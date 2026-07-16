«Лежала лицом в воде, была синей»: сибиряки вместе с внуком спасли тонущую женщину на Обском водохранилище

Супруги Зацепины с внуком. Фото: предоставлено героями публикации

57-летняя Алла Зацепина, ее 58-летний муж Александр и их 12-летний внук Давид спасли 66-летнюю женщину на турбазе «Автомобилист», расположенной на берегу Обского водохранилища рядом с поселком Бурмистрово в Искитимском районе. Как вспоминают сибиряки, в тот день на пляже отдыхало много людей.

- Мы с внуком спустились к воде, вдруг кто-то закричал: «Помогите». Я сначала не обратила на это внимание: думала, что дети балуются. Потом услышала сильный крик. Повернулась - увидела девочку 11 лет, а рядом с ней лицом в воде лежала женщина. Я сразу закричала мужу и внуку: «Саша, Давид, что стоите – помогайте!». Они кинулись в воду вместе с каким-то мужчиной и втроем вытащили ее на берег, - рассказала КП-Новосибирск Алла Зацепина.

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«ДЫШИ, ДОРОГАЯ, ДЫШИ!»

Женщину быстро вытащили из воды и положили на берег.

- Смотрю - она вся синяя. Я закричала: «Помогите, есть врачи? Женщине плохо».

На крик о помощи никто не откликнулся.

- Я встала на колени, зажала ей нос, стала делать дыхание рот в рот, нажимать на грудь. Пока делала массаж сердца постоянно повторяла: «Дыши, дорогая, дыши!». Через несколько минут она резко захрипела, изо рта полилась вода и рвотная масса. Я поняла, что вышла не вся вода, и продолжила ее откачивать, - рассказывает КП-Новосибирск Алла.

Постепенно женщина начала дышать сама, но в сознание так и не пришла.

- Как только она задышала, я стала растирать ей уши, чтобы стимулировать кровоток, а потом перевернула на бок. Спустя время она начала розоветь. Девочка стояла рядом и сильно плакала - понятно, что ребенок очень напугался, - делится сибирячка.

«СИДЕЛА РЯДОМ ДО ПРИЕЗДА СКОРОЙ»

На крики и плач девочки сбежалось много людей. Все были растеряны.

- Кто-то советовал положить ее на колени. Какая-то девушка, кричала, чтобы убрали детей. Никто не понимал, что нужно делать. Чем-то мы помогли, но не знали, что делать дальше. Скорая приехала только через полтора часа, все это время я сидела рядом, гладила ее за волосы и приговаривала: «Сегодня у тебя второй день рождения. Живи долго-долго», - рассказывает Алла Зацепина.

Отдыхающие принесли простыню и перенесли пострадавшую на траву подальше от берега. На помощь прибежала девушка-спасатель из «Автомобилиста». Женщина постепенно стала приходить в сознание.

- Мы спросили ее имя. Она сказала: «Оля», - вспоминает Алла.

«Я ВЫТАЩИЛА БАБУШКУ ЗА ВОЛОСЫ»

Потерпевшей оказалась 66-летняя женщина из Новосибирска по имени Ольга. Она приехала отдыхать на турбазу со своей семьей: мужем, сыном, снохой и двумя маленькими внучками. Старшая внучка, увидев, что бабушке плохо, позвала на помощь. Но родители не услышали крик - они были в вагончике, стоящем далеко от берега.

Позже девочка рассказала очевидцам, что случилось:

- Мы пошли с бабушкой купаться, отплыли от берега, и бабушка резко начала уходить под воду. Я ее вытащила за волосы, начала поднимать голову, говорю: «Баб, баб», а она вся синяя. Я испугалась и закричала.

- Я попросила принести какую-нибудь одежду, чтобы ее чем-то прикрыть к приезду врачей. Девочки очень сильно плакали, я старалась их успокоить: обнимала, говорила, что бабушка жива, все плохое позади, - вспоминает сибирячка.

«ЕЩЕ ПЯТЬ МИНУТ, И МЫ БЫ ЕЕ НЕ ОТКАЧАЛИ»

По словам Анны Зацепиной, многие не могли осознать происходящее.

- Возможно, я так быстро среагировала, потому что привыкла работать В обстановке. Я художественный руководитель в ДК «Атмосфера» в селе Лебедевка. За кулисами нужно делать все быстро и отлаженно, чтобы не испортить номер, - говорит Алла Викторовна.

Сибирячка признается, что никогда не оказывала экстренную помощь и видела такое только в фильмах.

- Я очень сильно горжусь своим внуком Давидом: 12-летний мальчик не испугался и побежал на помощь, - рассказывает женщина. - Еще пять минут, и мы бы не спасли ту женщину. Сейчас я понимаю, насколько важно каждому человеку знать азы оказания помощи, потому что такие ситуации могут случиться с каждым.

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