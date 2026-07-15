«Главной болельщицей была бабушка»: в Новосибирске наградили победительниц конкурса «Леди в белых халатах»

Победительницы конкурса. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

В столице Сибири завершился конкурс «Леди в белых халате в Новосибирске», который организовывала «Комсомольская правда». Голосование шло месяц, и сегодня мы можем назвать имена победительниц.

1 место - Екатерина Фуртина, участковая медицинская сестра ГБУЗ НСО ГКП №29

Екатерина Фуртина. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

Екатерине 24 года, в поликлинике она работает с августа 2021 года. А в свободное от работы время у девушки есть много хобби: искусство, футбол и компьютерные игры.

- Летом этого года буду участвовать в турнире по «Доте», танкам за поликлинику: я - капитан команды «Дикие снегири»)

Кстати, товарищи по играм поддерживали сибирячку по время конкурса:

- За меня голосовали не только в России, но и в США, Испании, Казахстане, Узбекистане – такая поддержка для меня была очень важна!

А больше всех за Екатерину болела ее любимая бабушка:

- Люблю ездить к бабушке в деревню, помогать в саду, в огороде. Когда она узнала о конкурсе, то рассылала ссылку на голосование всем своим знакомым – это было так трогательно!

2 место - Евгения Угренинова, участковая медицинская сестра ГБУЗ НСО ГКП №29

Евгения Угренинова. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

Евгения – коллега Екатерины, и о конкурсе узнала от нее:

- Мне идея понравилась, и мы с Катей стали участвовать вместе, - говорит Екатерина.

Коллеги поддерживали девушек в течение всего голосования:

- У нас каждое совещание начиналось с вопроса: «Все сегодня проголосовали?», - смеется Евгения.

Голосовали за Евгению тоже во многих уголках страны и за рубежом:

- У меня родственники в Алма-Ате и в родном Доволенском районе Новосибирской области живут, подруга в США – все они, конечно, голосовали и поддерживали.

Но главными болельщиками Евгении, конечно стали ее дети.

- Они подходили постоянно и справшивали, сколько я набрала голосов, как идет голосование. Очень за меня переживали!

3 место – Анастасия Горлова, медицинская сестра ГБУЗ НСО «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница»

Анастасия Горлова. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия с 2009 года работает медицинской сестрой в туберкулезном отделении для больных костно-суставным туберкулезом №3 ГБУЗ НСО «Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы».

С начала пандемии COVID-19 сибирячка оказывала помощь пациентам с туберкулёзом, у которых диагностировалась коронавирусная инфекция. Так же выезжала в составе бригады Роспотребнадзора в аэропорт Толмачёво, для проведения тестирования на SARS-CoV-2 прилетающих из стран ближнего зарубежья.

Главной болельщицей Анастасии была ее дочка:

- Ей 21 год. И она очень за меня переживала, - делится сибирячка.

Голосовали за Анастасию по всей стране: в Москве, Белгороде, Липецке, Владивостоке.

- А еще я сама родом из Казахстана, и мои близкие там очень меня поддерживали!

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