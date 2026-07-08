«Преподаватели мне как родные — помогли»: выпускник сделал предложение девушке на вручении дипломов в университете

Вручение дипломов для студента Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ Тимофея стало памятным вдвойне: он сделал предложение своей девушке Марине прямо на сцене. Она ничего не подозревала, а зал встретил ответ «да» аплодисментами.
«ПОНЯЛИ, ЧТО ХОТИМ ИДТИ ДАЛЬШЕ ВМЕСТЕ»
История Тимофея и Марины началась задолго до университета. Они познакомились еще подростками на тренировках по тхэквондо.
— С Мариной мы познакомились на спортивной секции по тхэквондо ITF. Она начала заниматься раньше, поэтому была для меня старшей. Постепенно мы стали провожать друг друга после тренировок, а потом начали переписываться, — рассказал КП-Новосибирск Тимофей.
Марина вспоминает, что первое время ей было непросто освоиться в новой спортивной секции:
— Для меня все было чужим и странным, поэтому я сильно переживала. Но нашлись ребята, которые помогли мне адаптироваться. Среди них оказался Тимофей. Постепенно из простой дружеской переписки стали рождаться маленькие традиции, встречи и долгие разговоры. В какой-то момент мы поняли, что дальше хотим быть вместе.
По словам Тимофея, привычка обсуждать любые проблемы помогла сохранить отношения.
— Мы никогда не молчали, если что-то не нравилось, потому и вместе через столько лет, — говорит Тимофей.
«НОГИ ПОДКАШИВАЛИСЬ, А ГОЛОС ДРОЖАЛ»
Разговоры о свадьбе в паре велись давно, но с подачей заявления в ЗАГС ребята не спешили.
— Мы хотели подготовиться! Мне казалось, что свадьба — это что-то невероятное, будто совсем из другой главы нашей истории, — признается Марина.
Тимофей в выборе невесты никогда не сомневался:
— Я всегда был уверен, что проведу жизнь с Мариной. Но смог пойти на этот шаг только тогда, когда стал уверен в своей работе, доходе.
Местом для предложения он выбрал не ресторан и не парк, а родной университет:
— День выпускного показался самым подходящим. Во-первых, благодаря активной студенческой жизни я был знаком с организаторами церемонии. Во-вторых, это не банально. В-третьих, это было неожиданно для Марины. И, наконец, чем больше свидетелей, тем романтичнее поступок.
Идея родилась не случайно: в прошлые годы Тимофей сам был ведущим выпускных и хорошо представлял, как устроена церемония.
— Преподаватели за пять лет стали мне как родные. Обратиться к ним за помощью было самым естественным шагом.
Самым сложным оказалось сохранить сюрприз.
— Почти месяц я держал все в секрете, пока заказывал кольцо по авторскому эскизу. В день выпускного нужно было успеть забрать кольцо, получить диплом, сделать предложение, подать документы в магистратуру, оформить документы в лагерь и собрать вещи, — отмечает Тимофей. — Голова была забита делами, но ноги подкашивались, а голос дрожал — это хорошо видно на видео.
«ПЕРВОЙ ЭМОЦИЕЙ СТАЛ ШОК»
Марина до последнего не догадывалась, что произойдет после вручения дипломов:
— Предложение Тимофея на сцене педагогического университета стало для меня полной неожиданностью. Первой эмоцией был шок. Но когда я увидела улыбку любимого человека и услышала аплодисменты зрителей, среди которых была моя сестра, поняла, что мы все сделали правильно.
После того, как девушка сказала заветное «да», случилась забавная пауза.
— Мы не продумали, чем закончится весь номер. Поэтому, немного успокоившись, Марина первым делом спросила: «Куда идем дальше?» Эти слова очень точно отражают наши отношения. Где бы мы ни оказались, мы всегда идем дальше вместе, — улыбается Тимофей.
«ЗА ЭТИ СЛОВА ТЕПЕРЬ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ»
Неожиданное предложение стало сюрпризом не только для Марины.
— Родственники были в шоке. И мои, и ее. Мы в своих семьях старшие дети, поэтому родители точно не ожидали такого поворота событий.
Первыми поздравили молодых одногруппники и друзья из студенческого актива. Не остались в стороне и преподаватели.
— Мой научный руководитель подошел, пожал руку и сказал: «Поздравляю, но за эти слова теперь придется отвечать всю жизнь». А методический консультант пошутила, что я положил начало новой университетской традиции.
После выпускного времени на подготовку свадьбы у пары почти нет. Оба работают вожатыми в детском лагере.
— Сейчас нашу голову занимают планерки, игры, вечерние мероприятия и вся лагерная жизнь. На лагерном «Арбате» мы уже обменялись ленточками на пальцы и получили шуточное свидетельство о браке с печатью «департамента любви». Можно сказать, это была репетиция, — смеется Тимофей.
О настоящей свадьбе молодые люди планируют задуматься уже в августе. А в будущем мечтают о простых, но важных вещах.
— Хочется, чтобы у нас был свой дом, большой круг друзей, объединенные семьи и, конечно, дети, — говорит Тимофей.
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