Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске держится аномальная жара – столбики термометров днем поднимаются до +33°С. Страдают от зноя не только горожане, но и животные в Новосибирском зоопарке. А как они спасаются от жары - в нашем репортаже.
Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Сотрудники Новосибирского зоопарка помогают животным пережить знойную погоду. Белому медведю регулярно подают лед, пока он с удовольствием отдыхает и купается в своем бассейне в вольере. Уссурийские медведи спасаются по-своему: они купаются в песке, который, как ни странно, помогает им охладиться.
Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Обезьянам жаркая погода, похоже, по нраву. Они не только показывают чудеса акробатики на канатах, но и охотно выходят к людям.
Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Причем обезьяны непрочь пообщаться с посетителями, которых, кстати, в выходные немало, и даже лизнуть кого-нибудь в руку.
Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП
А утки вышли на пешеходные дорожки, чтобы спрятаться от жары в тени кустов. Птицы свободно ходят по территории зоопарка вместе с посетителями.
Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Большинство животных предпочитают тень и воду. Но даже в такую погоду Новосибирский зоопарк остается одним из самых популярных мест для семейного отдыха в городе.
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