В «Сибантраците» по-семейному тепло

Фото: Пресс-служба Группы «Сибантрацит»

Героями праздника стали 20 пар, которые прожили вместе более 30 лет. В их числе – как нынешние работники предприятий Группы в Новосибирской области, так и пенсионеры компании.

Александр Викентьевич и Татьяна Владимировна Терентьевы в сентябре этого года отметят золотой юбилей – 50 лет совместной жизни. Их путь начался еще в студенчестве. Оба с Кузбасса, учились на горных инженеров маркшейдеров, долго присматривались друг к другу, а к выпуску решили пожениться. По распределению приехали в Искитимский район, на Листвянские шахты.

C тех пор они шли по жизни рука об руку: вместе осваивали новые участки, строили угольные разрезы, радовались первым профессиональным победам и поддерживали друг друга, когда было тяжело. Татьяна Владимировна работала участковым маркшейдером, а Александр Викентьевич почти 25 лет был главным маркшейдером.

- Предприятие названия меняло, а мы как сидели за одним столом, так и на пенсию вышли вместе, - улыбается Татьяна Владимировна.

Секрет их долгого союза прост: беречь тепло и уважение друг к другу – так, как когда то делали их родители.

Фото: Пресс-служба Группы «Сибантрацит»

Таких историй в «Сибантраците» много. Тех, кто стоял у истоков компании, развивал производство и создавал семьи на одних и тех же ценностях: ответственности, поддержке, умении не бросать на полпути. Именно поэтому День семьи, любви и верности в компании отметили по особенному.

В зале было по домашнему тепло: не столько от света ламп, сколько от того, как эти люди смотрели друг на друга, как привычно и спокойно касались рук друг друга, как улыбались, будто заново узнавая в знакомом лице ту самую первую влюбленность.

Фото: Пресс-служба Группы «Сибантрацит»

С добрыми словами к гостям обратился генеральный директор «Разреза Колыванского» и «Разреза Восточного» Михаил Рудаков:

- Ваши семьи – настоящая опора компании. Кто то стоял у истоков и помогал строить производство, кто то сегодня продолжает развивать его и передавать опыт новым поколениям. В каждой вашей истории – годы совместного труда, поддержки и верности общим ценностям, и компания с благодарностью отмечает этот важный вклад.

Фото: Пресс-служба Группы «Сибантрацит»

Для дорогих гостей был накрыт стол с чаем и сладкими угощениями. В знак признательности каждая пара получила памятные подарки: комплекты постельного белья на двоих, по две подушки и одеяла. В этих вещах – простой, понятный символ – домашний уют, тепло и забота. Иными словами, все то, ради чего и держится та самая семейная вахта.

Фото: Пресс-служба Группы «Сибантрацит»

Праздничную программу разбавил творческий номер Ольги Витальевны и Виктора Григорьевича Осиповых. До выхода на пенсию супруг работал в «Сибантраците» водителем, а теперь руководит ансамблем «Сударушка» в деревне Ургун.

Фото: Пресс-служба Группы «Сибантрацит»

Ольга Витальевна была рядом всю жизнь. На работе кормила горняков в столовой, а дома – берегла семейный уют. И сегодня они по-прежнему идут рука об руку. Вместе выступают на сцене, активно участвуют в районных спортивных мероприятиях, занимаются домашними делами и воспитывают внуков.

Фото: Пресс-служба Группы «Сибантрацит»

В этом году Осиповы отметили 48 лет совместной жизни.

Фото: Пресс-служба Группы «Сибантрацит»

История семейной пары Паульзен из поселка Листвянский – одна из тех, о которой говорят «любовь с первого взгляда». Владимир Алексеевич увидел Любовь Романовну и сразу понял: «Мое!».

- Он мне тоже тогда очень красивым показался, - вспоминает супруга, - глаза большие, статный. Да он и сейчас-то хорошенький!

Но родители не спешили отдавать 17-летнюю дочь замуж, но все-таки сдались. После свадьбы молодожены переехали в поселок Листвянский.

- Ничего у нас не было, - рассказывает Владимир Алексеевич, - начинали с чистого листа. Чтобы содержать семью, я пошел в шахту. Работал и лесогоном, и проходчиком, и в забое, знал каждый уголок. Жена после рождения первенца тоже к нам устроилась, на подъемную установку. Отвечала за спуск-подъем грузов и людей.

Фото: Пресс-служба Группы «Сибантрацит»

Вместе Паульзен уже полвека. У них большая семья: двое сыновей, один из которых продолжил горняцкую династию и работает в «Сибантраците» машинистом экскаватора, и пятеро внуков. По праздникам все собираются за большим столом, поют песни, едят мамины пироги, и, как и положено в дружном коллективе – все делают сообща.

Настоящими рекордсменами праздника стали Евгений Семенович и Валентина Алексеевна Иваниловы. Они вместе уже 67 лет. Познакомились в Ургуне, в клубе на танцах. Валентина Алексеевна как сейчас помнит первую встречу:

- Мне он тогда, конечно, понравился: красивый высокий парень, не пил, не курил, надежный такой…

Фото из личного архива семьи Иваниловых

Семья Иваниловых – настоящая производственная династия: оба сына так же, как и родители до пенсии отработали в «Сибантраците», управляли БЕЛАЗАМи. Теперь на предприятиях Группы трудятся трое внуков Евгения Семеновича и Валентины Алексеевны.

Фото: Пресс-служба Группы «Сибантрацит»

- Крепкая семья – как хорошая бригада: каждый свое место знает, друг друга подстрахует. Поспорим немного, поругаемся, и двигаемся дальше!, - говорит Евгений Семенович.

Истории каждой семьи – не просто теплые воспоминания, а летопись человеческих судеб, где семейное счастье и тяжелые трудовые будни переплелись в одну надежную нить. Когда смотришь, как на празднике эти пары тихо держатся за руки, понимаешь: семейная вахта – самая долгая и самая важная. И если в производстве ценят надежность и умение не подвести, то здесь эти качества проверены не одной сменой, а целой жизнью.