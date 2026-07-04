Юрий выбрал северный маршрут вместо тёплых морей. Фото: предоставлено Юрием

Пока одни планируют отпуск у моря, новосибирец Юрий Бут отправился в путешествие длиной в несколько тысяч километров на своем мотоцикле. За одну поездку он успел побывать на Урале, доехать до Санкт-Петербурга, встретиться с десятками байкеров из разных городов и убедиться, что дороги в России становятся лучше. О том, как готовился к путешествию, сколько оно стоило и что больше всего запомнилось, Юрий рассказал КП-Новосибирск.

В путешествие Юрий отправился на «Кавасаки Вулкан 1500».

МАРШРУТ ПРИДУМАЛ ЗА ПОЛГОДА

Подготовка к путешествию началась еще зимой. Как только на работе утвердили график отпусков, Юрий сразу принялся продумывать маршрут. Первой точкой стал Екатеринбург, где с 5 по 7 июня проходил мотофестиваль «Движение. Урал». А дальше перед байкером встал выбор.

— После фестиваля был выбор: на юг через Челябинск, Уфу, Самару и дальше к теплым морям или на север через Пермь, Киров, Вологду к Санкт-Петербургу. Я выбрал северный маршрут, — рассказал Юрий.

За всю дорогу мотоцикл не ломался, потратился только на замену масла в Санкт-Петербурге. Фото: предоставлено Юрием

Специально перед дальней дорогой мотоцикл не перестраивали. По словам Юрия, вся необходимая подготовка была выполнена еще перед началом сезона:

— Мотоцикл прошел полный курс предсезонной подготовки: замена масел, фильтров и так далее. Перед поездкой купил только дополнительный кофр для вещей.

Гораздо больше времени ушло на сбор вещей и поиск ночлега:

— Искал, где можно остановиться на ночевку по пути, покупал дождевик и мотобахилы.

В путешествие Юрий отправился на «Кавасаки Вулкан 1500».

УЛОЖИЛСЯ В 80 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

На всю поездку байкер заранее заложил бюджет в 80 тысяч рублей.

— В принципе, с ночевками в хостелах и на байкпостах я в него уложился, — говорит Юрий. — Мотоцикл в дороге не ломался. Потратился только на замену масла уже в Санкт-Петербурге.

Юрий встречался с разными людьми на своем пути. Фото: предоставлено Юрием

Происшествий в дороге, к счастью, не случилось. Юрий объясняет это тем, что всегда старается соблюдать правила.

— По работе я часто вижу последствия травм после ДТП. Поэтому не нарушаю скоростной режим.

Хотя не все водители придерживаются тех же правил:

— Татуировку с надписью «Обгон в конце подъема запрещен!» я себе сделаю, - смеется сибиряк.

Особенно за все путешествие байкера впечатлили изменения на российских дорогах:

— Удивило то, что их очень много строят. От Тюмени до Екатеринбурга прокладывают новую четырехполосную трассу, делают современные развязки в обход деревень. А новая платная дорога Екатеринбург — Казань — Москва — это вообще восторг. Проехал по ней 1615 километров за сутки и нашел только две кочки.

От Тюмени до Екатеринбурга прокладывают новую четырёхполосную трассу с современными развязками. Фото: предоставлено Юрием

За время путешествия Юрий встретил десятки людей, многие из которых тоже оказались байкерами. Он увиделся с участниками мотоклуба «Пивной Путч» из Кирова, познакомился с девушками из мотоклуба «Горгоны» из Омска, встретился с друзьями из Новокузнецка, Санкт-Петербурга и даже Минска. Но больше всего ему запомнился молодой мотоциклист из Казахстана:

— Он ехал на Алтай на «Кавасаки Ниндзя 400». Без связи, не зная никаких контактов, просто ехал. Это очень запомнилось.

Все оказалось лучше, чем ожидал байкер: дорога, люди, места. Фото: предоставлено Юрием

«ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ Я ОЖИДАЛ»

По словам Юрия, путешествие полностью оправдало ожидания.

— Понравилось все: дорога, люди, места. Все оказалось даже лучше, чем ожидал.

Юрий у памятника Виктору Цою. Фото: предоставлено Юрием

Все это время за его передвижением следили родные и друзья.

— Супруга Оля, мама, братья из мотоклуба Shadow Knights MCC Новосибирск — все следили за моими перемещениями в 2ГИС. Волновались, когда я пропадал с радаров из-за перебоев со связью. Даже помогали искать нужную информацию в интернете, когда это было необходимо.

После такого путешествия останавливаться Юрий не собирается. В ближайших планах — поездка на мотофестиваль «Прямоток» в Черепаново и визит к друзьям в Омск.

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