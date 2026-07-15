Не откладывать жизнь: новосибирцы выбирают готовые квартиры в новостройках

Квартал «Расцветай на Красном». Фото: ГК «Расцветай»

Приобретение квартиры в новостройке - это не всегда дом на уровне второго этажа, долгое ожидание сдачи и строительная техника на месте будущей детской площадки. В Новосибирске ведущие застройщики предлагают варианты готовых квартир в сданных новостройках, некоторые из них - с отделкой, в результате заехать можно практически в день сделки.

- Обычно к моменту сдачи дома остается немного вариантов планировок, - рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай», - но благодаря нашей широкой ассортиментной линейке есть возможность выбрать готовую квартиру нужной планировки в нужном районе и не ломать привычные сценарии жизни.

Покупка квартиры в сданном доме - уверенность в том, что новая жизнь в новой квартире не за горами: не нужно снимать квартиру во время строительства дома и одновременно платить ипотеку, долго ждать переезда.

Новосибирцы могут пройтись по двору, оценить отделку подъезда и вид из окна, а дети - опробовать качели и песочницу в новом дворе. Часть квартир сдается с готовой отделкой, что дает возможность отметить сделку и новоселье практически в один день.

В квартале «Расцветай на Красном» каждый найдет занятие по душе. Фото: ГК «Расцветай»

- Когда я выбирал квартиру, планировал купить ее в строящемся доме, говорит логист Руслан. - В ГК «Расцветай» обратился по рекомендации, к тому же многие друзья живут на площади Калинина, хотелось жить недалеко. Нам предложили готовую квартиру-студию в «Расцветай на Красном», на которой в итоге и остановился после изучения вариантов. Район знакомый, квартал - супер, тут даже на улице в баскетбол играть можно. Сейчас заканчиваю ремонт и планирую переезд гораздо раньше, чем думал.

- В проектах ГК «Расцветай» можно приобрести в сданных домах как компактные студии или однокомнатные, так и семейные трех- и четырехкомнатные квартиры, - уточнили в пресс-службе девелопера.

По данным застройщика, наибольшим спросом пользуются квартиры в следующих проектах.

Квартал «Сакура Парк» - гармония в каждом элементе благоустройства. Фото: ГК «Расцветай»

«Сакура Парк» - квартал комфорт-класса примерно в 5 минутах ходьбы от ТРЦ «Аура», недалеко от метро «Октябрьская» и нового современного общественного пространства «Бугаков-парк». Здесь можно приобрести студии, просторные однокомнатные и семейные трех- и четырехкомнатные квартиры.

Варианты готовых квартир для молодежи или семей доступны в левобережных «Цветном бульваре» и «Расцветай на Зорге», а также в правобережном квартале «На Игарской».

Для любителей жить в экологичных локациях - квартал «Сосновый бор» на берегу Оби и экоквартал «На Кедровой». Здесь можно жить в окружении леса и проводить досуг на берегу реки.

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