«Только пожизненный срок»: депутат ГосДумы призвал ужесточить приговор бойцу ММА, убившему сибирячку и ее пятилетнюю дочку

Фарход Рахимзода - боец ММА, таксист, отец двоих детей и безжалостный преступник. Фото: Новосибирский областной суд.

Сергей Миронов обратился к Генеральной прокуратуре с призывом «опротестовать» наказание, которое определил Новосибирский областной суд за две жестокие расправы Осуждённый, о котором идёт речь - боец ММА и по совместительству водитель такси Фарход Рахимзода. На его руках – кровь двух человек. Подробности преступления по-настоящему жуткие. О них КП-Новосибирск рассказала начальник Отдела государственных обвинителей Прокуратуры Новосибирской области Ольга Либрихт:.

СУТКИ ВОЗИЛ РЕБЕНКА С МЕРТВОЙ МАТЕРЬЮ

Итак, вот какова была версия следствия:

- Уроженец Таджикистана, достаточно молодой парень, который прибыл на территорию Российской Федерации, приобрёл гражданство Российской Федерации, здесь создал семью. Работал какой-то период времени поваром, потом таксистом, познакомился с девушкой. Знал, что она получила большое наследство. И задумал её убить, завладеть денежными средствами. Вывез её в безлюдное место на территории Кировского района. При этом пятилетняя девочка находилась с ней в автомобиле, и на глазах у ребёнка он убил женщину. В течение суток он возил тело матери в присутствии ребёнка в автомобиле. Затем вывез тело в Искитимский район, где спрятал его в снегоотвале. И через сутки вернулся в город и около села Толмачёво он задушил девочку и также её тело оставил на снегоотвале. Через несколько дней они были обнаружены. Помимо всего прочего, он похитил денежные средства у потерпевшей - более 2 миллионов рублей и завладел автомобилем.

Деньги Фарход Рахимзода принес тогда теще, в ипотечной квартире которой он жил с женой и детьми. Предложил погасить ипотеку. Разумеется, деньги на кредит не пошли, вскоре они были уже у следователя.

Самого таксиста за преступления прокуратура предлагала пожизненно лишить свободы. Но суд отказал. Дали 23 года.

- Были смягчающие обстоятельства. Он исключительно положительно характеризовался. У него было двое малолетних детей. И, собственно, также подлежало учёту его частичное признание вины. Эти обстоятельства и повлияли на решение суда, - объяснила КП-Новосибирск Ольга Либрихт.

ОБРАТИЛСЯ К ПРОКУРАТУРЕ

После того, как в эфире Радио «Комсомольская правда» представительница прокуратуры рассказала о приговоре, текст о нем вышел и на сайте KP.RU. И в итоге на приговор обратил внимание глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Обратился к Генеральной прокуратуре с призывом опротестовать приговор. По его мнению, срок для Рахимзоды должен быть пожизненным.

Однако вопрос: насколько закон позволяет вынести преступнику пожизненный приговор, если есть смягчающие обстоятельства?

Прокуратура добивалась пожизненного срока. Фото: Новосибирский областной суд.

В приговоре об этих самых обстоятельствах говорится следующее:

«Наличие малолетних детей у виновного, активное способствование в ходе предварительного следствия раскрытию и расследованию преступлений, признание вины в совершении убийства, раскаяние в содеянном, частичное признание вины в части хищения имущества потерпевшей, возмещение материального ущерба в части хищения сотового телефона потерпевшей и частичное возмещение морального вреда, состояние здоровья его близких родственников, имеющих ряд заболеваний».

Каждый из пунктов можно рассматривать отдельно, но если коснуться признания вины, то это было отнюдь не самостоятельным решением преступника. Признал только тогда, когда его, бежавшего за границу, поймали и отдали под следствие. При этом утверждал, что женщина напала на него сама, а ребенка, якобы, задушил нечаянно

Такой фактор, как положительные характеристики тоже повлияли на приговор. Юрист Михаил Жуков говорит, что эти самые положительные характеристики регулярно позволяют получать скидку даже самым циничным и жестоким преступникам:

- А сколько у нас приговоров, где в том числе, там положительные характеристики от соседского кота, из ЖЭУ, от людей, которые вообще никогда не видели собственно подсудимого. А суд говорит: «Ну характеристики же есть, мы их и будем признавать как положительные, смягчающие вину обстоятельства».

Есть в деле этого преступника еще одна примечательная деталь. На суде был задействован переводчик. А ведь Фарход Рахимзода – обладатель российского гражданства.

- Как он получил гражданство России? Как сдал экзамен? Может быть, нужно оспорить его гражданство. А если выяснится, что он его незаконно приобрел? – Задается вопросами юрист Инесса Рябинина.

Много вопросов к этому делу. А главный - таков: может ли быть, что прокуратура, действительно, предложит отменить приговор, и суд по-новому оценит смягчающие обстоятельства? Мы проследим и расскажем об этом.

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