Нашатырь – от разводов, сода – для чистки ковра: я проверила советы нейросети по уборке

Проверяю лайфхаки по уборке от ИИ. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Нейросети сегодня раздают советы буквально на все случаи жизни: как готовить, воспитывать детей, экономить. На уборку времени в нашем занятом режиме всегда не хватает, особенно даже когда выходные забиты работой. А как всё-таки сделать так, чтобы и времени меньше потратить на наведение порядка, и чтобы в доме было чисто? Журналист «Комсомолки» попросила искусственный интеллект составить список лайфхаков для идеальной уборки, а затем отправила эти советы специалистам клининговой компании. Их вердикт оказался далеко не однозначным.

ОТ НАШАТЫРЯ ЗАКРУЖИЛАСЬ ГОЛОВА

Самый больной вопрос для всех хозяек — как отмыть окна так, чтобы никаких разводов? Ведь сколько их не мой, чистый вид тут же пропадает.

— Добавьте в воду для мытья окон столовую ложку нашатырного спирта на литр воды и немного средства для мытья посуды. Так стекла будут блестеть, а пыль станет оседать медленнее, — даёт нейронка первый совет.

Нашатыря под боком нет, поэтому иду в аптеку. Там продают 10%-ный раствор аммиака — в быту этот называется нашатырным спиртом. Добавляю в воду по рецепту и… разницы на стекле почти не видно. Зато от запаха немного закружилась голова.

Мою окна с помощью советов нейросети. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты подтвердили: в совете действительно есть смысл. Аммиак быстро испаряется, поэтому на стекле остается меньше разводов. Но есть нюанс.

— Почти каждое бытовое средство для мытья стекол содержит спирт, можно выбирать на любой вкус и цвет в обычных супермаркетах. Залог идеального блеска не только в средстве, но и в специальной тряпке для стекол — важно, чтобы она была с полирующим эффектом, чистая и сухая. В идеале для каждого сезонного мытья окон надо приобретать свежую тряпочку, — объяснил Алексей Щемелев, руководитель компании Swift Cleaning.

Отдельно спрашиваю про роботов-мойщиков окон. Брала его когда-то в аренду в надежде, что чудо-техника избавит от лишней работы, а она оставила разводов чуть ли не больше, чем обычная тряпка! Оказалось, чудес ждать и правда не стоит.

— Если стекла сильно загрязнены, сначала придется вручную удалить основной слой грязи, и только потом запускать робота. Тогда результат будет заметно лучше, — говорят специалисты сервиса. Получается, с окнами быструю уборку навести так и так не выйдет — работа эта основательная, нужно потратить на неё несколько часов.

ВОРС В СОДЕ

Следующий совет выглядел весьма необычно. Хотите хорошо почистить ковер? Посыпьте его перед уборкой самой обычной содой!

Затем оставьте на 15 минут, затем пропылесосьте и только потом — влажная уборка. В интернете этот способ называют чуть ли не универсальным средством против запахов и загрязнений.

Деваться некуда — на коврике как раз есть застаревшее пятнышко, пробую избавиться от него таким средством. Соду наносить легко, и пылесос всосал её тоже всю, не оставив ни пылинки.

Однако специалисты клининговой компании относятся к подобным рецептам довольно скептически.

— Не совсем доверяем таким способам чистки мебели, ковров, ведь основная грязь скапливается внутри ворса или в обивке мебели, и ее требуется именно вытягивать, хотя может казаться, что затертое пятно вручную на мебели исчезло – это не так, оно ушло внутрь, — считает Алексей Щемелев.

Эх, то есть, без моющего пылесоса тут опять не обойтись…

И МЕБЕЛЬ В СПИРТУ

Еще один совет нейросети обещал надолго защитить мягкую мебель от загрязнений. Нужно смешать воду, медицинский спирт и немного кондиционера для белья, а затем протереть ткань слегка влажной салфеткой.

Мне, мягко говоря, не захотелось, чтобы от мебели источало запаха этанола. Но вот профессионалы признали, что определенный эффект действительно возможен. Правда, опять с нюансом.

— Данный способ может создать невидимую пленку, но подходит не для всех видов тканей, так как ткань может деформироваться, выцвести от содержания спирта. Например велюр – очень деликатная ткань, химчистку мебели из такого материала лучше доверить профессионалам! — объяснил Алексей Щемелев.

Значит, сомнительного совета тут можно избежать. И пройтись, как привычно, моющим пылесосом, не испортив диван!

СОДА ОТ ЖИРА НЕ СПАСЕТ

Многие хозяйки пытаются отмыть стеклокерамическую варочную панель содой или абразивными порошками. Впрочем, и не все гели тоже помогают.

Специалисты объяснили, что для стеклокерамики такой способ — не лучший выбор.

— Варочную панель желательно не чистить абразивными средствами, лучше применять спрей на основе щелочи, оставлять на 5-10 минут и дочищать скребком с острым лезвием. Именно так работают профессиональные клинеры.

С этим разобрались. Но всё же спрашиваю, как быстро навести уборку, буквально за полчаса?

Тут нейронка даёт вполне дельные, хоть и уже известные советы, которые некому раскритиковать. Вот они:

- Сначала надо протереть пыль на верхних шкафах, полках, и только потом мыть пол. Это нужно, чтобы не смахивать пыль на пол и чтобы дважды потом его не мыть.

– Мыть окна в пасмурный, но не дождливый день. На солнце вода и моющие средства сохнут мгновенно, оставляя радужные разводы.

— И самый рабочий лайфхак — уделять уборке каждый день по 5 минут. В один день — протереть пыль в одной комнате, в другой день — помыть пол, в третий — разобрать скопившийся на столе хлам. И так получится и голову себе не загружать, и поддерживать чистоту.

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