«Там был просто ад»: в Новосибирске волонтеры спасают 150 собак из заброшенного приюта

В Новосибирске около 15 лет в приюте содержат собак в плохих условиях. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

В Новосибирске волонтеры пытаются спасти около 150 собак из заброшенного частного приюта, который оказался под угрозой сноса. Договор аренды земли у владельцев давно закончился, и застройщик планирует освободить участок. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.

Со слов волонтеров, хозяйка заброшенного приюта и ее заместитель там практически не появляются, но нанимают работников, чтобы те ухаживали за животными.

В будках собак валяется мусор. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

- Но когда мы туда приехали, там был просто ад, - рассказала КП-Новосибирск одна из зоозащитниц.

Как говорят зоозащитники, вольеры в заброшенном приюте завалены грязью и мусором, волонтерам даже пришлось вывозить старые холодильники, в которых было полно червей. С питанием животных тоже не все гладко.

Волонтеры пытаются помочь животным. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

- Кормежка там, конечно, ужасная. По зиме возили остатки из садиков. Сейчас варят каши, но варят неизвестно из чего, - поделилась с КП-Новосибирск другая активистка.

Сейчас неравнодушные новосибирцы создали инициативную группу. Они начали самостоятельно наводить порядок на территории, собирать деньги на лечение больных животных и стерилизацию. Волонтеры уже вызвали ветеринаров, чтобы привить всех собак. Также они ищут для животных новых хозяев, но пристроить всех собак сложно – частные приюты переполнены, а государственных приютов в Новосибирске нет.

Волонтеры лечат животных и ухаживают за ними. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Активисты призывают жителей города помочь спасти животных: им очень нужны рабочие руки для уборки мусора, очистки вольеров и выгула собак.

- Мы делаем это ради животных, а не ради хозяев приюта. Но без поддержки справиться сложно, - добавила активистка.

Все, кто готов помочь с работой в приюте, или хочет взять питомца себе, могут связаться с волонтерами в МАКС.

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