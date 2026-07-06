Хозяева три месяца искали украденную у них собаку, а она в это время была в лапах живодера — спасли животное волонтеры

Виктория и ее собака Вита. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Собаку Виты редкой и необычной породы басенжи неравнодушные люди дважды спасли от неминуемой гибели. Первый раз, когда она была еще совсем маленькой: ее вместе с другими щенками выкинули в завязанном пакете в поле. Если бы не сибирячка Виктория и ее семья, которые проезжали мимо, спастись бы Вите и другим щенкам не удалось.

— Мы ехали отдыхать и остановились сделать фото в поле. Тогда и увидели щенков в черном завязанном пакете. Дальше мы уже никуда не поехали — ни отдыхать, ни фотографироваться, а сразу направились в ветклинику, — вспоминает Виктория. —Оказалось, что щенки на 70–80% породы басенджи. Троих мы отдали новым хозяевам — своим знакомым и просто неравнодушным людям, которые увидели наши объявления. А Виту никто не забрал — так она и осталась жить у меня и стала моей первой собакой.

За два года Вита стала настоящим членом семьи.

— Она знает 19 команд, — с гордостью рассказывает хозяйка. — Сидеть, лежать, можно, нельзя, рядом ходить, зайчика делать, крутиться, колесо делать, лапу давать (две разные лапы), танцевать, мусор выносить и т.д.

Собака знает 19 команд. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Но весной Вита стала хуже воспринимать команды: Виктория решила проконсультироваться с кинологами и зоопсихологами. Оказалось, это называется «отскоком возраста», и такое бывает у многих собак. Поэтому для Виты решили найти специалиста, который смог бы ей помочь.

«ОНА СКИДЫВАЛА ВИДЕО, КАК ОНИ ИГРАЮТ… А ПОТОМ ПРОПАЛА»

В соцсетях Виктория нашла объявление девушки по имени Алина (имя изменено). «Кинолог с передержкой» — так назвала себя Алина, добавив к объявлению яркие фотографии с животными. Виктория и Алина договорились о встрече.

— Меня немного насторожило, что она приехала одна, хотя должна была с мужем. Я показала ей все команды Виты, мы погуляли. Она посидела у нас дома часа полтора, все было нормально. Потом мы вызвали такси, и Вита уехала с ней, — рассказывает Виктория.

Сначала все шло по оговоренному плану: Алина присылала фотографии, видео, как они гуляют, играют, учат команды. Виктория знала адрес, где находится кинолог с ее питомцем. Но через две недели Алина внезапно написала, что уезжает в Санкт-Петербург и хочет отдать Виту своей маме. Виктория ответила: «Не надо, я сейчас приеду». Алина согласилась, но назвала уже другой адрес.

Вита с самого детства живет у Виктории. Сейчас собаке 2 года. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Виктория с семьей приехала за Витой. По словам девушки, с четырех дня до десяти вечера они ждали у дома, но никто не выходил, а Алина не отвечала на звонки. Виктория просила позвонить прохожих:

— Один раз Алина ответила с неизвестного номера, поняла, что это я, и сразу сбросила и заблокировав все контакты.

Затем Виктория ездила на все адреса, озвученные ранее Алиной, надеясь увидеть Виту на прогулке, писала Алине во всех соцсетях, но все было тщетно.

В итоге Виктория написала заявление в полицию по факту кражи и мошенничества, приложила все фото.

Хозяйка собаки Виты искала ее почти три месяца

«Я СРАЗУ ПОНЯЛА: ЭТО ВИТА»

С того момента прошло три месяца, пока 5 июля мама Вики не прислала ей статью КП-Новосибирск о собаке, которую спасли волонтеры из рук живодера. Виктория сразу узнала свою Виту.

— Я сразу поняла, что это Вита — по морде и характерным точечкам на лапке. Позвонила по номерам из новости — волонтерам Елене и Ольге. Я попала на Ольгу, она меня немного успокоила, сказала звонить Елене. Я списалась с Еленой, прислала все фотографии, рассказала про команды, про коричневое пятнышко на животе, которое у нее с детства, и на лапках. Все совпало, они подтвердили, что это Вита, — рассказала Виктория.

Через несколько часов хозяйка поехала забирать своего питомца — Вита была в тот момент на передержке у другой женщины.

— Вита вышла из подъезда, увидела нас и сильно обрадовалась. Обратно в квартиру заходить уже не захотела. Машину нашу сразу узнала, села, и мы поехали. Когда подъехали к дому, она без поводка дошла от машины до подъезда и до квартиры — все узнала. Дома сразу взяла свою любимую игрушку, — рассказывает Виктория.

В Новосибирске нашлась истинная хозяйка собаки Виты

КАК СОБАКА ПОПАЛА К ХОЗЯНУ, КОТОРЫЙ ЕЕ ИЗБИВАЛ?

Волонтер и инспектор Росприроднадзора Елена Гришина предполагает, что за этой историей может стоять мошенническая схема.

— Я очень сильно сомневаюсь, что та девушка Алина является кинологом на самом деле. Ей отдали собаку на воспитание, в неделю платили по 7000 рублей. А как только хозяйка собралась забрать — кинолог исчезла, — говорит Елена.

Как Вита попала к «новому хозяину» — пока не понятно. Еще в апреле этого года Елена лично изымала у этого же мужчины другую собаку — истощенную овчарку:

— Через неделю после того, как овчарку забрали, у него появилась Вита. Никому он не объяснял, откуда она взялась.

Соседи рассказывали, что мужчина постоянно ходил с собакой по улице в нетрезвом виде, а Вита беспрекословно выполняла команды. Позже жители дома заметили, что собака сильно похудела, а затем ночью услышали визг. Именно тогда они вызвали полицию.

Елена обращается ко всем владельцам собак:

— Люди находят «кинологов» в интернете, отдают им собак, документы, деньги, а потом не могут найти своих питомцев. Нельзя просто так привозить собаку на адрес и отдавать даже на один день, не говоря о неделях. Лучше работать с проверенными кинологическими клубами, вызывать специалиста на дом или заниматься вместе. Будьте бдительны. Ваши питомцы зависят только от вас.

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