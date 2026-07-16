Если Анна Кикина полетит на Луну – круг замкнется: краевед рассказал, как Новосибирск связан с космосом

Анна Кикина путешествует в космосе уже во второй раз. Фото: Роскосмос

Девушка из Новосибирска отправилась в космическую миссию. А однажды, возможно, полетит к спутнику Земли. Во всяком случае, история словно подталкивает к этому.

Полет Анны Кикиной в космос – событие для Новосибирска яркое. Все-таки, землячка. И сама Анна, говоря современным языком, персона для города культовая.

В свою вторую миссию она отправилась 14 июля. Между прочим, дата почти совпадает с полетом Нила Армстронга: 16 июля, но 57 лет назад, он отправился на Луну. Совпадение, не более. Но любопытное. Оно становится интересней, если добавить еще одну связку: путешествие астронавта к спутнику Земли состоялось благодаря новосибирскому ученому.

Новосибирск вообще тесно связан с исследованием космоса. Как именно – в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал краевед, экскурсовод и автор книг об истории Новосибирска Константин Голодяев.

«ШКОЛА» БУДУЩИХ КОСМОНАВТОВ

Тот факт, что по соседству – в Алтайском крае – родился Герман Титов, знают многие. А том, что второй советский космонавт, жил и в Новосибирске, уже менее известно.

— Германа Степановича связывает очень много с Новосибирском, — поясняет Голодяев. — У нас он закончил военно-авиационное училище в 1957 году. Оно дислоцировалось на аэродроме Толмачёво, который работал как военный с 1933 года. В этом же училище учился Павел Попович — четвёртый советский космонавт. Также он нашёл в Новосибирске жену — легендарную лётчицу Марину Попович (в девичестве Васильеву), установившую 102 мировых авиационных рекорда. За рубежом её называли «Мадам Миг». В 1956 году училище закончил Борис Волынов (позывной «Байкал-1») — единственный из первого отряда космонавтов, кто жив до сих пор. Ему 91 год. Он дважды побывал в космосе: в 1969 году на «Союзе-5» и в 1976-м на «Союзе-21».

Что касается Анны Кикиной, то она окончила с отличием Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях».

Казалось бы, где вода и где космос? Связь далека. Но это не помешало девушке записаться в отряд космонавтов и показать блестящие успехи в подготовке.

Девушка училась в академии водного транспорта, но чаще пользуется транспортом космическим. Фото: Роскосмос

ЗОЛОТО НА ОРБИТЕ

Ещё одно имя — Валентин Николаевич Авдеев, космонавт, физик, специалист в области электроники.

В 1941 году его эвакуировали в Новосибирск из Ленинграда. Он работал на заводе «Светлана», затем стал директором НИИ-617. Под его руководством разработали стержневые радиолампы, способные действовать на высоких частотах — предтеча полупроводников.

— Эти лампы широко применялись в портативной, морской и, конечно, ракетно-космической аппаратуре, — говорит Голодяев. — Именно они обеспечили передачу сигнала первого спутника Земли в 1957 году. И все наши первые космонавты выходили на связь благодаря этим лампам.

Работа эта сегодня не видна, но продолжается. В Новосибирске до сих пор производят аппаратуру для космических программ — на аффинажном заводе, приборостроительном, «Экране», на других предприятиях и институтах.

ТРАССА КОНДРАТЮКА

Главное имя в новосибирской космической истории — Юрий Васильевич Кондратюк (настоящее имя Александр Шаргей). Сегодня он признан во всём мире пионером теории космических полётов.

Юрий Васильевич Кондратюк.

— Он в 1926 году приехал к нам в Новосибирск, — рассказывает Голодяев. — И был, пожалуй, единственным человеком в Сибири, кто считал, что космонавтика — это серьёзно. Работал механиком Союзхлеба, проектировал элеваторы. Но Луна не давала ему покоя.

В 1929 году Кондратюк издал в Новосибирске брошюру «Завоевание межпланетных пространств». В ней он описал оптимальную траекторию полёта на Луну — так называемую «трассу Кондратюка».

Суть идеи: ракета стартует с Земли, выходит на окололунную орбиту, от корабля отделяется небольшой спускаемый аппарат, садится на Луну, а затем возвращается и стыкуется с основным кораблём. Экономия топлива — колоссальная.

Брошюра «Завоевание межпланетных пространств».

— Когда американцы поставили цель полететь на Луну, они использовали именно эту схему, — поясняет краевед. — А первый искусственный спутник Луны, запущенный в 1957 году, тоже имеет отношение к Новосибирску — его корпус был покрыт золотом нашего аффинажного завода.

Кондратюк также придумывал пушку для уничтожения астероидов и солнечную электростанцию на орбите, которая могла бы передавать энергию на Землю и обогревать, например, Сибирь.

— И пальмы, и пляжи, и экологический источник топлива, — улыбается Голодяев.

А теперь еще один факт: Анна Кикина еще до полетов в космос участвовала в эксперименте, который имитировал полёт на Луну. Стало быть, не исключено – однажды туда и отправится. И если это случится, то получится очень символично: девушка из Новосибирска воплотит мечты новосибирского ученого о покорении спутника. Круг замкнется.

Идеально было бы успеть к 2029 году – как раз будет сто лет выходу книги Кондратюка «Завоевание межпланетных пространств».

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