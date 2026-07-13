Новосибирцы сыграли свадьбу на фестивале в Москве — своими костюмами они удивили Юлию Барановскую

Владимир и Дарья поженились на свадебном фестивале. Фото: предоставлено героями публикации

В День семьи, любви и верности влюбленные со всей России зарегистрировали брак на свадебном фестивале. Среди них были и новосибирцы Дарья Денисова и Владимир Калачиков: они познакомились на сайте знакомств, спустя месяц уже жили вместе, а через два года сказали друг другу «да» в Национальном центре «Россия» в Москве.

«ЭТО БЫЛ НАСТОЯЩИЙ КОТ В МЕШКЕ»

Дарье 26 лет, Владимиру — 30. Они живут в Новосибирске, Владимир — руководитель объектов в строительной организации, Дарья трудится в сфере рекламы. Познакомились они в 2024 году на сайте знакомств. Девушка признается: сначала идея знакомства через интернет ее даже пугала:

— Для меня знакомство на сайте было немного жутковато — обычно я там не знакомилась.

Но Владимир очень быстро сумел ее удивить:

— Еще до первой встречи, буквально на второй день после знакомства, он прислал мне на работу сюрприз: кофе, чизкейк и карбонару. А потом пригласил на свидание. В день первой встречи он вызвал мне такси до ресторана. Я очень долго отказывалась, потому что мне было неудобно и неловко, но он все-таки уговорил, — вспоминает Дарья.

Владимир прислал Дарье на работу кофе, чизкейк и карбонару уже на второй день после знакомства на сайте. Фото: предоставлено героями публикации

Когда Дарья приехала к ресторану, Владимир уже ждал ее:

— Он встретил меня возле ресторана с огромным букетом белых роз. Мы до этого переписывались всего два дня, — отмечает девушка. — Конечно, я безумно волновалась. Думаю, он тоже. Мы пришли в ресторан и сразу начали разговаривать буквально обо всем и ни о чем одновременно. Это было самое лучшее первое свидание в моей жизни.

После ужина они отправились гулять по Европейскому берегу:

— Мы там как раз живем. Это было просто прекрасно. После прогулки он уже на своей машине отвез меня домой.

Позже Владимир признался, что переживал не меньше:

— Он почему-то думал, что мне вообще не понравилось свидание и что он мне не понравился. А я просто очень сдержанная в эмоциях. На самом деле все было замечательно.

«КОГДА ТЫ УЖЕ КО МНЕ ПЕРЕЕДЕШЬ?»

— После первой встречи как-то очень быстро все закрутилось, — рассказывает Дарья. — Мы даже не обсуждали, встречаемся мы или нет. В какой-то момент просто оба это поняли. Мы уже взрослые люди и как-то не стали специально обозначать этот момент, — вспоминает Дарья начало отношений.

А уже через полторы недели Владимир начал настойчиво звать Дарью жить вместе:

— Постоянно спрашивал: «Когда ты уже ко мне переедешь?»

Дарья отвечала, что еще слишком рано:

— Я все говорила: «Ну ты что, мы еще совсем мало друг друга знаем».

Но постепенно ее вещи сами начали переезжать. Уже через месяц после знакомства Дарья и Владимир жили вместе.

Пара начала жить вместе уже через месяц после знакомства, хотя Дарья считала, что это ещё слишком рано. Фото: предоставлено героями публикации

Поначалу девушка переживала, что все развивается очень быстро:

— Я даже специально искала какие-то тревожные моменты, красные флаги. Но их просто не было. Я все думала: «Ну не может же быть, чтобы все было настолько хорошо». Но именно так все и продолжалось.

По словам Дарьи, весь первый год ушел на то, чтобы привыкнуть друг к другу. Главное правило их отношений — разговаривать:

— Если ему что-то во мне не нравилось, он всегда говорил об этом, как и я ему. Мы оба в свое время набили шишек, поэтому прекрасно понимали, что разговаривать нужно всегда.

За все время серьезных конфликтов между Дарьей и ее будущим мужем так и не случилось.

«Я ПРОЧИТАЛА ПО ГУБАМ «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ»

Практически сразу после того, как Дарья переехала к Владимиру, он познакомил ее со своими родителями.

— Они живут в Карасукском районе, в очень-очень глухой деревне. Родители Вовы приняли меня очень хорошо, — говорит девушка.

Позже Владимир познакомился с семьей Дарьи. Одним из самых теплых воспоминаний пары стал первый совместный Новый год:

— Мы встретили его вдвоем в Шерегеше. И с тех пор это стало нашей традицией — каждый Новый год мы ездим туда.

Встречать Новый год вдвоём в Шерегеше стало их семейной традицией, которую они соблюдают каждый год. Фото: предоставлено героями публикации

Дарья признается, что уже тогда ждала предложения:

— Тогда все развивалось настолько стремительно, что мне казалось: вот-вот оно случится. Но предложения не было. Я понимала: если он захочет, он обязательно это сделает. Во второй Новый год в Шерегеше мы были в баре и играли в игру. Мы были в наушниках и должны были угадывать, что говорим друг другу.

Владимир произнес всего три слова:

— «Выходи за меня».

Дарья сначала прочитала их по губам:

— И когда я поняла эти слова, до меня только тогда дошло, что происходит.

После этого Владимир встал на одно колено, достал кольцо, подарил цветы. И девушка сказала заветное «Да».

Предложение руки и сердца Владимир сделал в баре в Шерегеше. Фото: предоставлено героями публикации

ВМЕСТО ОБЫЧНОЙ СВАДЬБЫ — ФЕСТИВАЛЬ

Изначально молодожены планировали скромную регистрацию только для самых близких. Решение подать заявку на Всероссийский свадебный фестиваль пришло неожиданно.

— Буквально в апреле я увидела новость о том, что идет набор пар на свадебный фестиваль, и предложила Вове подать заявку. Я вообще люблю весь этот движ, а он обычно от таких мероприятий достаточно далек. Поэтому меня даже удивило, что он обеими руками поддержал эту идею, — рассказывает сибирячка.

Через две недели пришел положительный ответ.

Одним из обязательных условий участия стали специальные костюмы с ордынской росписью. Пара ездила на примерку в новосибирский Дом культуры. По словам девушки, сначала молодоженам хотели сшить зеленые наряды.

— Одной паре сделали зеленые костюмы, потому что темой фестиваля было лето. Нам тоже сначала хотели делать зеленые, но потом передумали и решили, что нас видят именно в белом. Поэтому в итоге нам сшили белые костюмы.

Нарядами для пары выбрали костюмы с ордынской росписью. Фото: предоставлено героями публикации

ДВА КОРАБЛЯ, 140 ПАР И ВОПРОС ОТ ЮЛИИ БАРАНОВСКОЙ

За день до церемонии состоялась генеральная репетиция. Пары полностью репетировали выходы и очередность. А утром 8 июля фестиваль официально открылся:

— Там были Регина Тодоренко и Влад Топалов. Они объявляли открытие фестиваля, выступали разные официальные лица.

После открытия молодоженов ждал еще один сюрприз:

— Нас посадили на корабли. Всего было два корабля — по 70 пар на каждом. Нас катали по Москве-реке. Это тоже было невероятно. Наверное, словами невозможно передать масштаб. Все было настолько красиво, настолько грандиозно, что казалось, будто перед тобой весь мир, — вспоминает Дарья.

Особенно ей запомнилась встреча с телеведущей Юлией Барановской.

— Она подошла лично ко мне, удивилась нашему костюму и начала спрашивать нас с Владимиром, сколько детей мы хотим.

Ответ у пары уже был готов:

— Мы хотим двоих.

После свадьбы в Москве молодоженов ждет еще один праздник. Несмотря на то, что официальная регистрация уже состоялась в Москве, празднование для семьи еще впереди: в Новосибирске они отметят бракосочетание с семьей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX