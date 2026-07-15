Новосибирец пародирует голос вредной девочки из «Маши и Медведя» - его ролики залетают на сотни миллионов просмотров

Пародировать детскую речь Андрей стал после рождения двоюродный сестры. Фото: предоставлено героем публикации

Новосибирский блогер Андрей Квашнин стал популярным, пародируя голос той самой девочки Маши из мультика «Маша и Медведь». Сегодня его ролики собирают миллионы просмотров, а самого парня узнают на улицах. Свою историю он рассказал КП-Новосибирск.

«НАЧАЛ ПАРОДИРОВАТЬ СЕСТРУ»

Андрей родился и вырос в Новосибирске. В детстве он всерьез увлекался спортом: занимался акробатикой, пробовал себя в разных боевых искусствах. Но творчества в его жизни было больше.

– Я учился в школе № 85 «Журавушка» с музыкальным уклоном. Она известна своей хоровой студией. С 6 лет пел в Большом детском хоре со своими одноклассниками и другими ребятами. Параллельно с учебой около трех лет занимался вокалом. Хор помог развить голосовые связки и сделать их более гибкими, - рассказал КП-Новосибирск блогер.

Сейчас Андрей снимает видео для разных платформ. Фото: предоставлено героем публикации

Пародировать детскую речь Андрей стал после рождения двоюродный сестры.

– Я хотел рассмешить свою маленькую сестренку, и стал пробовать пародировать ее же голос. Со временем стало получаться: я заговорил как маленький ребенок. Моей сестренке это очень нравилось: она всегда смеялась. Потом заметил, что голос очень похож на речь героини из детского мультика «Маша и медведь».

«ОТ МЕМА ДО МИЛЛИОНА ПРОСМОТРОВ»

Поначалу Андрей просто развлекал родных и друзей, не думая о блогерстве, пока одно из его видео не набрало миллион просмотров.

– Завести канал я решил после публикации видео с новосибирским стримером KIR1LKO. Нарезка с моим пением голосом Маши набрала очень много просмотров. Люди комментировали, пересылали видео, потом с этой нарезки стали делать мемы, они быстро разлетелись по разным соцсетям. Увидев такой отклик, я решил завести свой канал. Родители сначала не отнеслись к моему хобби всерьез, говорили, что это бредовое дело. Но они быстро поменяли свое мнение, когда меня начали узнавать на улицах и просить сфотографироваться, – рассказал Андрей.

Сейчас его ролики набрали больше 100 миллионов просмотров. Аудитория увеличивается с каждым днем.

– Количество подписчиков постоянно растет. Комментарии разные: многие пишут какие-то шутки под видео, ставят лайки, пересылают своим друзьям. Хейтеры тоже есть: говорят, что моя популярность будет недолгой, потому что я быстро всем надоем. Но я не обращаю внимание, отношусь ко всему с юмором: даже негативные реакции помогают набирать аудиторию и становиться более популярным, – рассказывает блогер.

Сейчас Андрей снимает видео для разных платформ, на которых поет песни голосом Маши.

– Сейчас я придумываю для разных площадок видео с песнями. Мне присылают предложения сделать рекламу, к примеру, для ресторанов и барбершопов. Приглашали в Москву на шоу: я снимался вместе с другими блогерами и стримерами. А в будущем мечтаю переехать в Москву.

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