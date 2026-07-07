«Мой папа кого-то боялся»: сибирячка через суд пытается вернуть квартиру отца — он завещал ее чужому человеку

Сибирячка пытается вернуть квартиру через суд. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Жительнице Новосибирска Витольде 52 года: она одна воспитывает двоих детей, один из них — ребенок-инвалид.

— Мой отец ушел из семьи, когда мне было 14 лет. Он жил в Ачинске, пил, мы близко с ним не общались — мама воспитывала меня и сестру одна, — рассказала КП-Новосибирск Витольда. — В прошлом году отец умер: его тело нашли не сразу — он пролежал долгое время в закрытой квартире летом, пока соседи не вызвали полицию и сотрудников МЧС из-за сильного запаха. В итоге квартиру вскрыли, обнаружили отца мертвым. Полицейские позвонили мне, спросили, буду ли я хоронить отца, передали мой телефон соседям. Они помогли мне организовать похороны.

Женщина наняла клининговую компанию, чтобы привести квартиру в порядок. Фото: предоставлено Витольдой

Витольда наняла клининговую компанию, чтобы привести квартиру в порядок и избавиться от мусора.

— Я забрала свидетельство о смерти отца, обратилась к нотариусу, он открыл наследственное дело. Потом я вернулась в Новосибирск, вступила в наследство, никаких проблем не было.

По словам сибирячки, нотариус спустя три месяца позвонил ей со словами: «У вашего отца был еще наследник».

— Оказывается, пришел какой-то мужчина с завещанием, где написано, что квартира, переходит после смерти ему: я, конечно, опешила. Я знала, что у папы не было других детей, кроме меня и моей сестры, но с ней мы не общаемся и связаться, рассказать о смерти отца мне не удалось, - говорит Витольда. – Нотариус мне посоветовал в Новосибирске пойти к другому Нотариусу и отказаться от квартиры. Я сказала, что нет и подала иск в суд, чтобы оспорить завещание.

Витольда уверяет, что дальше ситуация складывалась так:

— Сначала мне нотариус не давал ознакомиться с наследственным делом. Уже потом, когда в суде стали рассматривать иск, я узнала имя наследника, поискала в интернете информацию о нем. Оказывается, у него престижная должность и это 100% не сын моего отца, - рассказывает Витольда. – Я поговорила с соседями, другом отца. Он перед смертью пил каждый день и постоянно кого-то боялся.

На данный момент прошло уже несколько заседаний:

— Наследник на суде сказал, что мой папа не пил, что именно он оплачивал ему коммунальные услуги, закрывал микрозаймы и вообще они были лучшими друзьями. Деньги он давал ему наличкой, но подтвердить этого не может, - говорит женщина. – Но как это может быть правдой, если на сайте приставов висят долги за квартиру и на ней есть обременение?

Женщина написала обращение в прокуратуру, чтобы там провели проверку.

КП-Новосибирск готова предоставить слово второй стороне конфликта: связаться с редакцией можно по тел. 8-923-145-11-03.

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