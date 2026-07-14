14 июля космонавт из Новосибирска Анна Кикина вновь отправится в космос. Она вошла в основной экипаж 75-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию. Вместе с ней в состав экипажа вошли командир Петр Дубров («Роскосмос») и бортинженер Анил Менон (NASA). Корреспонденты КП-Новосибирск собрали самые интересные факты из биографии знаменитой землячки.
Сегодня Анну Кикину знают как Героя России и космонавта, но в школьные годы она была настоящей артисткой.
В новосибирской школе №29 она занималась в театральном кружке. Одной из самых ярких ролей стала Баба Яга.
— Я смотрела выступление и не узнала Аню. У нее был грим, какой-то нос, шапка. Только улыбка выдавала. На сцене она была великолепна, — вспоминала заместитель директора школы Наталья Жужгина.
Одноклассники тогда подшучивали над девочкой и называли ее «Баба Яганна». Никто и представить не мог, насколько высоко она однажды взлетит.
Еще в школьные годы Анна не ограничивалась одним увлечением. Она занималась плаванием, карате, настольным теннисом, самбо, волейболом, баскетболом и рукопашным боем.
Позже к этому добавились альпинизм, походы и сплавы по рекам.
В старших классах Анна училась в спасательском классе. Проверить полученные навыки ей пришлось не на экзамене, а в реальной жизни.
— Весной они как-то поехали на сплав. Она брала с собой братика. Он у нее тогда маленький был — в начальной школе учился. При сплаве упал в воду. Она бросилась за ним в воду, спасла своего братишку. И инструктор прыгнул. Инструктор попал под плот, и его пришлось ей спасать, это девочке-то старшекласснице! — рассказывала Наталья Жужгина.
До того, как стать космонавтом, Анна работала ведущей на радио. Позже признавалась, что опыт оказался неожиданно полезным: работа за радиопультом чем-то напоминала управление оборудованием на Международной космической станции.
— В моем случае работа радиоведущей — это работа на консоли. Перед тобой пульт управления, микшеры, несколько микрофонов, — описывала Анна студию.
Во время одной из поездок на Алтай Анна увидела бездомную кошку. Она выяснила, что животное никому не принадлежит, купила переноску, оформила ветеринарные документы и увезла питомицу с собой в Звездный городок.
После возвращения с первого космического полета Анну спросили, что она взяла бы с собой на МКС, если бы появилась такая возможность.
— Кошку, — ответила она первой. А затем, подумав, добавила: — Или лучше мужа. Но можно и кошку, и мужа.
Кстати, супруг Анны — Александр Сердюк — работает тренером в Центре подготовки космонавтов. Познакомились они еще в Горном Алтае.
Во время подготовки космонавтов Кикина прошла тренировки по управлению луноходом.
Будущие покорители космоса работали в условиях, максимально приближенных к будущим лунным экспедициям: жили в замкнутом пространстве, выполняли научные эксперименты и поддерживали связь с Землей.
В 2012 году Анна увидела объявление о наборе в отряд космонавтов.
Она отправила анкету вместе с медицинскими документами, успешно прошла физические и психологические испытания и была зачислена в отряд.
Правда, своего первого полета пришлось ждать десять лет.
ПЕРВАЯ РОССИЯНКА НА КОРАБЛЕ SPACEX
Первый полет Анны Кикиной состоялся 5 октября 2022 года.
Она отправилась на Международную космическую станцию на американском корабле SpaceX Crew Dragon Endurance в составе миссии Crew-5.
Экспедиция длилась 157 суток и завершилась 12 марта 2023 года приводнением капсулы у побережья Флориды.
Этот полет вошел в историю: Кикина стала первой россиянкой, совершившей полет на корабле SpaceX Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между «Роскосмосом» и NASA.
ГЕРОЙ РОССИИ И ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ НОВОСИБИРСКА
После космической экспедиции Анне Кикиной присвоили звание Героя Российской Федерации.
А в 2023 году она стала почетным жителем Новосибирска.
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