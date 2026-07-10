«Организовали ложный командный пункт и выманили врага»: как боец из Новосибирской области получил медаль Суворова на СВО

Дмитрий Романов служил в сухопутных войсках, затем в роте радиоэлектронной борьбы. Сейчас в его ведении связь - полевая, в танках, в штабах. Фото: предоставлено подразделением.

Мобилизованный уроженец Тогучинского района Дмитрий Романов сегодня — механик-радиотелефонист на Южно-Донецком направлении. За плечами — служба на Курилах, три года в зоне СВО и боевой эпизод, за который он получил Медаль Суворова. В интервью КП-Новосибирск боец рассказал, как создавал ложный командный пункт, зачем рисковал жизнью и почему у нас нет другого варианта, кроме победы.

На интервью Дмитрий говорит спокойно, без лишних эмоций, кажется, даже смущаясь. Сначала спрашиваю про жизнь до спецоперации.

Узнаю, что младший сержант до мобилизации работал на заводе дробильщиком. Сирота, не женат. Срочную службу проходил на Курилах — сначала в сухопутных войсках, потом в роте радиоэлектронной борьбы.

В 2022 году – мобилизация. Служба началась со сборов, затем — полигон в Шилово, три месяца слаживания. А уже после Нового года — дорога на передовую.

Сегодня Дмитрий — механик-радиотелефонист. В его ведении связь - полевая, в танках, в штабах.

На вопрос об обстановке отвечает просто:

- Да как везде сейчас - рабочая обстановка. Не знаю, что выделить-то. Работаем, противник отходит, мы наступаем, ведутся штурмовые активные действия.

Но потом, наконец, рассказывает главное — то, за что он был удостоен государственной награды, Медали Суворова.

В 2024 году его подразделение провело операцию по введению противника в заблуждение. Оборудовали ложный командный пункт — с макетами техники, имитацией работы связи и полноценной жизнедеятельности.

Чтобы обмануть врага, бойцы оборудовали ложный командный пункт. Фото: предоставлено подразделением.

- Оформили позицию, командный пункт, на котором была организована ложная работа. Противник его вычислил, начал атаковать, подавлять и тем самым вскрыл свои огневые позиции. А они уже находились под нашим контролем. Как только противник открыл огонь, по его позициям был нанесён ответный удар, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.

Медаль Суворова — не просто украшение на форме, а признание реального успеха на спецоперации. Дмитрий и его товарищи переигрывали врага тактически, заставляя его раскрыть свои позиции. И, конечно, подвергая себя особому риску.

О бытовых лишениях боец говорит философски: организм привык, потребности снизились, да и обеспечение сейчас налажено — перебоев с самым необходимым нет.

Но при этом он не скрывает: ситуация на передовой постоянно меняется. Новые тактики, угрозы, дроны, угрозы — всё это требует быстрой адаптации.

Младший сержант пообещал, что победа будет за нами. Фото: предоставлено подразделением.

А в конце разговора Дмитрий обращается к землякам, ко всем гражданским, кто читает этот текст. Его слова — не громкий лозунг, а спокойная, мужская уверенность человека, который видит войну изнутри.

- Надо Родину любить. Единство должно быть. Нам поможет только победа. Все устремления должны быть у всего общества именно к этому. Мы победим, другого выхода нет.

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