Выборы депутатов - вместе с «Комсомольской правдой»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Новосибирский филиал АО «ИД Комсомольская правда» (ИНН: 7714037217) публикует сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени / печатной площади / услуг по размещению агитационных материалов на выборах 20 сентября 2026 года:
• Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва
• Выборы депутатов Совета депутатов города Бердска шестого созыва
• Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области восьмого созыва
Список изданий, заявленных к предоставлению эфирного времени / печатной площади / услуг по размещению агитационных материалов:
1. «Комсомольская правда»,
газета (печатное издание)
ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014
2. «Комсомольская правда. Еженедельник»,
газета (печатное издание)
ПИ № ФС77-58658 от 21.07.2014
3. Радио «Комсомольская правда»,
радиоканал
ЭЛ № ФС77-58442 от 25.06.2014
4. «Комсомольская правда», KP.RU,
сетевое издание
ЭЛ № ФС77-80505 от 15.03.2021
Предоставление эфирного времени / печатной площади / услуг по размещению агитационных материалов в соответствии с ниженазванными условиями: