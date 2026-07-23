«Была радость и большой ужас»: 23-летняя жительница Новосибирска родила необычную тройню

Сначала во время УЗИ врачи сообщили о двойне. Фото: Минздрав Новосибирской области

В Новосибирском областном перинатальном центре родилась редкая трихориальная и триамниотическая тройня. Две девочки и мальчик появились на свет 10 июня. Сейчас малыши набирают вес и готовятся к выписке, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

23-летняя Мария Григорьева рассказала, что они с мужем не ожидали, что станут родителями сразу троих детей. Сначала во время УЗИ врачи сообщили о двойне, однако на первом скрининге выяснилось, что семья ждет тройню. Отец малышей, ветеран боевых действий, узнал радостную новость по телефону.

Отец малышей – ветеран боевых действий. Фото: Минздрав Новосибирской области

- Я ему звоню, говорю: «Поздравляю, ты многодетный папа». Он такой: «О, классно, хорошо». Перезванивает через пять минут: «А что значит многодетный папа?» Я говорю: «Три ребенка». Ну, естественно, там реакция – и радость, и большой-большой ужас, - вспоминает Мария.

У семьи родилась трихориальная тройня - редкий тип многоплодной беременности, при котором каждый из трех эмбрионов развивается из отдельной яйцеклетки и имеет собственные плаценту и амниотическую полость.

Малыши появились на свет на 34-й неделе. Фото: Минздрав Новосибирской области

Из-за особенностей такой беременности малыши появились на свет на 34-й неделе. Самая маленькая девочка при рождении весила 870 граммов. Первую неделю дети находились в отделении реанимации и палате интенсивной терапии. Сейчас они уже вместе с мамой и бабушкой в одной палате.

- Самая большая помощь бабушки, когда плачут все, она кого-то берет на руки. То есть у меня рук не хватает, максимум двоих можно взять. А если третий ребенок кричит, что делать? Тоже руки нужны, - объяснила девушка.

С малышами помогает бабушка. Фото: Минздрав Новосибирской области

Врач-неонатолог отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Наталья Пшонная объяснила, что одна из главных задач специалистов - психологически поддержать маму и помочь наладить грудное вскармливание. Она отметила, что сложности возникают даже у матерей с одним ребенком, поэтому не стоит бояться, если сразу не получается справляться с тремя. Также врач подчеркнула, что полноценный отдых напрямую влияет на лактацию. Сейчас мама уже полностью кормит грудным молоком двоих малышей, а для третьего сцеживает молоко.

По словам врачей, выписать детей домой планируют уже в ближайшее время. Для этого самой маленькой девочке необходимо набрать вес до двух килограммов.

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