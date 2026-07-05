Животные в зоопарке по-разному переносят жару. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске держится аномальная жара – столбики термометров днем поднимаются до +33°С. Страдают от зноя не только горожане, но и животные в Новосибирском зоопарке. А как они спасаются от жары - в нашем репортаже.

Дети бегают от одного фонтана к другому, а родители прячутся в тени. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жара в Новосибирском зоопарке – белому медведю подают лед, уссурийские купаются в песке

Сотрудники Новосибирского зоопарка помогают животным пережить знойную погоду. Белому медведю регулярно подают лед, пока он с удовольствием отдыхает и купается в своем бассейне в вольере. Уссурийские медведи спасаются по-своему: они купаются в песке, который, как ни странно, помогает им охладиться.

Уссурийские медведи купаются в песке, чтобы охладиться. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Обезьянам жаркая погода, похоже, по нраву. Они не только показывают чудеса акробатики на канатах, но и охотно выходят к людям.

Обезьяны охотно выходят к людям. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Причем обезьяны непрочь пообщаться с посетителями, которых, кстати, в выходные немало, и даже лизнуть кого-нибудь в руку.

Обезьяна через клетку лижет руку посетителю. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

А утки вышли на пешеходные дорожки, чтобы спрятаться от жары в тени кустов. Птицы свободно ходят по территории зоопарка вместе с посетителями.

Утки вышли на пешеходные дорожки, чтобы спрятаться в тени кустов. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Большинство животных предпочитают тень и воду. Но даже в такую погоду Новосибирский зоопарк остается одним из самых популярных мест для семейного отдыха в городе.

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