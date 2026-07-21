Вторая попытка: почему тысячи людей снова ложатся на операционный стол после ринопластики

Гарик Артурович Чатинян, пластический и челюстно-лицевой хирург. Фото: Предоставлено Гариком Чатиняном

Ринопластика считается одной из самых популярных операций в пластической хирургии. Многие пациенты мечтают изменить форму носа, чтобы сделать черты лица более гармоничными или избавиться от проблем с дыханием. Но иногда после первой операции человек снова оказывается перед выбором: принять результат или решиться на повторное вмешательство.

Именно поэтому вторичная ринопластика становится все более востребованной. В то же время, по словам пластического хирурга Гарика Чатиняна, повторная операция - это не исправление «ошибки», а сложная реконструктивная работа, которая требует от хирурга большого опыта, точного понимания анатомии и индивидуального подхода к каждому пациенту.

Почему пациенты решаются на вторую операцию?

Причины обращения за вторичной ринопластикой могут быть разными. В некоторых случаях пациента не устраивает внешний вид носа после первого хирургического вмешательства: сохраняется асимметрия, появляются неровности, изменяется форма кончика носа или результат операции выглядит неестественно.

Однако эстетика - не единственная причина. Иногда после первичной ринопластики возникают функциональные нарушения: становится сложнее дышать, появляется постоянное ощущение заложенности носа или нарушается работа внутренних структур.

Также важно понимать, что нос - это сложная анатомическая система. Даже при правильно выполненной операции итоговый результат зависит от особенностей организма, процесса заживления и формирования рубцовой ткани.

Почему вторичная ринопластика сложнее первой?

Повторная операция значительно отличается от первичной. После первого вмешательства ткани уже изменены: формируются рубцы, меняется структура хрящей, часть тканей может быть удалена или ослаблена.

- При вторичной ринопластике хирург работает уже не с исходной анатомией, а с последствиями предыдущего вмешательства. Поэтому здесь особенно важны опыт и умение восстановить правильную структуру носа, - отмечает Гарик Чатинян.

В сложных случаях для реконструкции формы носа могут использоваться собственные хрящевые ткани пациента. Это позволяет создать надежный каркас и добиться максимально естественного результата.

Когда можно делать повторную ринопластику?

Один из самых частых вопросов пациентов: как скоро после первой операции можно исправлять результат?

Гарик Артурович рекомендует не торопиться. После ринопластики ткани продолжают изменяться в течение длительного времени. Отек постепенно уходит, формируются рубцы, а окончательная форма носа может проявиться только через 10 - 12 месяцев.

Именно поэтому решение о повторной операции принимается только после полного восстановления тканей и подробной консультации с хирургом.

Можно ли исправить неудачную ринопластику?

В большинстве случаев - да. Современная пластическая хирургия располагает возможностями для коррекции даже сложных случаев. Однако важно понимать: задача вторичной ринопластики заключается не просто в изменении внешнего вида носа.

Главная цель - восстановить гармонию лица, сохранить индивидуальность пациента и, при необходимости, вернуть полноценное носовое дыхание.

По словам Гарика Чатиняна, хороший результат вторичной ринопластики - это тот случай, когда окружающие замечают не сам нос, а то, насколько гармонично выглядит лицо в целом.

Главное - правильный выбор специалиста

Вторичная ринопластика требует особого подхода. При выборе хирурга важно обращать внимание не только на количество выполненных им операций, но и на опыт в проведении именно повторных вмешательств.

Пациенту необходимо прийти на подробную консультацию, обсудить возможные варианты коррекции и понять особенности предстоящей операции.

Вторая попытка после ринопластики - это возможность исправить ситуацию и получить результат, который соответствует ожиданиям. Главное - доверить такую сложную работу специалисту, который обладает для этого необходимыми знаниями и опытом.

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