«Хотели поддержать земляков»: сибиряки за свои деньги построили маяк в родном селе

Маяк установили на берегу Убинского озера. Фото: предоставлено Олегом Еременым

В селе Черный Мыс Убинского района ко Дню рыбака появилась необычная достопримечательность: сибиряки, родившиеся в этой деревне, на свои деньги построили маяк. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.

Маяк установили на берегу Убинского озера. На его вершине развивается флаг СССР и установлена белая лодка, символизирующая рыбзавод села. Создатели маяка – Олег Еремин и Алексей Самойлов – уроженцы Черного Мыса, сейчас живут за пределами района.

– Наше село было, считай, озерной державой: по Убинскому ходили большие катера, работал рыбзавод. Мой отец и отец моего друга – Алексея - отдали ему всю свою жизнь. Нам хотелось увековечить их память, внести свою лепту в развитие родного села, оживить и поддержать его, – рассказал КП-Новосибирск Олег Еремин.

В честь открытия маяка в селе устроили концерт. Фото: предоставлено Олегом Еременым

В благоустройстве маяка помогали местные жители и администрация Убинского района: сотрудники администрации занимались юридическим оформлением земли, выделенной для маяка. Сельчане помогли в сооружении объекта: покраске, варке ограждения, установке информационных стендов.

– В монтаже маяка принимали участие многие жители села. Мы варили, красили, искали архивные фотографии сотрудников рыбзавода и колхоза. Составляли списки рыбаков, бригадиров, мотористов, – всех, кто работал и вкладывал свои силы в развитие рыбзавода, – поделился с КП-Новосибирск местный житель Александр Глебов.

Сколько именно средств было потрачено, сибиряки не разглашают – говорят, что для родного села денег не жаль. В честь открытия маяка в селе устроили концерт. Гостям рассказали богатую историю Черного Мыса, основанного в 1839 году. Вспомнили о заслугах рыбзавода перед фронтом.

– Весной 1942 года наш рыбзавод отправил 14 центнеров рыбы советским солдатам. Даже в послевоенные годы черномысенский рыбзавод занимал ведущее место среди остальных заводов. У нас были новые цеха, механизированное оборудование, что позволяло поставлять наши консервы не только в регионы Советского Союза, но и в Чехословакию, Монголию, – говорит Александр Глебов. – Теперь это наша история, которой мы гордимся.

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