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Дом. Семья19 июля 2026 1:00

«Истощена и теряет вес»: в Новосибирске волонтеры спасают брошенную кошку, у которой обнаружили рак

В Новосибирске волонтеры спасают брошенную кошку, у которой обнаружили рак
Валерия МОРГУНЕНКО
Белке нужна помощь. Фото предоставлено волонтерами.

Белке нужна помощь. Фото предоставлено волонтерами.

Новосибирский волонтер Елена Костянко уже много лет спасает брошенных животных. Сейчас нужна помощь двум ее подопечным - коту ШЕрифу и кошке Белке. ПОдробности - в материале КП-Новосибирск.

СПАСЛИ СРАЗУ ДВОИХ

Осенью 2025 года, когда дачный сезон подходил к концу, Елена отправилась в Ленинский район за бездомной кошкой, о которой ей сообщили неравнодушные сибиряки. Однако перед поездкой волонтеру рассказали, что на дачах бродит огромный белый кот. В итоге Елене удалось отыскать сразу двоих – найденыщей назвали Белочкой и Шерифой.

Белочка перенесла расстройство кишечника и инфекционный перитонит. Фото предоставлено волонтерами.

Белочка перенесла расстройство кишечника и инфекционный перитонит. Фото предоставлено волонтерами.

– Обычно на дачах дольше года животные не живут - погибают по разным причинам. Поэтому чудо, что мы успели, – рассказала КП-Новосибирск Елена.

В феврале 2026-го у Шерифа нашли почечную недостаточность второй-третьей стадии. Фото предоставлено волонтерами.

В феврале 2026-го у Шерифа нашли почечную недостаточность второй-третьей стадии. Фото предоставлено волонтерами.

Оба найденных животных были больными и истощенными. Но, по словам волонтера, они явно были раньше домашними, шли в руки.

ДОЛГОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Когда Шерифу сделали биохимию, выяснилось, что у него была почечная недостаточность второй-третьей стадии. Врачи сказали, что операция бессмысленна.

– Мужественный кот такой, никогда не плакал, вел себя вообще исключительно хорошо, – вспоминает Елена. - Он прожил еще полгода.

С момента постановки диагноза кот прожил еще полгода. Фото предоставлено волонтерами.

С момента постановки диагноза кот прожил еще полгода. Фото предоставлено волонтерами.

Белочке тоже пришлось не сладко: больные уши, расстройство кишечника, инфекционный перитонит, который лечили дважды по 84 дня. Позднее выяснилось, что у нее плоскоклеточный рак уха, которое пришлось удалить. Совсем недавно кошка перестала вставать: выяснилось, что рак дал метастазы.

Позднее выяснилось, что у нее плоскоклеточный рак уха, которое пришлось удалить. Фото предоставлено волонтерами.

Позднее выяснилось, что у нее плоскоклеточный рак уха, которое пришлось удалить. Фото предоставлено волонтерами.

– Самостоятельно Белка уже не ест, кормим со шприца. Но она с удовольствием принимает еду и мурчит, – говорит Елена.

Сейчас неравнодушные зоозащитники продолжают лечение Белочки. Однако точных прогнозов ветеринары не дают. Если вы готовы помочь, то вы можете связаться с волонтерами.

Белка самостоятельно поела из миски. Фото: скриншот из видео Елены Костянко.

Белка самостоятельно поела из миски. Фото: скриншот из видео Елены Костянко.

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