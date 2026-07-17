«Спать не давали комары и слепни, а рядом бродила медведица»: новосибирцы на велосипеде за пять дней доехали с Алтая на Кузбасс

Вячеслав и Алена познакомились в велоклубе. Фото: Вячеслав Гречишников

Пара из Новосибирска — 56-летний Вячеслав Гречишников и 50-летняя Алена Демешко — проехали на велосипеде 300 километров за пять дней по живописной трассе «Алтай-Кузбасс». Почему сибиряки отправились в путешествие, они рассказали КП-Новосибирск.

«ПЕРЕСЕЛА НА ВЕЛОСИПЕД ИЗ-ЗА ПРОБОК»

- На велосипед я сел в детстве, потом был перерыв в несколько десятков лет. Приехав в Новосибирск, начал гулять по окрестностям, захотелось все увидеть, но пешком это делать было утомительно – решил купить велосипед. Катался по своему району, но как-то наткнулся на пост велоклуба, заинтересовался и захотел съездить с ними в поездку выходного дня. Тогда мы проехали чуть больше ста километров. Это стало испытанием для моих ног. С тех пор начал ездить чаще, больше и дальше. До этого просто завидовал велопутешественникам: думал, что никогда не стану таким же, - рассказывает Вячеслав.

А вот Алена начала ездить на велосипеде по другой причине:

- Я пересела на велосипед пять или шесть лет назад из-за пробок. А через некоторое время с велосообществом съездила на Алтай: прямо с городского тротуара попала на Чуйский тракт и в горы. После этой поездки для меня многое изменилось: я стала кататься с участниками велоклуба и друзьями сообществами, - говорит Алена.

Велотуристы встретили друг друга год назад во время совместных поездок в составе велоклуба.

- Сначала просто здоровались, потом начали общаться. Один раз Алене потребовалась помощь с велосипедом. Она даже не просила - я сам вызвался помочь. После этого стали общаться более доверительно. Потом она предложила посетить Беловский водопад. И мы поехали. Алена по натуре путешественница, мне тоже нравится знакомиться с новыми местами.

«ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ»

Однажды Алена нашла информацию про недостроенную железную дорогу, на которую власти регионов положили асфальт и сделали основной транспортной артерией, соединяющей Кемеровскую область и Алтайский край. Трасса привлекла женщину отсутствием крутых подъемов и спусков, и она предложила Вячеславу отправиться в путешествие по этой дороге.

- До этого мы путешествовали по области. Смотрели на водопады, ездили в соседние районы. В мае участвовали в Общесибирском майском велопробеге. Три дня мы и другие участники ездили по Горному Алтаю. Это было восхитительно! Поездка помогла испытать велосипеды, - поделился Вячеслав.

«АЛТАЙ-КУЗБАСС»

Набор снаряжения, по словам путешественников, был стандартный: палатка, спальник, надувной коврик, небольшой газовый баллон, котелок, солнечная батарея и минимальный набор одежды.

- Распределение вещей на велосипеде – процесс отработанный. После стольких путешествий знаешь, как что правильно упаковать. В Черепаново, где мы делали пересадку на электричке, нам пришлось пройти досмотр всех вещей. Хорошо, что был запас по времени. Вот там и отточили навыки распределения груза, - смеется Вячеслав.

Перед поездкой велосипедисты заранее изучили маршрут и выбрали места для ночлега, но природа внесла свои коррективы.

- Мы старались выбирать места для ночлега рядом с каким-нибудь водоемом, чтобы можно было набрать воды, освежиться или даже помыться, если нас перед этим не съедят комары или слепцы, - рассказывает Алена.

Стартовали сибиряки с железнодорожной станции Среднесибирская, что находится в Тальменском районе Алтайского края. Первая остановка была запланирована в 60 километрах от старта у реки Чумыш, протекающей возле села Думчево Алтайского края.

- Спать нам не дали комары, мошка и слепни. Они все вместе накинулись на нас. Ни один спрей, ни масло гвоздики, даже купание не спасло от такого количества насекомых. Мы сбежали в придорожную гостиницу, - вспоминает Вячеслав.

За вторые сутки путешественники проехали 100 километров, 15 из которых оказались внеплановыми.

- Мы добрались до Пещерского водопада в Залесовском районе Алтайского края, хотели остановиться рядом с небольшим озером возле него. Но там оказалась частная территория, еще рассказали, что там недалеко есть медведица с медвежонком. Поэтому мы проехали еще15 километров до границы с Кемеровской областью и поставили палатку возле кафе, - рассказывает Вячеслав.

- Сообщение о медведях придало мне много сил, чтобы дальше крутить педали и уезжать подальше в поисках ночлега, - смеется Алена.

На третий день велосипедисты направились в Гурьевск. Они посетили часовню Святой Матроны Московской и искупались в ледяной купели с серебряной водой.

- Мы проехали очень много мест: Цветной каньон, Чертов мост, Гавриловскую пещеру, посмотрели на полуразрушенную железную дорогу Гурьевск-Салаир. Третья ночевка планировалась на Гурьевском водохранилище, но до Салаирских Плесов мы доехали настолько измученные, что решили ночевать там. В этот день мы проехали 69 километров, - рассказывает мужчина.

- Меня очень поразили виадуки. Я никогда не видела мостов такой высоты. С них видны верхушки деревьев. Очень необычно и красиво, даже страшно, - вспоминает Алена.

В четвертый день велотуристы проехали 63 километра. Их путь пролегал через город Белово и деревню Бабанаково – малую родину Алены. Оттуда сибиряки поехали в Инской на дачу к родственникам путешественницы.

- Был небольшой дождь, но он не помешал. В конце пути нас ждала баня, вкусный ужин и встреча с родными. А рано утром мы поехали в Белово на железнодорожный вокзал. Домой мы вернулись на электричке, - рассказывает Вячеслав.

По словам велосипедистов, они ехали в спокойном темпе, потому что их целью было посмотреть местные красоты.

- Примерно каждые 10 километров мы делали остановки, чтобы размяться и попить воды, что-то скушать, - говорит Вячеслав.

«ВАЖНО СГЛАЖИВАТЬ ОСТРЫЕ МОМЕНТЫ»

Как говорят сибиряки, для подобных путешествий важно найти «своего» человека, чтобы поездка прошла в комфортной атмосфере без ссор и разногласий.

- В поездке устаешь, риск поругаться выше. Приходится более внимательно относится к словам в сторону напарника. С другой стороны, само путешествие, новые места, медитация во время движения располагает к радостному настроению, - рассказывает Вячеслав.

С этим согласна и Алена:

- Очень важно соответствовать друг другу, быть похожими. В дальних поездках нужно разделять обязанности, и, главное, доверять друг другу, - добавляет Алена.

«КАЖДЫЙ ВЕЛОТУРИСТ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ВЕЛОБОМЖА»

Путешественники отмечают, что подобные маршруты не подходят для начинающих велотуристов. Новичкам лучше начать ездить в черте города, пробовать проезжать дальние маршруты и преодолевать страх езды по дорогам с автомобилями.

- К подобным путешествия нужна специальная подготовка: нужно уметь рассчитать свои силы, возможную дистанцию за день, привыкнуть к жизни в полевых условиях. Но все трудности окупаются в стократ, ведь только на велосипеде можно проехать в такие места, в которые на автомобиле вы просто не попадете, почувствовать все запахи разогретого луга или леса, ароматы цветов, услышать крики птиц, узнать какие-то подробности окружающего ландшафта, - рассказывает Вячеслав.

- Когда ты долго путешествуешь, ты потихоньку превращаешься из велотуриста в велобомжа. Но это хорошее понятие, это значит, что ты можешь спокойно остановиться на любой обочине: сесть на землю, кушать свое мороженое, пить колу рядом с бездомным котом, и это нормально. Ты настолько устаешь в дороге, что готов отдохнуть в любом месте. Но это приятная усталость, - добавляет Алена.

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