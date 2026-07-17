Мощный ливень накрыл Новосибирск после аномальной жары. Фото: Соловова Татьяна / Сидоренко Дарья

Ливень в Новосибирске 17 июля 2026 начался после затяжной аномальной жары. Раскаленный за последние дни город буквально за несколько минут накрыла плотная стена дождя. Стихия разыгралась настолько быстро, что многие прохожие просто не успели добежать до ближайших укрытий и промокли до нитки.

Плотный грозовой фронт полностью скрыл горизонт Новосибирска

Плотная стена дождя ограничила видимость на улицах Новосибирска. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

ФОТО, ВИДЕО ЛИВНЯ В НОВОСИБИРСКЕ 2026

Дождь начался внезапно. Небо над мегаполисом моментально затянуло тяжелыми грозовыми тучами, после чего хлынул сильнейший поток.

Мощный ливень застал жителей Новосибирска врасплох. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Из-за плотности осадков видимость на дорогах снизилась до минимума, водителям пришлось сбросить скорость. Сильный ветер гнал потоки воды по стеклам машин, а пешеходы пытались спастись под козырьками зданий. Даже зонты не спасали людей от косых струй бури.

Грозовой фронт скрыл из виду часть зданий в центре Новосибирска. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЯ В НОВОСИБИРСКЕ 17 ИЮЛЯ 2026

За считанные минуты улицы Новосибирска превратились в бурные реки. Глубокие лужи сковали движение в самом центре города.

Дороги Новосибирска превратились в бурные реки после мощного грозового ливня. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на сопутствующие трудности и дорожные заторы, многие новосибирцы встретили прохладу с радостью. После удушающего зноя грозовой фронт принес долгожданное облегчение.

Горизонт почти исчез из-за плотного ливня. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

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