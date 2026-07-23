Искал пропавшего человека, а нашел жену: новосибирец женился на девушке-волонтере, которой помогал в поисках исчезнувшей сибирячки

Новосибирцы поженились через год после знакомства. Фото: предоставлено героями публикаций.

Дарья и Дмитрий – волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАрлет»: они познакомились во время поиска пропавшего человека, а спустя год стали мужем и женой. Свою историю молодожены рассказали КП-Новосибирск.

ДНЕМ – УЧИТЕЛЬ, ВЕЧЕРОМ - ПОИСКОВИК

Дарье Кахнович 28 лет: днем она работает учителем, а вечером надевает спецовку и помогает искать пропавших людей. Она - старший поисковой группы.

– В школьные годы я мечтала поступить в военный институт. Активно участвовала в военно-патриотической деятельности, изучала первую помощь, занималась физической подготовкой. Но жизнь сложилась иначе: уже много лет я работаю в сфере образования – учителем детей с ОВЗ. Однажды я случайно увидела выпуск программы «Вернувшиеся». Помню, как смотрела серию за серией, переживала за семьи пропавших людей и восхищалась теми, кто участвовал в поисках. В какой-то момент поймала себя на мысли: ведь это обычные люди. Такие же, как я, не супергерои. Просто люди с большим сердцем и искренним желанием помочь. Я нашла официальную группу отряда и заполнила анкету. Так началась моя история в «ЛизаАлерт», - рассказала КП-Новосибирск Дарья.

Дарья - старший поисковой группы. Фото: предоставлено героями публикаций.

Зубову Дмитрию 29 лет. Парень работает водителем погрузчика. Он долго наблюдал за работой отряда в социальных сетях, а потом увидел объявление о весенних учениях.

– Я решил, что пора увидеть все своими глазами. Заполнил заявку, прошел курс специальной подготовки и стал пешим поисковиком. И никогда не пожалею об этом решении, - поделился Дмитрий.

ПОКОРИЛА СВОИМ ХАРАКТЕРОМ

Молодые люди познакомились во время поисков пропавшей женщины. В ту ночь Дарья была старшей поисковой группы, ее напарником и стал Дмитрий.

– С первых минут я поняла, что рядом надежный, собранный и внимательный человек. В нем сочетались мужество и чуткость. Несмотря на ночные сумерки, я чувствовала себя в безопасности рядом с ним, - вспоминает Дарья.

Девушка впечатлила Дмитрия характером.

– Меня восхитила ее собранность и способность не терять тепло в голосе даже в самые напряженные минуты. Я смотрел на нее и не мог понять: как эта милая девушка так уверенно идет по темным улицам, берет на себя ответственность и при этом остается такой заботливой? Смесь отважности и нежности покорила меня, - горит Дмитрий.

Дмитрий работает водителем погрузчика. Фото: предоставлено героями публикаций.

Во время поисков они разговорились:

– В ту ночь мы говорили о самом главном: почему в такой поздний час оба не остались дома, а решили помогать нуждающимся в помощи. Оказалось, что у нас много общего: похожие взгляды на жизнь и одинаковое понимание того, что значит быть рядом. К слоу, ту пропавшую женщину в итоге нашли, но не мы. И расставаясь, мы оба пришли к мысли, что хочется увидеться снова, – добавляет Дарья.

Ребята с первой встречи поняли, что между ними много общего. Фото: предоставлено героями публикаций.

«ДИМА СТАЛ ОПОРОЙ»

Поворотным моментом стал обычный поход в кинотеатр.

– Однажды, после сеанса кино, в чате отряда мы увидели сообщение: «Нужны люди на автономный выезд». У Димы очень рано начинается рабочий день, но он все рано поехал со мной. Тогда мы оба поняли: между нами уже не просто дружба, а нечто более глубокое, - рассказывает девушка.

До свадьбы пара встречались чуть больше года.

– Дима стал моей опорой, а я для него – тем самым человеком, с которым любое решение дается легче, – добавляет Дарья

На поиски людей молодожены отправляются вместе. Фото: предоставлено героями публикаций.

Теперь молодожены выезжают на поиски пропавших вдвоем.

– Работа в отряде и огромное желание помочь нас объединяют. Мы оба понимаем, в каком тяжелом положении находится потерявшийся, и нам хочется вернуть его к семье. Видеть наполненные радостью глаза родственников, встречающих своего близкого человека, дорогого стоит. Поэтому мы всегда хотим успеть. Конечно, бывают сложные поиски, когда мы идем нога в ногу со смертью, просто боремся с ней за жизнь человека. Были случаи, когда статус поиска обозначался словами: найден, погиб. В эти моменты нельзя описать переполняющую тебя грусть и внутреннее сопереживание пропавшему и его родным. Ведь в глубине души всегда хочется найти всех живыми и здоровыми. Но если это получается, испытываешь внутренний «салют», такой сильный восторг и радость – эти чувства ни с чем не сравнить, они окупают любые трудности, - говорит Дарья.

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