Выборы депутатов - вместе с «Комсомольской правдой»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский филиал АО «ИД Комсомольская правда» (ИНН: 7714037217) публикует сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени / печатной площади / услуг по размещению агитационных материалов на выборах 20 сентября 2026 года:

• Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва

• Выборы депутатов Совета депутатов города Бердска шестого созыва

• Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области восьмого созыва

Список изданий, заявленных к предоставлению эфирного времени / печатной площади / услуг по размещению агитационных материалов:

1. «Комсомольская правда»,

газета (печатное издание)

ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014

2. «Комсомольская правда. Еженедельник»,

газета (печатное издание)

ПИ № ФС77-58658 от 21.07.2014

3. Радио «Комсомольская правда»,

радиоканал

ЭЛ № ФС77-58442 от 25.06.2014

4. «Комсомольская правда», KP.RU,

сетевое издание

ЭЛ № ФС77-80505 от 15.03.2021

Предоставление эфирного времени / печатной площади / услуг по размещению агитационных материалов в соответствии с ниженазванными условиями:

Актуальный прайс КП-Новосибирск.