Свой первый полет Анна Кикина закончила в 2023 году. Фото: Роскосмос

14 июля космонавт из Новосибирска Анна Кикина вновь отправится в космос. Она вошла в основной экипаж 75-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию. Вместе с ней в состав экипажа вошли командир Петр Дубров («Роскосмос») и бортинженер Анил Менон (NASA). Корреспонденты КП-Новосибирск собрали самые интересные факты из биографии знаменитой землячки.

БИОГРАФИЯ АННЫ КИКИНОЙ

Сегодня Анну Кикину знают как Героя России и космонавта, но в школьные годы она была настоящей артисткой.

Анна (стоит за мальчиком в синей водолазке) участвовала в школьной жизни. Фото: предоставлено учителями школы

В новосибирской школе №29 она занималась в театральном кружке. Одной из самых ярких ролей стала Баба Яга.

— Я смотрела выступление и не узнала Аню. У нее был грим, какой-то нос, шапка. Только улыбка выдавала. На сцене она была великолепна, — вспоминала заместитель директора школы Наталья Жужгина.

Одноклассники тогда подшучивали над девочкой и называли ее «Баба Яганна». Никто и представить не мог, насколько высоко она однажды взлетит.

ФОТО И ВИДЕО АННЫ КИКИНОЙ

Еще в школьные годы Анна не ограничивалась одним увлечением. Она занималась плаванием, карате, настольным теннисом, самбо, волейболом, баскетболом и рукопашным боем.

Позже к этому добавились альпинизм, походы и сплавы по рекам.

Сибирячка (третья справа) училась в классе «Спасатель». Фото: предоставлено учителями школы

ВО ВРЕМЯ СПЛАВА СПАСЛА СРАЗУ ДВУХ ЧЕЛОВЕК

В старших классах Анна училась в спасательском классе. Проверить полученные навыки ей пришлось не на экзамене, а в реальной жизни.

— Весной они как-то поехали на сплав. Она брала с собой братика. Он у нее тогда маленький был — в начальной школе учился. При сплаве упал в воду. Она бросилась за ним в воду, спасла своего братишку. И инструктор прыгнул. Инструктор попал под плот, и его пришлось ей спасать, это девочке-то старшекласснице! — рассказывала Наталья Жужгина.

Анна стала чемпионкой страны по рафтингу. Фото: предоставлено Юрием СКОРОДУМОВЫМ.

РАБОТАЛА НА РАДИО

До того, как стать космонавтом, Анна работала ведущей на радио. Позже признавалась, что опыт оказался неожиданно полезным: работа за радиопультом чем-то напоминала управление оборудованием на Международной космической станции.

— В моем случае работа радиоведущей — это работа на консоли. Перед тобой пульт управления, микшеры, несколько микрофонов, — описывала Анна студию.

Анна Кикина - почетный житель Новосибирска. Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

СПАСЛА БЕЗДОМНУЮ КОШКУ

Во время одной из поездок на Алтай Анна увидела бездомную кошку. Она выяснила, что животное никому не принадлежит, купила переноску, оформила ветеринарные документы и увезла питомицу с собой в Звездный городок.

После возвращения с первого космического полета Анну спросили, что она взяла бы с собой на МКС, если бы появилась такая возможность.

— Кошку, — ответила она первой. А затем, подумав, добавила: — Или лучше мужа. Но можно и кошку, и мужа.

Анна Кикина полетит на МКС во второй раз 14 июля. Фото: Роскосмос

Кстати, супруг Анны — Александр Сердюк — работает тренером в Центре подготовки космонавтов. Познакомились они еще в Горном Алтае.

НАУЧИЛАСЬ УПРАВЛЯТЬ ЛУНОХОДОМ

Во время подготовки космонавтов Кикина прошла тренировки по управлению луноходом.

Будущие покорители космоса работали в условиях, максимально приближенных к будущим лунным экспедициям: жили в замкнутом пространстве, выполняли научные эксперименты и поддерживали связь с Землей.

ПОЛЕТ АННЫ КИКИНОЙ НА МКС

В 2012 году Анна увидела объявление о наборе в отряд космонавтов.

Она отправила анкету вместе с медицинскими документами, успешно прошла физические и психологические испытания и была зачислена в отряд.

Правда, своего первого полета пришлось ждать десять лет.

Сибирячка прошла в космонавты с первого раза. Фото: Роскосмос

ПЕРВАЯ РОССИЯНКА НА КОРАБЛЕ SPACEX

Первый полет Анны Кикиной состоялся 5 октября 2022 года.

Она отправилась на Международную космическую станцию на американском корабле SpaceX Crew Dragon Endurance в составе миссии Crew-5.

Экспедиция длилась 157 суток и завершилась 12 марта 2023 года приводнением капсулы у побережья Флориды.

Этот полет вошел в историю: Кикина стала первой россиянкой, совершившей полет на корабле SpaceX Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между «Роскосмосом» и NASA.

ГЕРОЙ РОССИИ И ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ НОВОСИБИРСКА

После космической экспедиции Анне Кикиной присвоили звание Героя Российской Федерации.

А в 2023 году она стала почетным жителем Новосибирска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ряха, Ира, пылесос: как прошла космическая экспедиция Анны Кикиной

Космонавт Анна Кикина из Новосибирска полгода проходит реабилитацию после МКС

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX