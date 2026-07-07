Залезали в пальто на парту, играли в ладушки: за что ругали школьников 80 лет назад — многие замечания современные дети не поймут

Журнал принадлежал бугринской 63-й школе. Фото: предоставлено «Бугринским комитетом»

В поселке Бугры в Новосибирске во время разбора старого дома нашли уникальные школьные журналы 1940–1943 годов. На пожелтевших страницах — выцветшие чернила и десятки фамилий: сохранились не только отметки об учебе, но и записи о детских шалостях, строгих выговорах и благодарностях за помощь фронту. О необычной находке КП-Новосибирск рассказал краевед и основатель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов.

«ЛИСТАЕШЬ И СЕРДЦЕ ЩЕМИТ»

Находку обнаружили совершенно случайно на чердаке одного из старых домов в Буграх.

— Это журналы взысканий и поощрений учащихся завуча бугринской 63-й школы. Военных 1940-х годов — 1940, 1941, 1942, 1943. Листаешь пожелтевшие страницы и словно прикасаешься к живой истории. Знакомые с детства имена, фамилии, соседи, родные… И сердце щемит, — рассказывает Антон Нелидов.

Журналы нашли в одном из старых домов поселка Бугры. Фото: предоставлено «Бугринским комитетом»

По его словам, жители поселка давно знают, что представители «Бугринского комитета» собирают материалы по истории района. Поэтому перед тем, как выбросить старые документы во время ремонта или уборки, зовут краеведов. На этот раз среди находок оказалось сразу четыре журнала.

— Два — журналы взысканий и поощрений. Еще два — классные журналы с предметами. Цифровых оценок тогда практически не ставили. Просто писали: «хорошо», «отлично», «был», «не был», «болел». Очень интересно смотреть и на сами предметы. Помимо географии преподавали, например, астрономию и геологию, — говорит Нелидов.

Ругали за нарушение дисциплины. Фото: предоставлено «Бугринским комитетом»

«ЗАЛЕЗ НА ПАРТУ В ПАЛЬТО»

Записи в журналах, конечно, отличаются от современных замечаний учителей:

— Один мальчик залез на парту в пальто. Кто-то бегал по коридору. Девочка играла в ладушки, а другой смеялся. Об этом писали учителя в журналах, отмечая поведение школьников.

Отчитывали за то, что сидели в пальто. Фото: предоставлено «Бугринским комитетом»

Запись о школьнике, который бегал по коридору. Фото: предоставлено «Бугринским комитетом»

Некоторые записи сегодня кажутся забавными, но тогда за подобные проступки следовали официальные взыскания. Особенно часто детей ругали за то, что они сидели в классе в верхней одежде:

— Сейчас кажется странным, но тогда школу топили печкой, и к утренней смене она не всегда успевала прогреться. Ребятишки мерзли, кутались в пальто и тулупы, а учителя записывали строгие выговоры.

Запись о качании на стуле. Фото: предоставлено «Бугринским комитетом»

Школьник раздавал билеты в ТЮЗ - запись в журнале. Фото: предоставлено «Бугринским комитетом»

Попадали в журналы и старшеклассники:

— Были замечания за курение табаку. Именно табаку, который приносили из дома. В качестве наказания заставляли выворачивать карманы перед всем классом.

Отчитывали за курение как тогда, так и сейчас. Фото: предоставлено «Бугринским комитетом»

Запись о девочке, игравшей в ладушки. Фото: предоставлено «Бугринским комитетом»

В некоторых случаях формулировки звучат особенно строго:

— Там писали не «не выполнил задание», а «не выполнил приказ учителя».

«ПОМОГАЛИ ФРОНТУ»

В журналах сохранились не только взыскания, но и благодарности. Во время войны школьники участвовали в концертах художественной самодеятельности, на которых собирали деньги для фронта:

— Были поощрения за честные поступки, за участие в концертах самодеятельности, где собирали средства на самолет для фронта. Это уже не шалость — это вклад в Победу. И как же греют душу эти поощрения, написанные той же рукой, теми же чернилами.

Писали и благодарности. Запись об ученице Татьяне Зуриной. Фото: предоставлено «Бугринским комитетом»

Татьяна Зурина училась в бугринской 63-й школе и получала благодарности в журнале. Фото из архива А.Л.Мешковой, 1949 г..

К слову, Бугринская школа, чьи журналы попали в руки современников, была одной из старейших в регионе. Она открылась в 1862 году как Бугринское сельское училище — буквально через год после отмены крепостного права. Закрыли школу в конце 1960-х годов. В этом году ей исполнилось бы 164 года. Ее правопреемницей стала нынешняя школа №63 на Затулинке.

«УЧИТЕЛЯ СЛУШАЛИСЬ ВСЕ»

По словам Антона Нелидова, такие записи хорошо передают отношение к педагогам того времени.

— В Буграх к учителям было очень трепетное отношение, что у детей, что у взрослых. Учителя слушались все, — поясняет общественник.

Эту атмосферу, говорит краевед, хорошо помнят старожилы:

— Когда разговариваешь с пожилыми людьми, они вспоминают школу не просто с ностальгией по молодости, а с настоящей любовью — к школе и к своим учителям.

Школьный совет дружины и лучшие ученики 63-й школы. 1949 год. Фото из архива В.Л.Мешкова. В центре – директор школы Фёдор Михайлович Гаврилов.

Для самого Антона Нелидова эта история особенно личная:

— Мой дедушка окончил эту школу в мае 1917 года. Здесь учились мама, бабушка, целые поколения нашей семьи. Да и вообще почти все жители Бугров и соседних деревень проходили через эту школу.

Сегодня найденные журналы стали еще одной частью истории поселка, которую удалось сохранить.

— Перебирая эти страницы, понимаешь: время идет, а суть остается. Дети проказничают, стараются быть хорошими, взрослеют и становятся теми, кого потом помнят поколения. Спасибо этой находке — она вернула нас в те теплые, хоть и суровые годы.

КОМПЕТЕНТНО

Школьники сейчас шалят больше?

Вера Ганзя, экс-депутат Государственной Думы, директор школы с 20-летним стажем, считает, что дети были детьми во все времена:

— Дети во все времена любили пошалить. Но если раньше это были именно детские проказы, то сегодня многие поступки уже сложно назвать шалостью, — говорит педагог.

Вера Ганзя вспоминает, что даже в годы ее работы в школе существовали дни, когда ученики считали своим долгом немного похулиганить. Особенно запомнилась ночь перед праздником Ивана Купалы, которую в народе называли «Ночь творила».

— Я всегда в эту ночь выставляла усиленную охрану в школе. Дети приходили и переворачивали скамейки, урны, могли принести камни или какой-нибудь мусор и оставить его на самом видном месте. Бывало, выдергивали цветы. Конечно, это нельзя назвать хорошими поступками, но это были именно детские шалости. Перевернутую скамейку всегда можно поставить обратно, — рассказывает собеседница.

По ее словам, во многом озорство школьников осталось прежним. Как и десятки лет назад, детей ругали за курение, беготню по коридорам или неподобающее поведение.

— Раньше тоже курили. За это наказывали, если ловили в школьном туалете или за углом школы. Ругали за развязное поведение. Просто время было другое, и дети понимали, что за любой проступок обязательно последует наказание, — объясняет Вера Ганзя.

А вот то, что происходит в школах сегодня, по мнению учителя, уже нельзя сравнивать с прежними детскими проказами.

— Сейчас есть буллинг, издевательства, избиения. Это уже не шалость, а самое настоящее правонарушение. Раньше такого практически не было. Дети знали, что за подобные вещи придется отвечать. Сегодня же многие родители вынуждены переводить детей в другие школы именно из-за травли, — говорит педагог.

При этом Вера Ганзя убеждена, что сами дети не стали хуже.

— Дети — это чистый лист. Что мы на нем напишем, то и получим в будущем. Так было всегда и так будет дальше. Все зависит от того, какие ценности им прививают взрослые, — заключила учитель.

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