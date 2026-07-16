Дом за 2,5 месяца: как победить инфляцию и въехать в свое жилье этой осенью

Фото: Предоставлено СК «Витрувий»

Стремительная инфляция и рост цен на все сегодня уже никого не удивляют. Бензин, стройматериалы, логистика - все дорожает, и строительство частного дома рискует превратиться в бесконечную финансовую гонку. Но жить хочется сегодня, а не когда-нибудь потом. И выход есть: современные CLT-технологии позволяют минимизировать потери от инфляции и въехать в собственный дом уже этой осенью.

Идеальное время для покупки жилья

Общемировой кризис отражается на сфере недвижимости, и порой человек, который долгое время планировал покупку жилья, откладывает это на потом. Но правильно ли это? Когда наступит идеальное время для исполнения своей мечты? Дом из CLT-панелей позволяет выиграть финансово за счет скорости, точного планирования бюджета и отсутствия неприятных финансовых сюрпризов. В период строительства коробки дома сумма договора не меняется, так как панели уже готовы.

- Чем быстрее построен дом, тем меньше вы платите за инфляционные нюансы в процессе стройки. Построить качественный дом с помощью CLT-технологий можно всего за 2,5 месяца. За это время цены не успеют «убежать» так сильно, как за год-полтора, которые обычно требуются для возведения кирпичного или газобетонного дома. Плюс экономия на обслуживании техники, заработной плате бригад - все это закладывается в смету, и сжатые сроки сокращают накладные расходы. Мы точно знаем, что строительство деревянных домов не будет даже таким же по цене, оно будет расти, - говорит гендиректор строительной компании «Витрувий» Максим Еремин.

Именно поэтому, считает он, идеальное время, чтобы приобрести жилье, - это тогда, когда вы сами этого хотите. Не нужно искать причины, почему нельзя купить дом, - нужно находить способы сделать это сегодня и сейчас. И строительная компания «Витрувий» в этом помогает.

- Мы - эксклюзивные дилеры CLT-технологии в Сибирском федеральном округе. Нашим клиентам мы предлагаем не только дом, но и полную комплектацию: из CLT-панелей мы можем построить гараж и баню - целиком сделать все, что желает клиент. Совсем недавно мы запустили новую услугу - установку мебели. Разумеется, это все делается на заказ, обговаривается с клиентом, готовится дизайн-проект и подбирается мебель по желанию заказчика, - отметил Максим Еремин.

Фото: Предоставлено СК «Витрувий»

После заливки фундамента сезонность не имеет значения

Для многих решение о строительстве собственного дома тормозится вопросом: «А успею ли я до холодов?» Сезонность - это не просто каприз погоды, а жесткое ограничение для большинства технологий. Газобетон, кирпич, монолит - все это требует плюсовой температуры, сухой погоды и долгих сроков выдержки. Итог: если не начать строительство в мае-июне, то оно может растянуться на два сезона. Дома из CLT-панелей строятся гораздо быстрее, и если начать строительство летом, то осенью можно праздновать новоселье.

Главное, что привязывает стройку к теплому времени года, - это фундамент. В отличие от стен, которые можно монтировать и в мороз, заливка основания требует стабильной положительной температуры, чтобы бетон набрал прочность и не потрескался при замерзании.

- Сейчас - самое время, потому что дом закладывается с фундамента. Фундамент лучше делать летом. Но как только поставили фундамент, сезонность вообще не будет иметь значения. Остальное - сбор коробки - займет немного времени и может производиться в любое время года. В этом и есть отличие от классических технологий, где зимой температурный режим имеет некоторое значение. А для CLT-панелей такой проблемы нет - можно ставить и зимой, - пояснил директор компании.

Таким образом, лето и даже начало осени - это то самое окно для заливки фундамента.

Дом на века

Главное отличие CLT-дома от любого, построенного по традиционным технологиям, - способ производства. Панели изготавливаются на станках с числовым программным управлением в заводских условиях. Это значит, что каждый паз, каждое отверстие под коммуникации, каждая розетка заложена с точностью до миллиметра. В CLT-проектах все закладывается на этапе проектирования, это позволяет гарантированно сдать дом в полной готовности: заезжай и живи.

На качество дома влияет и микроклимат. Дерево - это природный материал, он дышит. Зимой CLT-панели отлично держат тепло благодаря клееной структуре и низкой теплопроводности дерева, а летом дарят комфортный уют.

Главное - помнить, что время - это ресурс, который часто работает против человека. Пока решение откладывается, обстоятельства меняются. Поэтому Максим Еремин рекомендует действовать сейчас. В компании «Витрувий» можно получить консультацию, заказать проект дома и уже в ближайшее время наслаждаться уютом собственной усадьбы.

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