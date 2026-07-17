Ливень в Новосибирске 17 июля 2026 начался после затяжной аномальной жары. Раскаленный за последние дни город буквально за несколько минут накрыла плотная стена дождя. Стихия разыгралась настолько быстро, что многие прохожие просто не успели добежать до ближайших укрытий и промокли до нитки.
Фото: Дарья СИДОРЕНКО.
Дождь начался внезапно. Небо над мегаполисом моментально затянуло тяжелыми грозовыми тучами, после чего хлынул сильнейший поток.
Фото: Дарья СИДОРЕНКО.
Из-за плотности осадков видимость на дорогах снизилась до минимума, водителям пришлось сбросить скорость. Сильный ветер гнал потоки воды по стеклам машин, а пешеходы пытались спастись под козырьками зданий. Даже зонты не спасали людей от косых струй бури.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП
За считанные минуты улицы Новосибирска превратились в бурные реки. Глубокие лужи сковали движение в самом центре города.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП
Несмотря на сопутствующие трудности и дорожные заторы, многие новосибирцы встретили прохладу с радостью. После удушающего зноя грозовой фронт принес долгожданное облегчение.
Фото: Дарья СИДОРЕНКО.
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