«Преподаватели мне как родные — помогли»: выпускник сделал предложение девушке на вручении дипломов в университете

Для Марины предложение стало сюрпризом. Фото: предоставлено Управлением коммуникаций, фандрайзинга и маркетинга НГПУ

Вручение дипломов для студента Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ Тимофея стало памятным вдвойне: он сделал предложение своей девушке Марине прямо на сцене. Она ничего не подозревала, а зал встретил ответ «да» аплодисментами.

«ПОНЯЛИ, ЧТО ХОТИМ ИДТИ ДАЛЬШЕ ВМЕСТЕ»

История Тимофея и Марины началась задолго до университета. Они познакомились еще подростками на тренировках по тхэквондо.

— С Мариной мы познакомились на спортивной секции по тхэквондо ITF. Она начала заниматься раньше, поэтому была для меня старшей. Постепенно мы стали провожать друг друга после тренировок, а потом начали переписываться, — рассказал КП-Новосибирск Тимофей.

Тимофей и Марина встречаются уже несколько лет. Фото: предоставлено КП-Новосибирск героями публикации

Марина вспоминает, что первое время ей было непросто освоиться в новой спортивной секции:

— Для меня все было чужим и странным, поэтому я сильно переживала. Но нашлись ребята, которые помогли мне адаптироваться. Среди них оказался Тимофей. Постепенно из простой дружеской переписки стали рождаться маленькие традиции, встречи и долгие разговоры. В какой-то момент мы поняли, что дальше хотим быть вместе.

По словам Тимофея, привычка обсуждать любые проблемы помогла сохранить отношения.

— Мы никогда не молчали, если что-то не нравилось, потому и вместе через столько лет, — говорит Тимофей.

«НОГИ ПОДКАШИВАЛИСЬ, А ГОЛОС ДРОЖАЛ»

Разговоры о свадьбе в паре велись давно, но с подачей заявления в ЗАГС ребята не спешили.

— Мы хотели подготовиться! Мне казалось, что свадьба — это что-то невероятное, будто совсем из другой главы нашей истории, — признается Марина.

Для Тимофея было важно сделать предложение в стенах университета. Фото: предоставлено КП-Новосибирск героями публикации

Тимофей в выборе невесты никогда не сомневался:

— Я всегда был уверен, что проведу жизнь с Мариной. Но смог пойти на этот шаг только тогда, когда стал уверен в своей работе, доходе.

Местом для предложения он выбрал не ресторан и не парк, а родной университет:

— День выпускного показался самым подходящим. Во-первых, благодаря активной студенческой жизни я был знаком с организаторами церемонии. Во-вторых, это не банально. В-третьих, это было неожиданно для Марины. И, наконец, чем больше свидетелей, тем романтичнее поступок.

Идея родилась не случайно: в прошлые годы Тимофей сам был ведущим выпускных и хорошо представлял, как устроена церемония.

— Преподаватели за пять лет стали мне как родные. Обратиться к ним за помощью было самым естественным шагом.

Самым сложным оказалось сохранить сюрприз.

— Почти месяц я держал все в секрете, пока заказывал кольцо по авторскому эскизу. В день выпускного нужно было успеть забрать кольцо, получить диплом, сделать предложение, подать документы в магистратуру, оформить документы в лагерь и собрать вещи, — отмечает Тимофей. — Голова была забита делами, но ноги подкашивались, а голос дрожал — это хорошо видно на видео.

Сотрудники НГПУ помогали Тимофею с организацией. Фото: предоставлено Управлением коммуникаций, фандрайзинга и маркетинга НГПУ

«ПЕРВОЙ ЭМОЦИЕЙ СТАЛ ШОК»

Марина до последнего не догадывалась, что произойдет после вручения дипломов:

— Предложение Тимофея на сцене педагогического университета стало для меня полной неожиданностью. Первой эмоцией был шок. Но когда я увидела улыбку любимого человека и услышала аплодисменты зрителей, среди которых была моя сестра, поняла, что мы все сделали правильно.

После того, как девушка сказала заветное «да», случилась забавная пауза.

— Мы не продумали, чем закончится весь номер. Поэтому, немного успокоившись, Марина первым делом спросила: «Куда идем дальше?» Эти слова очень точно отражают наши отношения. Где бы мы ни оказались, мы всегда идем дальше вместе, — улыбается Тимофей.

«ЗА ЭТИ СЛОВА ТЕПЕРЬ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ»

Неожиданное предложение стало сюрпризом не только для Марины.

— Родственники были в шоке. И мои, и ее. Мы в своих семьях старшие дети, поэтому родители точно не ожидали такого поворота событий.

Первыми поздравили молодых одногруппники и друзья из студенческого актива. Не остались в стороне и преподаватели.

— Мой научный руководитель подошел, пожал руку и сказал: «Поздравляю, но за эти слова теперь придется отвечать всю жизнь». А методический консультант пошутила, что я положил начало новой университетской традиции.

После выпускного времени на подготовку свадьбы у пары почти нет. Оба работают вожатыми в детском лагере.

— Сейчас нашу голову занимают планерки, игры, вечерние мероприятия и вся лагерная жизнь. На лагерном «Арбате» мы уже обменялись ленточками на пальцы и получили шуточное свидетельство о браке с печатью «департамента любви». Можно сказать, это была репетиция, — смеется Тимофей.

О настоящей свадьбе молодые люди планируют задуматься уже в августе. А в будущем мечтают о простых, но важных вещах.

— Хочется, чтобы у нас был свой дом, большой круг друзей, объединенные семьи и, конечно, дети, — говорит Тимофей.

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