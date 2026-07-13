«Лисенок играл с плюшевым совенком»: в Новосибирске корсаки устроили нору в крыльце многоэтажки

Лисы-корсаки обосновались на улице Титова. Фото: предоставлено местными жителями.

В микрорайоне Чистая Слобода лисицы-корсаки устроили себе нору под одним из подъездов дома на улице Титова, 255/1. Об этом КП-Новосибирск рассказали местные жители.

По словам новосибирцев, животных у дома они начали замечать еще зимой – они бегали возле мусорных баков в поиске пищи. Весной корсаков стало больше: они начали подбегать еще ближе к дому, стали охотиться на мышей и крыс.

- Одна лиса часто сидела под крыльцом подъезда - там есть небольшая дырка в самом крыльце, где она пряталась от собак, – поделилась с КП-Новосибирск местная жительница Ольга.

В мае лисица вывела на улицу четверых подросших щенков. Часть сибиряков такое соседство умилило, и они стали подкармливать животных - выносить им воду, собачий корм и кости. Других испугало – новосибирцы переживали, что корсаки могут покусать детей или домашних животных.

В итоге жильцы многоэтажки вызвали волонтеров зоозащитной организации «Берендей». Вместе с жителями дома они отловили лисицу и четверых лисят.

Сейчас корсаки находятся на временной передержке. Фото: предоставлено местными жителями.

- Одного из корсаков мы вообще поймали на детскую игрушку. Лисенок долго играл с мягким совенком, мы положили игрушку в ловушку, и он пошел за ней, - говорит волонтер Стася.

Сейчас корсаки находятся на временной передержке.

- Лисы чувствуют себя прекрасно, животные привиты от бешенства и других инфекций. Мы сотрудничаем с московскими центрами реабилитации животных: они и помогли нам составить специальную карту кормления. В меню входит, к примеру, мясо и курица. Сейчас лисята учатся охотиться, – рассказала волонтер Стася.

Позже будет ясно, выпустят ли животных в дикую природу:

- Вопрос о месте и времени выпуска будет решать министерство природы, – поделилась волонтер.

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