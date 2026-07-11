С помощью БПЛА выявляют первые возгорания. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Аномальная жара, отсутствие дождей и десятки километров лесов под постоянным наблюдением. В Черепановском районе Новосибирской области усилили контроль за природными территориями в пожароопасный сезон. 10 июля сотрудники Минприроды региона, лесной охраны и заказника «Инской» показали журналистам, как с помощью беспилотников ищут первые признаки возгорания, зачем тракторы каждый день обновляют минерализованные полосы и кого именно приходится защищать от огня.

БЕСПИЛОТНИК ВИДИТ ПОЖАР ЗА ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ

— Главное сейчас — это борьба с пожарами, с нарушителями и противопожарное обустройство лесов. Пожар нужно обнаружить как можно раньше, — объяснил журналистам сотрудник отдела охраны и лесовосстановления Евгений Сюзев, который во время службы на СВО был оператором беспилотных летательных аппаратов.

Пожары патрулируют с помощью дронов

Если в лесу появляется дым, информация сразу передается специалистам.

— Если беспилотник фиксирует возгорание, он определяет точные координаты. Эти координаты поступают лесопожарным службам, и они уже точно выезжают к указанной точке, — объяснил Евгений.

Евгений Сюзев каждый день патрулирует лес с помощью дрона. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

С воздуха оператор может контролировать территорию примерно в 20 километров. Работа операторов организована посменно. Продолжительность смен зависит от погоды:

— Во время сильного дождя или ливня запускать беспилотник запрещено.

По словам специалиста, жара сама по себе далеко не всегда становится причиной лесных пожаров:

— Чаще всего причиной становятся люди: неосторожное обращение с огнем, небезопасное поведение. Кроме того, причиной может стать молния.

Дрон просматривает территорию в 20 километрах от точки. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

При этом реагируют на сообщения максимально быстро:

— Обычно реагируем в течение часа. В этом году 83% всех пожаров были ликвидированы в первые сутки. Так же было и в предыдущие четыре года. Поэтому работа ведется очень оперативно.

ПОЧЕМУ ТРАКТОР СЕЙЧАС ВАЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Пока беспилотники следят за лесом сверху, на земле ежедневно работают лесники. В их арсенале — трактор, который обновляет минерализованные полосы — специальные участки земли без растительности, не позволяющие огню быстро распространяться.

— Каждый год высаживаются лесные культуры, то есть новые посадки леса. Естественно, они постепенно зарастают травой, поэтому между рядами проводится уход, убирается вся растительность. Для этого используется специальная техника. Такая работа продолжается практически до самой осени, потому что объемы большие, — рассказал начальник отдела лесных отношений, главный лесничий по Черепановскому лесничеству Иван Ярков.

Трактор обновляет минерализованные полосы. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Минерализованные полосы приходится обновлять постоянно:

— Весной полоса была сделана, за это время выросла трава, теперь ее снова очищают, чтобы она оставалась минерализованной.

Еще одна ежедневная задача лесников — патрулирование.

— Если говорить простыми словами, то я отвечаю за охрану и защиту лесов: охрану от пожаров, от незаконных рубок, а также за то, чтобы все лесохозяйственные мероприятия выполнялись вовремя — посадка лесных культур, агротехнический уход и другие работы, — поясняет Иван Ярков.

Под контролем находится весь Черепановский район:

— Общая площадь лесничества составляет около 66 тысяч гектаров.

ПОЧЕМУ В ЧЕРЕПАНОВСКОМ РАЙОНЕ УЖЕ ШЕСТЬ ЛЕТ НЕТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

При обнаружении возгорания информация от операторов БПЛА сразу поступает лесничим.

— Мы выезжаем на место и одновременно передаем информацию в Единую диспетчерскую службу. Мы очень тесно взаимодействуем с ЕДС, — говорит Иван Ярков. — Лесных пожаров в Черепановском районе с 2020 года не зарегистрировано. При этом полностью исключить опасность нельзя. Бывают ландшафтные пожары, горит трава. На такие пожары выезжают главы поселений, у них созданы собственные маневренные группы.

Лесных пожаров в Черепановском районе не зарегистрировано с 2020 года. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Сельхозпроизводители заранее создают защиту вокруг полей:

— Осенью после уборки урожая поля по периметру культивируют, чтобы убрать сухую растительность. Благодаря этому риск распространения огня значительно снижается.

ЧТО ИМЕННО ЗАЩИЩАЮТ ОТ ОГНЯ

Во время пресс-тура журналистов привезли в государственный заказник «Инской». Именно здесь становится понятно, ради чего ведется вся эта работа.

— Совместно с лесниками мы делаем минерализованные полосы, опахиваем территорию и проверяем точки возможных возгораний. Если происходит какое-либо возгорание, мы локализуем этот пожар, — рассказал старший охотовед заказника Денис Герасименко.

Старший охотовед заказника Денис Герасименко. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Цена ошибки здесь слишком высока:

— Это очень важно, потому что в нашем заказнике обитает большое количество животных, которые могут погибнуть во время пожара.

Кроме борьбы с огнем сотрудники ежедневно патрулируют территорию.

— Мы объясняем людям, как можно вести себя в лесу, а как нельзя. Поскольку наш заказник является особо охраняемой природной территорией, мы выписываем штрафы за нарушения правил его посещения, — отмечает Денис Герасименко.

ЛОСИ СПАСАЮТСЯ ОТ ЖАРЫ В ВОДЕ

Заказник «Инской» существует уже более сорока лет.

— Заказник был создан в 1984 году как бобровый заказник. Потом его статус изменили, — рассказал охотовед Андрей Зайков, который работает здесь уже десятый год.

Сегодня здесь обитают десятки видов животных: сурки, лисы, зайцы, лоси, косули, кабаны.

Есть и редкие виды:

— Из редких видов в основном встречаются птицы. Бывает скопа. Прилетают луни.

Летом поведение животных меняется.

— Мы находимся возле водоема, куда обычно приходят лоси. В жаркую погоду они спасаются здесь от гнуса. Сейчас как раз к воде подходит лось, он собирается купаться, — говорит Андрей Зайков. — А куда ему деваться? Либо здесь прятаться, либо уходить на поля.

Лось прячется в воде от насекомых в Инском заказнике Новосибирской области

Лось вышел искупаться. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Буквально за день до приезда журналистов сотрудники заказника сняли на видео лосиху с детенышем:

— Мы вместе с Денисом Юрьевичем были сняли на видео лосиху с маленьким лосенком. Он был совсем рыженький. Они стояли на пашне и прятались от гнуса.

Как говорит Андрей Зайков, жара одинаково тяжело переносится всеми:

— Жару животные, конечно, тоже ощущают. Всем жарко. Им тоже хочется пить, поэтому они идут к воде.

ЗА ЧТО ЗДЕСЬ ЧАЩЕ ВСЕГО ШТРАФУЮТ

Главная проблема заказника сегодня — вовсе не браконьеры.

— Нарушителей у нас немного. Заказник расположен вдоль речной поймы, территория непроездная, поэтому посторонних здесь практически не бывает, — говорит Андрей Зайков. — Если нарушения и встречаются, то чаще всего это проезд по территории заказника. Люди просто хотят сократить путь. Вместо того чтобы объезжать лишние двадцать километров, они едут напрямую по полевым дорогам.

Пейзажи заказника «Инской». Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

На нарушителя составляют административный протокол по статье 8.39, часть 1. По словам охотоведа, незаконной охоты здесь нет. Во многом потому, что вся территория хорошо обозначена.

— По нормативам у нас должно быть 29 аншлагов, а фактически установлено уже 52. Кроме того, должно быть семь информационных щитов, а у нас их восемь. На них обозначены территория заказника, его границы и вся необходимая информация, — поясняет Андрей Зайков.

БОЕЦ СВО ИЗУЧАЕТ, КАК ЗАЩИЩАТЬ ЛЕС

Во время пресс-тура журналисты познакомились с 55-летним Романом Першенко. Сейчас он проходит практику в лесной отрасли, а до этого дважды был на специальной военной операции.

Роман Першенко проходит практику в лесоохране. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

— На СВО я попал в 2022 году. Пошел добровольцем. Первый раз служил в разведке. Мы обнаружили склады с боеприпасами. За это командир батальона наградил меня крестом. После этого нас полторы недели не обстреливали, — рассказал Роман.

Во второй раз Роман оказался под Авдеевкой:

— Там я получил ранение — травмирована нога.

Сейчас Роман осваивает службу в лесной отрасли: по словам сибиряка, принцип борьбы с лесными пожарами очень похож на работу в любой чрезвычайной ситуации:

— Самое главное — как можно быстрее обнаружить пожар и потушить его в самом начале. Потом становится гораздо сложнее, особенно если огонь успеет разгореться и поднимется ветер. Тогда тушить пожар уже намного труднее.

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