Партия «Новые люди» провела субботник в новосибирском приюте для хаски

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Многие собаки, которые оказались в приюте, раньше были домашними. Им очень не хватает человеческого внимания. Поэтому наша команда регулярно приезжает сюда, чтобы помочь. Самая любимая часть таких выездов - это прогулки с хаски! А чтобы вывести поддержку приютов на новый уровень, мы запустили сайт добрыелюди.рф. Там каждый желающий может приобрести мерч: футболки, шоперы, лежанки и миски для собак. Вырученные средства идут на помощь бездомным животным, - рассказывает депутат Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Подобные субботники «Новые люди» провели по всей стране. На одном из них лидер партии Алексей Нечаев рассказал о новом законопроекте - введении для сотрудников приютов и волонтеров особого статуса и льгот.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Рабочих рук в приютах не хватает круглый год. Всё держится на штатных сотрудниках, которые вкладывают своё время и силы в помощь животным. Поэтому мы предложили ввести особый статус для волонтёров и сотрудников приютов: с льготами и дополнительными выходными, - говорит Алексей Нечаев.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Партия системно развивает инициативы по помощи животным по всей стране. Сторонники партии передали более 600 тонн корма, организовали более 300 зоосубботников, а в 60 регионах установили 250 «коробок добра» для сбора помощи.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Среди других предложений партии - введение цифровых паспортов домашних питомцев, создание фотобанка потерявшихся животных на «Госуслугах» и единого номера для экстренной ветеринарной помощи.

Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В них примут участие 5 партий, которые сейчас в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».