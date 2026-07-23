«Грунт размыт, в стене появилась трещина»: в Новосибирске затопило подвал многоэтажки из-за прорвавшейся трубы

Подвал был весь в пару. Фото: предоставлено местными жителями.

В Дзержинском районе Новосибирска в подвале многоэтажки на улице Шишкина прорвало трубу горячего водоснабжения: помещение площадью 70 квадратных метров затопило. После ЧП, как говорят жильцы, в одной из несущих стен появилась сквозная трещина от пола до потолка. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

«ВСЕ БЫЛО В ПАРУ»

Дому по улице Шишкина уже 66 лет: его построили в 1960 году. В соцсетях один из местных жителей выложил видео с последствиями прорыва – подвал был заполнен паром, уровень воды достигал почти двух метров.

- Горячей воды у нас не было с 17 июня. Ее дали только 16 июля, и практически сразу прорвало трубу. Воду отключили только 17-го числа, в 16:00. Подвал к тому моменту полностью затопило, - рассказал автор видеоролика.

По словам жильцов, ночью после прорыва в одной из несущих стен дома появилась длинная сквозная трещина. Люди опасаются, что после такого ЧП и без того плачевное состояние дома ухудшится.

- Так оставлять все опасно, потому что трещина сквозная. Но мы боимся, что ремонт опять отложат, как это уже было зимой, - говорят местные жители.

В стене появилась трещина. Фото: предоставлено местными жителями.

По словам местных жителей, воду из подвала откачали, но дальнейших мер по устранению последствий случившегося управляющая компания пока не предпринимает.

- Сейчас грунт в подвале размыт, проводка находится в ужаснейшем состоянии. Фундамент и стена, расположенные ближе к подвалу, разрушились от влаги. В подъезде стоит запах сырости, с фасада, который ремонтировали в прошлом году, летят куски штукатурки, - рассказал КП-Новосибирск житель дома.

ОФИЦИАЛЬНО

В Государственной жилищной инспекции Новосибирской области на жалобу жильцов ответили развернуто. Там пояснили алгоритм действий, которым должны следовать жители при затоплении подвала:

- Необходимо сообщить о случившемся я в аварийно-диспетчерскую службу УК. Сотрудник обязан согласовать дату и время проверки, по итогам составить акт. Если УК отказывается - жители вправе оформить акт самостоятельно с подписями минимум двух соседей и председателя совета дома. Этот документ будет подтверждением того, что управляющая организация осведомлена о проблеме.

В ГЖИ также уточнили, что направили информационное сообщение в адрес УК. Срок ответа - три рабочих дня.

- В случае бездействия управляющей организации жильцы могут обратиться в инспекцию с доказательствами, - добавили в ведомстве.

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