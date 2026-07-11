«Я не мог открыть глаз»: у новосибирца распухла голова после катания на сапе

Егор долго не мог разобраться, что случилось с его головой и глазами. Фото: предоставлено героем публикации

Обычная прогулка на сапборде обернулась для 30-летнего жителя Новосибирска Егора серьезными проблемами со здоровьем. После нескольких часов на воде у него настолько сильно опухло лицо, что один глаз не открывался, а второй начал заплывать. Молодой человек рассказал о необычном случае КП-Новосибирск.

Все произошло после поездки в Бердск. Егор взял у друзей сапборд и впервые отправился кататься по Обскому морю.

— Я был без головного убора. Погода была пасмурная, но солнце периодически выглядывало. Катался примерно два часа: доплыл до Бердских скал и обратно. В общей сложности получилось около четырех километров, — рассказал мужчина.

Когда прогулка закончилась, парень почувствовал, что кожа головы сильно щиплет.

— Друзья сказали, что я немного обгорел. Я сразу намазался пантенолом, закрыл голову банданой и больше уже не находился под открытым солнцем, — вспоминает Егор. — Мне вообще нежелательно долго находиться на солнце без SPF. Но хотелось получить более равномерный загар. Я часто езжу на велосипеде, поэтому обычно у меня загорают только руки и ноги.

«ПРОСНУЛСЯ — ГОЛОВА СТАЛА ОГРОМНОЙ»

На следующий день после прогулки у новосибирца появился небольшой отек.

— Голова была красной: мне показалось, что это обычная реакция. Но уже утром следующего дня ситуация резко ухудшилась. Голова очень сильно опухла — в районе висков, затылка, над бровями. Я испугался и вызвал скорую помощь. Раньше с таким никогда не сталкивался.

По словам Егора, приехавшие медики сначала даже предположили, что у него диабет:

— Хотя я оператору скорой про диабет вообще ничего не говорил. Приехала реанимационная бригада, но, по сути, мне ничем не помогли. Сказали, что ничего страшного нет, врач даже привел в пример себя, мол, он тоже часто сгорает, и у него опухает рука. В итоге меня просто успокоили и уехали.

«К ВЕЧЕРУ ГЛАЗ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫЛСЯ»

После визита врачей Егор отправился на работу, но в течение дня состояние продолжало ухудшаться:

— Виски начали сильно опухать. Потом отек стал переходить на левый глаз. К вечеру он уже полностью закрылся. На следующее утро оставалась только маленькая щелочка. Смотреть нормально я уже не мог. Это был ужас, после смены я обратился в травмпункт. Там меня осмотрели внимательно и отправили в ожоговый центр.

Мужчина после рабочей смены в магазине сразу поехал за неотложной помощью. Фото: предоставлено героем публикации

Однако там, со слов парня, ему армочь не смогли:

— Мне объяснили, что они занимаются ожогами от кипятка, химических веществ или открытого огня. А мой случай — не их профиль, — говорит сибиряк.

ПОМОГ ПРЕПАРАТ ОТ АЛЛЕРГИИ

Затем Егор принял антигистаминный препарат.

— У моей девушки сильная аллергия на рыбу. Когда-то ей очень помогли такие таблетки, быстро сняли отек. Я решил попробовать. Уже через полчаса мне стало заметно легче: глаз начал открываться, отек уменьшился, — рассказывает Егор.

Кроме того, новосибирец записался к дерматологу в частную клинику:

— Там врач сразу разобрался, что происходит. Мне поставили диагноз «фотоконтактный дерматит».

По словам Егора, врач предположил, что такая реакция могла возникнуть из-за воздействия ультрафиолета:

— Возможно, это произошло на фоне ослабленного иммунитета. Меня за последний месяц дважды кусал клещ, я прошел два курса антибиотиков. Еще не исключено, что сыграл роль пантенол, может быть, он создал пленку на коже.

В клинике Егору сделали инъекцию дексаметазона. После него молодому человеку стало намного лучше. Отек начал быстро спадать.

— Сейчас я принимаю антигистаминные препараты курсом семь дней, нахожусь дома, отдыхаю. Еще купил специальную мазь для век, чтобы убрать остаточный отек. Также делал прохладные компрессы из полотенца, ночью с ними было легче спать, потому что кожа сильно щипала.

Своим опытом Егор решил поделиться в соцсетях и опубликовал видео:

— В комментариях многие писали, что сталкивались с похожей реакцией. Правда, чаще всего это происходило в азиатских странах, где солнце гораздо активнее. Я сам раньше о таком вообще никогда не слышал. Надеюсь, моя история поможет кому-то быстрее понять, что происходит, и вовремя обратиться за помощью.

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