Как мы искали новую квартиру, а нашли целую вселенную

ЖК «Салют» расположен в самом центре левого берега, здесь все удобно и рядом, есть вся инфраструктура для комфортной жизни. Фото: Предоставлено ГК Sky Group

Когда наша семья задумалась о переезде, встал главный вопрос: какой должна быть новая квартира? Хотелось, чтобы и ребенку было безопасно, и нам комфортно, чтобы рядом было где погулять и при этом не терялась связь с городом. Поиски привели нас на левобережье Новосибирска, в ЖК «Салют» на улице Титова. Меня сразу зацепила необычная концепция, и мы записались на экскурсию. Хотелось увидеть, что скрывается за красивой «космической» оберткой.

Реальный шаг в будущее

Первое, что нас подкупило, - это, конечно, локация. Мы давно живем на левобережье, здесь все привычно и удобно. И «Салют» находится в самом центре левого берега. Выходишь из подъезда - и уже через 3 минуты пешком ты на площади Станиславского, до метро рукой подать. Остановки общественного транспорта, школы, детские сады, даже университеты - словом, все, что нужно для активной жизни.

Тино – настоящий консьерж. Рядом с ним чувствуешь себя героем научной фантастики. Фото: Предоставлено ГК Sky Group

Но при этом внутри комплекса ты словно попадаешь в другое измерение. И это прослеживается повсюду, начиная от названия улицы и самого комплекса и заканчивая лифтами, стилизованными под шаттлы, входными группами и холлом, где расположился настоящий лунный сад с кратерами. А на входе гостей и жителей встречает робот-консьерж Тино. Сначала я сочла это забавной фишкой, но, когда он предложил связать с диспетчерской, подсказать номер УК, рассказать о ее услугах и сориентировать по инфраструктуре, стало ясно: передо мной не игрушка, а полноценный информационный навигатор. Таких роботов в России всего шесть, и за Уралом он первый.

На минус первом этаже мы нашли не только кладовки и парковки, но, кажется, и самого Мастера Йоду. Фото: Предоставлено ГК Sky Group

Внимание к каждой детали

Еще нам понравилась архитектура: дома стоят на платформе-стилобате, где разместились коммерческие помещения. Не нужно выходить из дома ради мелочей. Нажал кнопку лифта - и вот уже перед тобой все необходимое: пекарня, маркетплейсы, ателье, кафе, магазины. Больше 20 точек. Тепло, сухо, близко - в любое время года. Застройщик называет это принципом «сухих ног». На крыше стилобата уже оформляется лаунж-зона, где будут установлены беседки, удобная мебель, зеленые насаждения и настоящий телескоп. Представляете, выходишь вечером во двор и смотришь на звезды!

Буквально один шаг - и ты уже можешь отдохнуть и расслабиться на свежем воздухе, а то и понаблюдать за звездами в телескоп! Лаунж-зона в ЖК «Салют». Фото: Предоставлено ГК Sky Group

Территория комплекса огорожена и находится под охраной и видеонаблюдением, а двор закрыт от машин. Как мама, я особенно ценю такой подход к безопасности: можно не волноваться за ребенка во время прогулок. А детям здесь раздолье: большая площадка, оформленная в космическом стиле, с турниками, качелями и лазилками, похожими на планеты. Мы пока не планируем отправлять дочку в космос, но то, что она будет расти в среде, где ценятся наука и фантазия, для меня бесценно.

Вот так выглядит счастливое детство: качели, горки, свежий воздух и полная безопасность. Лучшее, что можно дать детям. Фото: Предоставлено ГК Sky Group

Теперь о самом жилом комплексе класса «комфорт плюс». Ключи от квартир в первом корпусе вручают уже в июле, второй дом полностью построен и идет отделка. Группа компаний Sky Group работает с 2008 года, у застройщика за плечами пять жилых комплексов и более 3 тысяч счастливых новоселов. И всегда особое внимание уделяется деталям. Например, «Салют» стал первым ЖК за Уралом, где установлены лифты со скоростью 2,5 м/с от завода SKY LIFT, который входит в группу компаний, эти же специалисты занимаются обслуживанием, что гарантирует надежность. А еще лифты оснащены системой обеззараживания воздуха, поручнями, зеркалами и звуковым сопровождением. Поднялись мы на 25-й этаж быстро, тихо и плавно настолько, что движения я почти не ощутила.

«Салют» стал первым ЖК за Уралом, где установлены лифты со скоростью 2,5 м/с. Фото: Предоставлено ГК Sky Group

На этаже всего восемь квартир, ниши для счетчиков и коммуникаций вынесены в общий холл, что очень удобно. Нам показали несколько вариантов. Мы смотрели квартиры для семьи с одним ребенком, но с прицелом на второго. Мне лично понравилась трехкомнатная студия площадью 55 квадратных метров с двумя изолированными спальнями, кухней-гостиной, двумя санузлами и лоджией. А еще я была поражена квартирами с угловым панорамным остеклением с невероятными видами на весь Новосибирск и вариантами с террасами на втором этаже, выходящими на стилобат. Уютное пространство для отдыха и свой сад в центре левобережья.

Панорамное остекление может перевернуть ощущение от квартиры. Просто стен нет, и ты будто паришь. Видно весь Новосибирск и ночное море огней! Фото: Предоставлено ГК Sky Group

Дом как экосистема

В квартирах уже проведена качественная черновая подготовка: ровные стены, стяжка, разведенная электрика, хорошие входные двери с зеркалами и шумоизоляцией. Еще одна фишка «Салюта», которую мы заметили, - это архитектурное энергосберегающее стекло. Летом такие окна не пропускают жару, а зимой сохраняют тепло. Проверили, и оказалось, что даже при 30 градусах на солнце стекло остается прохладным, поэтому в комнате комфортно. Кроме того, застройщик дарит жильцам кондиционеры и москитные сетки, а на лоджиях предусмотрены труба для отведения конденсата и розетка.

Стилобат и входная группа выглядят как космос, но это реальность класса «комфорт плюс». Фото: Предоставлено ГК Sky Group

По сути, «Салют» - это мини-вселенная. Здесь работает система оповещения, под землей находится паркинг с зарядками для электромобилей, есть отдельные места для колясок и велосипедов, а также просторные кладовые высотой 4 метра. А еще на нулевом этаже застройщик задумал целый кластер для досуга: зону для йоги, воркаут-площадку, пространство для тенниса и баскетбола. Все это складывается в настоящую экосистему, где удобство продумано до мелочей.

Парковки для колясок и велосипедов - удобная опция для жильцов дома. Фото: Предоставлено ГК Sky Group

Немного о финансах

И конечно, финансовая сторона. Мы сравнивали разные варианты, и «Салют» оказался весьма привлекательным. Например, та квартира, что нам понравилась, стоит 9,5 миллиона рублей. Продав свою прежнюю, мы получаем первоначальный взнос 3,5 миллиона, а оставшиеся 6 миллионов планируем взять на условиях семейной ипотеки по субсидированной застройщиком ставке (ПСК* 21,828% - 22,091%) от 4,5% годовых на 30 лет. В этом случае ежемесячный платеж составит… 30 401 рубль (на момент публикации. - Ред.). Кстати, у Sky Group есть и другие выгодные предложения: льготные ставки по базовой ипотеке, особые условия для многодетных семей, участников СВО, постоянных клиентов и даже для покупателей из других регионов. Можно получить консультацию ипотечного брокера, а значит, нам помогут с документами, что снимает лишнюю головную боль.

Кладовки высотой почти 4 метра! Так и хочется что-то купить, чтобы заполнить пространство. Фото: Предоставлено ГК Sky Group

Почему «Салют» - это больше, чем просто квартира

В поисках нового дома мы мечтали о месте, которое не просто даст крышу над головой, а станет источником сил и вдохновения. И в «Салюте» мы обрели спокойствие, продуманный комфорт и по-настоящему теплую атмосферу. Для нашей семьи этот комплекс оказался настоящим открытием. Здесь хочется растить детей, учиться новому и просто радоваться каждому дню. Возможно, и вы найдете здесь что-то свое.

ЖК «Салют»

тел: +7 (383) 383-65-74

сайт: жк-салют.рф

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ЖК «Салют». Застройщик: ООО СЗ «Архипелаг»

Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Ставка от 4,5% годовых доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк» «Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика - партнера Банка - ООО СЗ «Архипелаг» - и оформлении страхования жизни и здоровья.

Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк».

Количество квартир ограниченно. Все материалы носят только информационный характер и могут быть изменены. Не является публичной офертой.

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* ПСК - полная стоимость кредита.

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