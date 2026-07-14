Родителям с маленькими детьми приходится брать коляски в руки. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ельцовский парк в Новосибирске небольшой, но комфортный. Русло небольшой речки среди густых зарослей создает экзотическую атмосферу тропиков. Для прогулок очень даже хорошо. Но только, если сможешь в этот парк попасть.

Ельцовский парк расположен в низине. Чтобы спуститься туда, нужно пройти по длинной лестнице. Для инвалидов и родителей с колясками предусмотрен лифт. Удобно? Да.

Дорога в новосибирский парк возмутила туристов из Томска

Но не все так просто. Кабина лифта в небольшом помещении. И оно не всегда открыто. В июльскую субботу приехали гости из Томска – семья с детьми – а там заперто.

— Ельцовский парк прекрасен. Территория очень хорошо облагорожена, много лавочек. Но это, наверное, чемпион в программе «Недоступная среда», потому что лестница очень высокая. Нам пришлось идти по ней с коляской. Папа нёс люльку с ребёнком, я тащила на себе коляску, потому что других вариантов нет. Как мы поняли, имеется лифт, который сейчас закрыт, — поделилась с КП-Новосибирск томичка Маргарита Поцелуева. — Досадно, что такое хорошее пространство, но не продуман один очень простой момент. Дети вырастают из колясок и пересаживаются на самокаты, потом на велосипеды. И вот сюда с велосипедом, самокатом или с коляской невозможно попасть.

Оказалось, что возможно – по лестнице. Только не очень удобно: приехал отдохнуть, а спускаешься с тяжелой коляской. Несколько лестничных пролетов.

Пандусы на пути в парк не предусмотрены. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- У нас соседка есть, инвалид-колясочница. Она просто не могла бы сюда попасть вообще никогда. Только наблюдать сверху, - добавила Маргарита.

— Хотелось бы заглянуть в глаза тем людям, которые так сделали. Просто заглянуть и по-человечески спросить: «За что?» - добавил муж нашей собеседницы.

За разъяснениями редакция КП-Новосибирск обратилась в мэрию. Цитируем ответ от Управление по благоустройству общественных пространств.

- Территория сквера «Парк Ельцовский» находится в постоянном (бессрочном) пользовании МАУ «Горзеленхоз». В целях ее содержания между МАУ «Горзеленхоз» и ООО УК «ТСЖ Ельцовский парк» заключен договор на выполнение работ по содержанию территории сквера. Обеспечение доступности для маломобильных групп населения является обязательным условием при эксплуатации объекта. При этом лифт, обеспечивающий доступ на территорию сквера, а также помещения, необходимые для его эксплуатации, расположены в здании на территории парковки и предназначены, в том числе, для эксплуатации жителями многоквартирного дома. Указанный объект не передан в муниципальную собственность и не находится на балансе МАУ «Горзеленхоз». В связи с этим вопросы обеспечения работоспособности, технического обслуживания, а также организации доступа к лифту относятся к компетенции ООО УК «ТСЖ Ельцовский парк». По информации ООО УК «ТСЖ Ельцовский парк» эксплуатация лифта в зимний период не осуществляется. С 29 мая 2026 года лифт запущен и в настоящее время находится в рабочем состоянии. Режим работы, включая обеспечение доступа пользователей, определяется обслуживающей организацией — то есть по графику работы управляющей компании. Дополнительно информируем, что альтернативный доступ маломобильных граждан на территорию сквера обеспечен по адресу: ул. Танковая, 17.

Лифт в выходной день оказался недоступным. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Суть понятна: удобный доступ – обязательное условие. Но ответственность лежит на управляющей компании. Ее телефон мы нашли на той самой двери, которая оберегала лифт. Дозвониться не удалось. Автор этих строк поискал в интернете, там нашелся альтернативный номер. И на этот раз связаться получилось.

— Лифт открыт в часы работы управляющей компании. Поэтому, скорее всего, в выходные дни лифт находится в закрытом состоянии, только по ключу вход и выход, — объяснила собеседница.

— А как спускаться родителям с коляской, инвалидам?

— Он на чип был закрыт. Его просто не отключили, — объяснила девушка и так очевидное.

— То есть закрывать не должны? Он должен быть открытым, правильно я понял?

— Да-да-да.

— А есть какой-то ещё альтернативный вход? – Спрашиваю я, вспоминая информацию от мэрии.

— Нет, там только по лестнице, - заявила собеседница, но потом добавила. — Единственное, там ещё есть через гаражи, но это прямо очень сильно много вам обходить. Там без лестницы, просто вниз спускаетесь и через гаражи проходите в парк. Просто чуть далее надо будет пройти, там дома-пятиэтажки, увидите съезд с гаража. Там тоже можно будет пройти.

В общем, вход – для любителей квестов. Попробуй, найди…

Ситуацию прокомментировал председатель Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Галл-Савальский.

— На самом деле мы столкнулись с вами с типичным управленческим барьером, когда, в принципе, доступная среда по сути-то создана, но управленческий барьер — система управления этой доступной средой — ведет к тому, что она становится недоступной, — ответил Галл-Савальский на звонок КП-Новосибирск.

Впрочем, закончим позитивным тезисом: собеседница, ответившая по телефону управляющей компании, всё-таки, заверила, что лифт впредь запирать не будут. И будем надеяться, что звание главного парка «недоступной среды» обойдет это место стороной.

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