- Все разговаривали, шутили, смеялись, а я просто сидела и не понимала, о чем идет речь. Когда все смеялись, я тоже смеялась. Потом дома спрашивала у мужа, что именно они рассказывали, - поделилась женщина.

Постепенно Марина стала избегать встреч с друзьями. Ей было неловко постоянно переспрашивать и объяснять, почему она не слышит собеседника.

- Я могла увидеть на улице одноклассника и перейти на другую сторону. Думала: он что-нибудь спросит, я не услышу, придется переспрашивать, а мне не хотелось рассказывать о проблеме, - рассказала Марина.

По словам сибирячки, справляться со всем ей было непросто. Ведь раньше она была активным и общительным человеком, участвовала в конкурсах красоты, в том числе получила титулы «Мисс СИБАГС», «Мисс Бурятия - Новосибирск» «Вице-мисс Азия-Новосибирск», и считалась душой компании.

Марина участвовала в конкурсах красоты во время учебы в Новосибирске. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

«БЫЛО ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО КТО-ТО ВЫКЛЮЧИЛ ГРОМКОСТЬ»

С 2014 по 2021 год слух Марины снизился от 1 степени тугоухости до полной глухоты. После перенесенного коронавируса женщина почувствовала резкое ухудшение.

- У меня было ощущение, будто отключили звук. В один день я еще что-то слышала, а потом наступила тишина, - описала свое состояние Марина.

После этого она начала изучать информацию о кохлеарной имплантации. Такая операция применяется при тяжелой потере слуха и глухоте. В 2022 году Марине установили имплант на левое ухо. Сейчас она ждет операции на втором ухе.

Кохлеарный имплант состоит из внутренней части, которую хирург устанавливает под кожу головы, и внешнего речевого процессора. Через месяц после операции, когда ткани зажили, Марине подключили устройство.

Перед первым включением специалисты предупреждали, что пациентка может не сразу распознать звуки и речь. Марина ожидала, что сначала будет слышать только электронные сигналы и механические шумы. Однако первое подключение прошло иначе.

- Врач спросила: «Марина, вы меня слышите?». И я сразу услышала ее. Я была в шоке, потому что до этого вокруг была полная тишина, - рассказала женщина.

Кохлеарный имплант помогает Марине слышать речь и окружающие звуки. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Первые звуки казались непривычными. Голоса звучали роботизированно, а шорох пакета напоминал мелодию. При включении воды Марина слышала не обычный шум, а электронный звук. Даже шаги, открывающийся лифт и нажатие кнопок воспринимались необычно.

- Я вышла после подключения и чувствовала себя как в компьютерной игре. Каждый шаг щелкал, кнопка лифта издавала электронный звук, двери звучали по-другому, - вспомнила Марина.

Со временем мозг адаптировался к новым сигналам, и необычные звуки стали привычными. Скорость восстановления зависит от того, сколько времени человек жил с потерей слуха и каким был его слуховой опыт.

ИМПЛАНТАЦИЯ ПОМОГЛА ВЕРНУТЬСЯ К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

Сейчас Марина слышит только с помощью внешней части импланта. На ночь и во время душа она снимает устройство, и тогда полностью перестает слышать.

Женщина отмечает, что кохлеарная имплантация стала для нее возможностью вернуться к нормальному общению. В 2023 году, уже после операции, Марина забеременела и родила дочь.

В семье Марины есть возрастные проблемы со слухом: слуховыми аппаратами пользуется ее мама. Однако у нее нарушения появились с возрастом. Почему у самой Марины заболевание началось в 21 год, она не знает. В 19 лет ей диагностировали сахарный диабет 1 типа, и врачи допускают связь между заболеваниями, но точной причины пока нет.

Марина получила 3 группу инвалидности по слуху. По ее словам, инвалидность устанавливают при четвертой степени тугоухости или глухоте. Именно на этой стадии также рассматривают вопрос о кохлеарной имплантации.

Марина ждет операцию по установке кохлеарного импланта на второе ухо. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Женщина признается, что сначала боялась операции. Однако после полной потери слуха, по ее словам, отступать было некуда.

- Многие думают, что кохлеарная имплантация слишком опасна. Но это высокотехнологичная операция, которую проводят опытные специалисты. Для меня выбор был простым: либо я вообще не буду слышать, либо получу возможность слышать, - сказала Марина.

Она считает, что людям с нарушением слуха не стоит скрывать свое состояние. По словам Марины, собеседники обычно спокойно реагируют, если им объяснить, что нужно говорить громче и четче.

- Я просто говорю: «Извините, я плохо слышу. Если я что-то не услышу, пожалуйста, повторите громче». Я никогда не сталкивалась с негативной реакцией, - рассказала блогер.

«Я ПРИНЯЛА, ЧТО ПЛОХО СЛЫШУ, И МНЕ СТАЛО ЛЕГЧЕ»

После установки импланта Марина стала увереннее общаться с людьми. При этом она считает, что внутренне приняла свое состояние еще до операции. Женщина начала открыто говорить о проблеме в социальных сетях и делиться личным опытом.

Сейчас Марина постепенно возвращается к активной жизни. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Сейчас Марина находится в декрете, воспитывает дочь и ведет блог. Она старается поддерживать людей, которые стесняются слуховых аппаратов или кохлеарных имплантов.

- Я хочу, чтобы люди не стыдились своих особенностей. Жить с ощущением собственной неполноценности очень тяжело. Когда я приняла тот факт, что плохо слышу, мне стало намного легче, - объяснила женщина.

Марина подала документы на квоту на имплантацию второго уха. Дочь уже ходит в детский сад, поэтому постепенно у женщины появляется больше возможностей для работы, общения и возвращения к активной жизни.

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