Сибирский характер на старте: спорт объединяет города и регионы

Фото: Егор Тиммерман

18 июля 2026 года стадион «Электрон» в Новосибирске на один день стал эпицентром корпоративного спорта. Солнечное утро задало тон всему празднику: погода словно специально подготовилась для рекордов. XII Спартакиада Группы ВТБ собрала 430 участников из девяти региональных офисов СФО. Свыше полутора тысяч болельщиков заполнили трибуны, еще сотни смотрели онлайн-трансляцию. В программе были легкая атлетика, волейбол, баскетбол, мини-футбол и впервые семейные старты. Но главное, что привезли сюда команды, - это не просто спортивные амбиции, а настоящий сибирский характер, подкрепленный отличным настроением и дружеской атмосферой.

Фото: Пресс-служба банка ВТБ

Особая философия спорта

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, открывая соревнования, подчеркнул, что масштаб мероприятия впечатляет:

- В Новосибирске проходит много корпоративных любительских состязаний, и для нас это очень важно. Ведь это не просто праздничное событие, но и богатое наследие, вклад в развитие спортивного движения на территории нашего региона. Но даже мы, такие опытные хозяева, впечатлены многочисленностью и уровнем поддержки Спартакиады сотрудников компаний Группы ВТБ.

Фото: Егор Тиммерман

Парад открытия получился ярким и красочным. Каждая команда выходила на поле, имея за плечами свои победы. Так, сборная Новосибирска в 2024 году выиграла региональный этап и привезла серебро с финала в Москве. А команда Красноярска славится не только бизнес-результатами, но и успехами своих кандидатов в мастера спорта.

Фото: Егор Тиммерман

Команда Барнаула приехала с особым настроем. Капитан волейболистов Сергей Ярмонов рассказал, что подготовка была серьезной:

- Мы тренировались, проводили товарищеские матчи. И сегодня мы готовы на 100%. Спартакиада дает нам возможность пообщаться с коллегами из других городов, подружиться и почувствовать, что мы - одна большая семья.

Впрочем, былые рекорды не гарантируют легкой победы. В этот день все решали характер и командный дух, а не прошлые заслуги.

Фото: Егор Тиммерман

Главная победа - чувство команды

Отборочные этапы Спартакиады проходят сейчас по всей стране, а их победители встретятся в сентябре на финале в Москве.

Как рассказал управляющий ВТБ в Новосибирской области Андрей Беднарский, традиция проведения Спартакиады живет с 2003 года:

- Для нас спорт - неотъемлемая часть корпоративной философии. Он учит дисциплине, умению работать в команде и добиваться целей. Такие события раскрывают сотрудников с новой стороны и укрепляют связи между подразделениями. Мы видим, как такие мероприятия сплачивают коллектив, помогают транслировать наши ценности не только внутри компании, но и за её пределами.

Фото: Сергей Пермин

Самой трогательной и эмоционально заряженной частью программы, пожалуй, стали семейные старты. Здесь не было возрастных ограничений, поэтому с азартом соревновались и совсем юные спортсмены. К примеру, 8-летний Матвей приехал в Новосибирск из Красноярска. Он вместе с родителями готовился к эстафетам, искренне веря в победу.

Фото: Егор Тиммерман

На футбольном поле разворачивалась своя игра. Капитан команды из Новосибирска Сергей Малов перед началом соревнований рассказал, что играет с детства - за школу, университет, даже за город. «Футбол - это моя жизнь, - говорит он. - В команде банка мы третий год. В прошлом сезоне взяли бронзу, сегодня цель - только золото». На поле вышли самые разные сотрудники: от директоров до операционистов и айтишников, но похоже, спорт стирает должности, оставляя только желание побеждать.

Фото: Пресс-служба банка ВТБ

Спартакиада в Новосибирске в очередной раз доказала, что спорт объединяет сильнее любых регламентов. Эстафеты сменяли друг друга, трибуны не умолкали, кричалками и бурными овациями встречая абсолютно всех. Победителем регионального этапа XII Спартакиады Группы ВТБ стала команда из Новосибирска. Впереди - московский суперфинал, где соберутся сильнейшие.