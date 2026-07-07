8-летнюю девочку из Новосибирской области признали самой красивой в Европе

Восьмилетняя Катя завоевала Гран-при и титул «Юная Мисс Европы». Фото предоставлено вице-президентом компании «World Beauty» Анной Кувырзиной.

Восьмилетняя школьница из Толмачево Катя Ракчеева завоевала Гран-при и титул «Юная Мисс Европы» на национальном фестивале красоты, моды и таланта «BEAUTY RUSSIA 2026» в Москве. О том, как девочка из Новосибирской области покорила столицу, КП-Новосибирск рассказала ее мама Ольга.

«БЫЛА СУПЕРСТЕСНИТЕЛЬНОЙ»

В модельную школу Катю отдали два года назад, чтобы помочь ей стать уверенней в себе.

– Дочка была суперстеснительной и скромной. Сейчас она тоже скромная, но уже не так зажата, – рассказала КП-Новосибирск ее мама Ольга.

Первым крупным успехом девочки стала победа в отборочном туре в Новосибирске, который проводила вице-президент компании «World Beauty» Анна Кувырзина. Катя получила сертификат на поездку в Москву, где в марте 2026 года стала «Мини Мисс Россия» и завоевала право участвовать в европейском этапе.

Первым крупным успехом стала победа в отборочном туре в Новосибирске. Фото предоставлено мамой героини Ольгой Осетровой.

– Всего у нас было 87 участниц разных возрастов. В рамках этого конкурса проходил международный конкурс «BEAUTY EUROPE». Катя взяла Гран-при «Юная Мисс Европа» в своей категории от 5 до 10 лет, – рассказала КП-Новосибирск Анна Кувырзина.

«МАМА, Я ВЫИГРАЮ»

К июльскому конкурсу школьница готовились два месяца. Руководитель модельной школы, в которой занимается Катя, отрабатывала с девочкой каждое движение до идеала. По словам мамы Ольги, дочь обожает своего преподавателя.

– Она добрая, но в то же время очень требовательная. У нее все должно быть по полочкам. благодаря ей, конечно, мы и взяли этот гран-при, – с уважением говорит мама.

Катя готовилась даже дома: снимала видео и отправляла их педагогу на проверку, переделывала, снова снимала – и так на протяжении двух месяцев. Ольга отмечает, что дочь очень ответственная и целеустремленная. Она очень переживала за каждый свой выход, но как-будто предчувствовала, что старания окупятся.

– Мама, я выиграю, – говорила Катя перед поездкой.

И действительно выиграла. Во время дефиле она показала три образа: национальный костюм, спортивный выход и вечернее платье.

Несмотря на то, что в модельном бизнесе, казалось бы, много конкуренции, Катя не столкнулась с завистью. Подружки и одноклассники искренне радуются ее успехам, пишут, поздравляют.

– Самая близкая подружка, одноклассница, она прямо от души поздравляет. Нету никакой зависти, – рассуждает мама Кати.

Сама победительница тоже не хвастается титутлом. На конкурсе, получив корону и ленту, она спокойно отошла в сторону, не стала бежать фотографироваться – в отличие от других участниц.

– Она вот такая скромняжечка, всё в стороночке, – улыбается мама.

СКОЛЬКО СТОЯТ НАРЯДЫ?

Подготовка и участие в конкурсе обошлись семье примерно в 100 тысяч рублей. В эту сумму вошли перелет, организационные взносы, дополнительные занятия с преподавателем, так как обычных четырех в месяц недостаточно, а также вечерний наряд, который покупали и подгоняли под Катю.

– Если бы нам еще пришлось шить или покупать национальный костюм, было бы совсем дорого. Нам его предоставила фабрика, которая сотрудничает с нашей модельной школой. Кокошник шили индивидуально специально для Кати, – поделилась мама.

После победы в российском этапе семья получила сертификат на 30 тысяч рублей – эти деньги пошли в счет взноса на европейский этап.

После победы на европейском этапе Катя получила сертификаты на бесплатное участие в двух международных конкурсах: на круизном лайнере Astoria Grand и на конкурсе «Юная Мисс Мира», который, предположительно, пройдет в Македонии в конце ноября.

Сейчас Катя продолжает заниматься в модельной школе и танцевальной студии. Несмотря на плотный график, девочка успевает хорошо учиться – закончила год всего с двумя четверками.

Несмотря на плотный график, девочка успевает хорошо учиться. Фото предоставлено мамой героини Ольгой Осетровой.

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