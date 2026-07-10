«Аккордеон принял удар на себя»: новосибирец, путешествующий с баяном на велосипеде, после ДТП поднялся на Эльбрус

Клим попал в аварию, но от путешествия не отказался. Фото: предоставлено героем публикации.

Полтора года назад 23-летний Клим Калужских сел на велосипед в Новосибирске и отправился в путешествие по России. Тогда он думал, что поездка продлится неделю-две. Но все сложилось иначе.

Этой весной путешествие едва не закончилось трагедией. 18 мая Клим попал в серьезное ДТП на Алтае. Молодой человек получил семь переломов ребер, оскольчатый перелом ключицы со смещением, переломы лопатки и указательного пальца.

Сибиряк получил серьезные травмы. Фото: предоставлено героем публикации.

— Я совсем не помню, как произошло ДТП. Удар был такой сильный, что я потерял сознание и очнулся только в реанимации. Предварительно помню только, что в тот день был очень уставший. А усталость уже давно стала моим естественным состоянием. Именно она замедляет реакцию и внимание, — рассказал КП-Новосибирск Клим.

Неделю он провел в Республиканской больнице Горного Алтая, после чего друзья перевезли его в Новосибирск, где врачи сделали операцию.

«АККОРДЕОН СРАБОТАЛ КАК ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ»

Позже Клим узнал неожиданную деталь аварии.

Главный удар пришелся не в грудь, а в музыкальный инструмент, который все это время путешествовал вместе с ним.

— Потом стало известно, что удар пришелся именно на аккордеон. В моем случае он сработал как подушка безопасности. Всевышний уберег меня. Могло быть гораздо хуже. Аккордеон разлетелся в щепки. Велосипед тоже очень сильно пострадал, но у меня есть еще один, — говорит путешественник.

После больницы Клим продолжил путешествие. Фото: предоставлено героем публикации.

Даже после тяжелых травм Клим не собирался надолго останавливаться. Пока врачи запрещают играть на тяжелом аккордеоне, он нашел ему временную замену.

— Как только пришел более-менее в нормальную форму, купил балалайку. Она легкая, а на аккордеоне я еще около месяца играть не смогу. Но я шагаю по жизни с песней, поэтому теперь всегда и везде буду с балалайкой.

За время восстановления парень не лежал без дела:

— Я сразу начал приседать, ходить по лестницам. Всегда был на позитиве. По пять часов проводил в библиотеке.

Сегодня почти все переломы уже срослись:

— Срослись ребра, лопатка, палец. Осталась только ключица. Это самая большая проблема. Там пластина после операции, поэтому восстановление идет постепенно. Пока ударные нагрузки запрещены.

«ДОМ ДЛЯ МЕНЯ — ЭТО ДОРОГА»

Несмотря на пережитую аварию, Клим уже снова продолжает свое путешествие. За полтора года дорога стала для него настоящим домом.

— В путешествии я уже полтора года. Именно с 31 января 2025 года это стало моим образом жизни. До этого я тоже путешествовал, но работал, жил обычной жизнью. Сейчас все иначе, — говорит Клим.

Парень признается, что возвращаться к привычной жизни уже не хочет:

— Для меня походный образ жизни — это уже обычная жизнь. Если я просто приду домой и сяду, я не буду чувствовать себя как дома. А дома я где-то в горах Кавказа или в дороге.

Новосибирец добрался до Москвы. Фото: предоставлено героем публикации.

ПОСЛЕ АВАРИИ КЛИМ ПОДНЯЛСЯ НА ЭЛЬБРУС

Сейчас путешественник уже находится на Кавказе. Даже с незажившей до конца ключицей он решил подняться на Эльбрус.

— Сейчас я нахожусь на Эльбрусе, на высоте 3900 метров, в приюте. Хочу попробовать подняться хотя бы до пяти тысяч метров. Может быть, получится и выше. Ключица еще не зажила, поэтому вершина пока под вопросом, но до пяти тысяч, думаю, подняться смогу.

Сибиряк побывал на Эльбрусе. Фото: предоставлено героем публикации.

После этого Клим собирается продолжить путь уже на велосипеде — теперь на юг России. За полтора года путешествия Клим проехал уже более 50 регионов России. Но говорит, что рекорды никогда не были его целью:

— Цель моего путешествия всегда была видеть больше радостных улыбок на лицах прохожих, дарить людям позитив и самому заряжаться этим. Мне очень интересно знакомиться с людьми в разных городах России и проверять, на что способен человеческий организм. Думаю, предел своих возможностей я еще до конца не изучил.

Парня впечатлили горы. Фото: предоставлено героем публикации.

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