«Истощена и теряет вес»: в Новосибирске волонтеры спасают брошенную кошку, у которой обнаружили рак

Белке нужна помощь. Фото предоставлено волонтерами.

Новосибирский волонтер Елена Костянко уже много лет спасает брошенных животных. Сейчас нужна помощь двум ее подопечным - коту ШЕрифу и кошке Белке. ПОдробности - в материале КП-Новосибирск.

СПАСЛИ СРАЗУ ДВОИХ

Осенью 2025 года, когда дачный сезон подходил к концу, Елена отправилась в Ленинский район за бездомной кошкой, о которой ей сообщили неравнодушные сибиряки. Однако перед поездкой волонтеру рассказали, что на дачах бродит огромный белый кот. В итоге Елене удалось отыскать сразу двоих – найденыщей назвали Белочкой и Шерифой.

Белочка перенесла расстройство кишечника и инфекционный перитонит. Фото предоставлено волонтерами.

– Обычно на дачах дольше года животные не живут - погибают по разным причинам. Поэтому чудо, что мы успели, – рассказала КП-Новосибирск Елена.

В феврале 2026-го у Шерифа нашли почечную недостаточность второй-третьей стадии. Фото предоставлено волонтерами.

Оба найденных животных были больными и истощенными. Но, по словам волонтера, они явно были раньше домашними, шли в руки.

ДОЛГОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Когда Шерифу сделали биохимию, выяснилось, что у него была почечная недостаточность второй-третьей стадии. Врачи сказали, что операция бессмысленна.

– Мужественный кот такой, никогда не плакал, вел себя вообще исключительно хорошо, – вспоминает Елена. - Он прожил еще полгода.

С момента постановки диагноза кот прожил еще полгода. Фото предоставлено волонтерами.

Белочке тоже пришлось не сладко: больные уши, расстройство кишечника, инфекционный перитонит, который лечили дважды по 84 дня. Позднее выяснилось, что у нее плоскоклеточный рак уха, которое пришлось удалить. Совсем недавно кошка перестала вставать: выяснилось, что рак дал метастазы.

Позднее выяснилось, что у нее плоскоклеточный рак уха, которое пришлось удалить. Фото предоставлено волонтерами.

– Самостоятельно Белка уже не ест, кормим со шприца. Но она с удовольствием принимает еду и мурчит, – говорит Елена.

Сейчас неравнодушные зоозащитники продолжают лечение Белочки. Однако точных прогнозов ветеринары не дают. Если вы готовы помочь, то вы можете связаться с волонтерами.

Белка самостоятельно поела из миски. Фото: скриншот из видео Елены Костянко.

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